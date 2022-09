Betreutes Wohnen in Bad Bayersoien: Projekt „Bayersoier Welle“ schlägt Wellen

46 Wohnungen oberhalb des Kurparks geplant

Von Josef Hornsteiner schließen

Es war die Überraschung des Abends: Ein privater Investor aus Grainau möchte in Bad Bayersoien zwei außergewöhnliche Gebäude errichten, in denen insgesamt 46 Einheiten für Betreutes Wohnen entstehen sollen. Die Pläne sind ambitioniert – doch rufen sie auch Skeptiker auf den Plan.

Bad Bayersoien – Noch steckt alles in den Kinderschuhen. Zwar führen ein Grainauer Investor und Bad Bayersoiens Bürgermeisterin Gisela Kieweg schon länger Gespräche miteinander, genauer gesagt seit fünf Jahren. Vergangenes Jahr im Herbst hat der Grainauer die Ausschreibung gewonnen, hat daraufhin die ersten Entwürfe dem Gemeinderat präsentieren. Nun kam der erste große Schritt in die Öffentlichkeit: Am Dienstagabend (13. September) stellte er bei der Bürgerversammlung im Soier Dorfstadel „Die Bayersoier Welle“ vor – ein ambitioniertes Bauprojekt, das betreutes Wohnen in dem 1200-Seelen-Ort ermöglichen soll.

„Noch ist überhaupt nichts in Stein gemeißelt“, betonte Kieweg dem Publikum – der Dorfstadl war fast bis auf den letzten Platz gefüllt – gegenüber. Fragen über die genaue Optik, der Finanzierung und so weiter seien „noch zu früh“. Das Thema müsse viele Male im Gemeinderat behandelt werden. Doch mit leeren Händen ist der Grainauer natürlich nicht gekommen. Er stellte einen potenziellen Entwurf da, wie die Gebäude auf der Fläche oberhalb des Kurparks einmal aussehen könnten. Über den Schleifmühlweg soll die Einrichtung erschlossen werden.

46 Einheiten mit insgesamt 4500 Quadratmeter Wohnfläche

Die zwei Häuser haben demnach eine Wellenform – passend zu denen im Bad Bayersoier Ortswappen. „Die Gebäude sollen sich dem Gelände anpassen“, sagte der Unternehmer. „Es soll kein hässlicher Riegel werden, sondern eine schöne Lösung.“ 46 Wohnungen mit insgesamt 4500 Quadratmeter Wohnfläche sehe man vor. Die Einheiten sollen zwischen 40 und 100 Quadratmeter groß werden, alle mit Balkon oder Terrasse. Zudem entstünden den aktuellen Entwürfen nach 48 Tiefgaragenplätze. Die Angebote sollen von Vollzeit- bis hin zur Tagespflege reichen.

Die Soier Bürger haben die Pläne brennend interessiert. Nach der Finanzierung wurde gefragt. Hier hält sich der Investor noch merklich zurück. Feststeht bislang, dass neben einem großen Partner, den beide noch nicht nennen wollen, auch die Caritas ein Kooperationspartner wird. Auf Nachfrage, wer der andere große Partner sei, meinte Kieweg nur: „Er wurde mir genannt, da können’s entspannt sein.“ Der Investor, beruflich Geschäftsführer, kann überhaupt auf ein großes Netzwerk zurückgreifen, sagte er. Erstes Feedback habe er dort bereits bekommen: Die Einrichtung könnte zum Leuchtturmprojekt im Landkreis und darüber hinaus werden. „Ein absolutes Novum im Seniorenbereich.“ Was die Miete kosten wird, fragten andere im Dorfstadl. „Das müssen wir noch im Detail ausrechnen.“ Erst in dieser Woche habe er ein frisches Angebot erhalten. Nur so viel verriet er: „Wir werden voraussichtlich weit unter 20 Euro pro Quadratmeter kommen.“

Aktuell wird am Bebauungsplan gearbeitet. Über die Optik müsse man sich im Gemeinderat unterhalten, sagte Kieweg, nachdem im Publikum Kritik laut wurde. Auch über die genauen Kosten und über die Finanzierung wird in den kommenden Monaten en Detail berichtet, versprach sie. Warum beide erst nach fünf Jahren an die Öffentlichkeit gehen? „Lieber haben wir etwas länger gebraucht und abgewartet, dafür aber was Gescheites.“ Auch für die Bürgermeisterin ist klar: „Das Projekt wäre ein absoluter Gewinn für unseren Ort.“ Sie sei froh, dass sich der Investor für ihren Ort entschieden habe. Denn schließlich sei Alters- und Pflegevorsorge in Zukunft wichtiger denn je.