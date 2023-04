Fischerhäusl am Soier See hat neue Pächter - Eröffnung im Mai geplant

Gemeinderat hat schnell Entscheidung getroffen

Von Manuela Schauer

Frischer Wind kommt nach Bad Bayersoien: Die beliebte Ausflugsstätte am Soier See hat neue Pächter. Eine Familie übernimmt.

Bad Bayersoien – Werkzeug auf einer Ablage, Stühle auf den Tischen, keine Kasse weit und breit: Der Innenbereich des Fischerhäusls gleicht noch ein bisschen einer Baustelle. Noch. Denn an allen Ecken und Enden wird fleißig gewerkelt. „Es gibt gerade viele anstrengende Tage“, sagt Marion Jungwirth. Mit Ehemann Thomas und ihren Kindern Selina und Luis bereitet sie die beliebte Ausflugsstätte am Soier See für die Wiedereröffnung vor. Am zweiten Mai-Wochenende wollen die neuen Pächter aufsperren. Spätestens.

Einen Sprint legen die Böbinger aktuell hin. Denn erst vor rund vier Wochen unterschrieben die Jungwirths den Pachtvertrag mit der Gemeinde. Sie hatten die Anzeige der Kommune gelesen, nachdem der eigentlich auserkorene Kandidat abgesprungen war. Die Annonce kam wie gerufen, weil sich Thomas Jungwirth beruflich verändern wollte. Als Schreinermeister erledigte er Spezialaufträge, legte dafür täglich bis 1000 Kilometer auf der Straße zurück. Die Zeit war reif für etwas Neues. Also bewarben sich die Jungwirths. Dann ging alles zügig über die Bühne. Der Gemeinderat „war sich schnell einig“, sagt Bürgermeisterin Gisela Kieweg. Schließlich erfüllte sich ein Wunsch: dass eine Familie übernimmt. „Anders“, meint Kieweg in Bezug auf das fehlende Personal in der Gastro-Branche, „kann man das kaum noch stemmen.“

Die Trumpfkarte der Eltern: Beide Kinder sind vom Fach. Selina (23) ist gelernte Kauffrau für Büromanagement und Hauswirtschafterin für den Bereich Landwirtschaft. Jetzt verdient sie als Saisonkraft im Service ihr Geld. Ihr Bruder Luis (23) absolvierte in Schloss Elmau eine Ausbildung zum Koch, ist nun als solcher im Golfclub Wolfratshausen beschäftigt. „Das Wissen hilft uns unheimlich“, sagt Mama Marion, die bereits seit ihrer Jugend Erfahrungen in der Gastronomie sammelte und seit 15 Jahren drei hochwertige Ferienwohnungen führt. „Wir zehren davon.“

Auf die tatkräftige Unterstützung der Tochter müssen Marion und Thomas Jungwirth noch etwas warten. Selina kümmert sich zwar ums Büro, ansonsten ist sie heuer bereits anderweitig gebucht. Ab Sommer 2024 steigt sie im Fischerhäusl ein. Luis wird vorerst einen Tag in der Woche fest übernehmen und – so weit es seine Zeit zulässt – auch sonst seinen Eltern unter die Arme greifen.

Pächter setzen auf Regionalität bei den Produkten

An sieben Tagen in der Woche wollen sich die neuen Pächter um ihre Gäste kümmern, zumindest ist das für die Anfangszeit geplant. Mittwochs und samstags bis 21 Uhr, ansonsten bis 20 Uhr. Länger als zuvor. „Wenn um 20 Uhr der Biergarten voll ist, dann bleiben wir da“, sagt Thomas Jungwirth, der früher als Profi-Eishockeyspieler in Hannover aktiv war. „Wir wollen die Einheimischen kriegen.“ Diese Bereitschaft begrüßt die Gemeinde selbstredend. „Das ist während der Saison von Vorteil“, sagt die Bürgermeisterin. Zudem geistert der Wunsch nach längeren Öffnungszeiten schon seit geraumer Zeit im Ort herum.

Für das nötige Hilfspersonal haben die Jungwirths gesorgt. Damit ihr Konzept so aufgeht, wie sie es sich vorstellen. „Wir machen uns Gedanken, wie wir was haben wollen, damit wir auch dahinterstehen können“, sagt Tochter Selina. Los geht’s erst einmal mit einer kleinen Karte, die bis zum Sommer wächst. Brotzeiten stehen darauf, ab und an auch Tagesgerichte. „Für jeden ist etwas dabei“, sagt Marion Jungwirth, Kinderpflegerin und Couch für Traumatherapie. Vegetarisches wie Veganes wird in dem Kiosk ebenso angeboten wie selbst gemachter Kuchen. Die Pächter setzen auf Regionalität auf dem Teller. Fertigprodukte? Nein, danke.

An Ideen für die Zukunft scheitert es nicht. Weihnachtsfeiern im Winter oder Specials schweben den Jungwirths vor. Auch musikalische Unterhaltung ist denkbar. „Wir lassen uns überraschen“, sagt die Rathauschefin. Nun gilt es aber erst einmal, dass sich die Abläufe einspielen, Routine einkehrt. „Wir müssen ihnen die Chance geben, rein zu finden“, betont Kieweg. Eine ruhige Eingewöhnungsphase bleibt den Jungwirths ohnehin nicht vergönnt, die Saison läuft bereits.

Ein Platz, um die Seele baumeln lassen zu können

Den Fokus legen die Böbinger fürs Erste auf den Außenbereich. Dort bestuhlen sie neu. Nur eine von vielen Erledigungen im Vorfeld. Im Häusl erhalten die Bänke neue Polster, andere Lampen kommen an die Wand, ebenso Bilder von früher. „Wir wollen Altes erhalten und mit Neuem mischen“, sagt die 54-Jährige. Kurzum: eine stimmige Atmosphäre schaffen. Damit ist es längst nicht getan. Während die Gemeinde für einen neuen Anstrich sorgt und neue Verkabelungen installierte, hat Thomas Jungwirth eine Geschirrab- und Essensausgabe gebaut. „Er macht viel selber“, sagt seine Frau. Einen großen Kühlschrank sowie eine geräumige Eisbox legte sich die Familie zu, um sich unnötige Wege zum Lager und zurück zu sparen. Auch Gästepager kommen zum Einsatz. Alles aus einem einfachen Grund: Die Pächter möchten versuchen, schnell und effektiv zu arbeiten. „Damit sich hoffentlich keine so langen Schlangen bilden.“

Denn im Sommer herrscht Hochbetrieb. Nicht ohne Grund spielt das Fischerhäusl eine wichtige Rolle für die touristische Infrastruktur des Ortes, erklärt Kieweg. Als gefragte Tagesausflugsstätte mit – und darauf ist sie besonders stolz – barrierefreiem zertifiziertem Seerundweg. Für die Pächter hat der Kiosk eine andere Bedeutung. Als „Seelenplatzerl“ bezeichnet ihn die Familienmama. „Es gibt wenige Plätze, an denen man die Seele so baumeln lassen kann.“ Dazu wollen die Jungwirths ihren Teil beitragen, untermauert ihr Ehemann – „mit Liebe und Eigeninitiative“.