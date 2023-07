Gemeinde gibt grünes Licht für Therapiezentrum am Soier See - Baubeginn bereits für Herbst 2023 anvisiert

Von: Manuela Schauer

Teilen

Den Blick von der Kirmesauer Straße auf die Südseite des Gesundheits- und Therapiezentrums bietet diese Visualisierung. © hoerschelmann

Mut zu ein bisschen Moderne im Ort – das beweisen die Bad Bayersoier. Der Gemeinderat hat die neuen Pläne für das Gesundheits- und Therapiezentrum an der Kirmesauer Straße befürwortet und den Neubau abgesegnet. Nur am Zeitplan haften noch Zweifel.

Bad Bayersoien – Gisela Kieweg (FBB) sprühte förmlich vor Euphorie. Ihr Herz schlägt bekanntermaßen für das Gesundheits- und Therapiezentrum, das die beiden Homöopathen Carola Lage-Roy und Ravi Roy in Bad Bayersoiens Premiumlage verwirklichen wollen. „Ich bin zu 100 Prozent sicher, dass das ein tolles Projekt wird“, sagte die Bürgermeisterin am Ende der Sondersitzung des Gemeinderates. Einen Grundstein für das Gelingen legte das Gremium einmal mehr und erteilte dem Antrag für den Neubau an der Stelle des früheren Kurhauses das Einvernehmen (9:3-Stimmen). Ganz zur Freude der Rathauschefin. Sie glaubt fest daran: Der Ort „wird erheblich profitieren“.

Es war, als ob jemand auf die Wiederholungstaste gedrückt hätte. Denn eigentlich hatten die Soier Ortspolitiker schon vor über einem Jahr, im April 2022, ihren Segen gegeben. Damals zu den Plänen des von den Bauherren engagierten Tiroler Architekten Karl Landauer. Damals votierte das Gremium sogar einstimmig. Der Haken: Das Landratsamt forderte Änderungen, weil das Konzept in Teilen nicht der bayerischen Bauordnung entsprach. Landauer wandte sich also an das Büro von Barbara von Hoerschelmann mit Sitz in Dießen, welches mit seinen Referenzen – darunter die Sanierung des Waldsanatoriums Planegg oder die Innenarchitektur für die WWK-Arena des Bayerischen Fußballverbands in Augsburg – auffahren kann.

Möglichkeiten der Homöopathie und der Chakrablüten-Essenzen den Menschen zugänglicher machen

Oft war Barbara von Hoerschelmann in den vergangenen Monaten mit den Bauherren – sie nahmen im Sitzungssaal zwischen den Zuhörern Platz – zusammengesessen. Beriet sich mit ihnen und versuchte, alle Wünsche in ein realisierbares Konzept einfließen zu lassen. „Ich sehe hier meinen Auftrag, mein Herz in Beton zu gießen“, sagt sie. „Dieses einzigartige Projekt ist mir wirklich wichtig geworden.“

Das Unternehmerpaar aus dem Riegseer Ortsteil Hagen beabsichtigt mit dem Zentrum, die Möglichkeiten der Homöopathie und der Chakrablüten-Essenzen den Menschen zugänglicher zu machen. Sie wollen Heilwissen und die Heilgesetzmäßigkeiten weitergeben. Die Essenzen werden der Kernbestandteil der Behandlungsmöglichkeiten sein. „Wir haben uns somit einen Traum erfüllt, der die ständige Weiterentwicklung unserer Ideen komplettiert“, betont Ravi Roy.

80 bis maximal 100 Betten

Welche Früchte die Treffen trugen, darauf warteten die Gemeinderäte mit Spannung. Die Architektin und ihr Ehemann Olaf, zuständig für den juristischen und kaufmännischen Part, präsentierten ihre Version des Millionen-Vorhabens. Eine, die auf Landauers Arbeit aufbaut. Einige Kerndaten lieferten sie (siehe Infobox): Dazu zählt die Nutzfläche von rund 7150 Quadratmeter. Das Gebäude misst eine Höhe von zirka 14 Metern und verfügt über 80 bis maximal 100 Betten. 32 Zimmer, 22 Ferienwohnungen, 2 Suiten und Räume für Tagesgäste sind vorgesehen. 22 Stellflächen in der Tiefgarage – alle mit Wallboxvorrichtung zum Laden von E-Autos –, 8 freie Parkplätze im Eingangsbereich und 3 für die Anlieferung entstehen. Was allen Beteiligten wichtig ist: eine regionale Bauweise. Auch lokale Firmen und Handwerksbetriebe sollen beim Bau zum Einsatz kommen.

Infos zum Gebäude: Heizung: Hybridlösung aus Photovoltaik, Luftwärmepumpe (85 Prozent, primär) und Gas (35 Prozent, für Spitzenlast)

Einzelne Geschosse: Untergeschoss und Tiefgarage; EG, 1. OG; Dachgeschoss (nicht Vollgeschoss); Staffelgeschoss (Schlafgalerie offen, nicht als Vollgeschoss)

Baubeschreibung: Niedrigenergiebauweise; Stromgewinnung über Photovoltaik; TG und EG in Stahlbeton; 1. Ober- bis Dachgeschoss in Holzständerbauweise.

Worauf die Eigentümer ebenfalls wert legen: das Therapiezentrum nach außen zu öffnen. Zum Beispiel für kulturelle Zwecke wie Ausstellungen mit Pflanzen- oder regionalgeschichtlichem Bezug. Wer nicht im Gesundheitstempel untergebracht ist, trotzdem aber im Restaurant speisen oder eine Anwendung buchen möchte, kann dies mittels Reservierung ebenfalls tun.

Jetzt gilt es unter anderem noch Detailfragen zu klären. Bei der Außenfassade beispielsweise befindet man sich noch in der Endabstimmung, erklärte Olaf Hoerschelmann. Auch in puncto Außenanlagen. Was er aber schon verriet: Dort soll ein Naturschwimmteich zum Verweilen einladen. „Da kann man auch mal die Füße reinhängen“, sagte er. Ebenso ein Garten mit Kräutern und Pflanzen ist geplant – als Art Lehrpfad, den etwa Schulen anschauen können.

Ein Touch Moderne hat Platz.

Doch wo liegt der Unterschied zum Vorgänger-Entwurf, wollten die Gemeinderäte wissen. Die Architektin brachte die größte Veränderung zum alten Plan prägnant auf den Punkt: „Jetzt wird die bayerische Bauordnung eingehalten.“ Größe, Höhe oder Gelände blieben nahezu unberührt. Neu ist die H-Form der Immobilie. Auch der Saunabereich fehlt in der aktuellen Variante, er kommt eventuell später noch dazu. Auf die Erker an den Ecken verzichtete die Expertin ganz bewusst. Die Statiker rieten davon ab. Auch das Flachdach in der Mitte des Gebäudes sei damals tiefer gewesen. „Jetzt ist da der Seminarraum“, erklärte Hoerschelmann. „Wir wollen den Blick zum See einfangen, der ist ein Traum.“

Marina Thurner (GUD) hörte sich alles an, schaute sich alles an und fällte ihr Urteil: „Mir gefällt’s optisch nicht. Das fügt sich da unten nicht ein.“ Ein paar Kritikpunkte brachten auch andere ein. Die große Ablehnung schwappte der Architektin aber nicht entgegen, trotz so mancher Abweichung vom Soier Stil. „Es darf ja auch kleines bissl in Richtung Moderne gehen“, meinte etwa Michael Ruhland (FBB). Ins gleiche Horn stieß Tobias Maier (GUD). „Ein Touch Moderne hat Platz.“ Kieweg versuchte, die Skepsis zu vertreiben. „Das soll keine Bausünde werden“, stellte sie klar. Sie würde sich aber in diesem Fall trauen, etwas Neues zu wagen. Vor allem, weil sie an die touristischen und wirtschaftlichen Vorteile eines solchen Angebots denkt. Das Haus werde neues Klientel anlocken und dem Bettenschwund entgegenwirken. Anfang 2023 lag die Zahl bei 828, das Dorf verfügte aber schon über 900 Betten.

Ist der Baubeginn realistisch?

Doch Zweifel gab es weniger am Konzept, vielmehr am Zeitplan. Anvisiert ist ein Baubeginn im Herbst 2023. Solche Prophezeiungen genießen die Soier mit Vorsicht. Schon mehrfach wurde ein Start angekündigt. Der dann doch ausblieb. Die Verunsicherung war den Räten ins Gesicht geschrieben. Vor allem bei Maximilian Drexler (GUD), der auf die „Unruhe im Dorf“ verwies. „Man darf niemandem böse sein, der nicht dran glaubt, dass es jetzt was wird“, sagte er. Kieweg versteht seine Bedenken. Doch diesmal wird es keine Enttäuschung geben. Da ist sie guter Dinge. Die Pläne „haben wir mit dem Landratsamt zu Tode besprochen“, verdeutlichte sie. Um zu verhindern, dass wieder ein Pack an Unterlagen angefordert wird. Kreisbaumeister Alkmar Zenger habe positive Signale entsendet. „Wir sind wirklich auf der Zielgeraden“, betonte die Bürgermeisterin im Brustton der Überzeugung. „Das wird jetzt schnell gehen.“ Barbara von Hoerschelmann sprang ihr zur Seite. Weil parallel schon Gutachten, zum Beispiel für den Brand- und Schallschutz, laufen. „Alles ist so vorbereitet, dass wir starten können.“ Selbst Baufirmen stehen ihr zufolge bereits Gewehr bei Fuß.

Kieweg nimmt die Wartezeit in Kauf. Frei nach dem Motto „Gut Ding will Weile haben“. Lieber ist ihr, jetzt ein vernünftiges Konzept vorliegen zu haben, das gedauert hat, als eine böse Überraschung mittendrin zu erleben. Denn der Albtraum aller wäre eine Bauruine auf diesem Filetgrund.