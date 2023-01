Spektakel „ Bad Bayersoien in Flammen“ findet 2023 statt - „Gibt definitiv ein Feuerwerk“

Von: Alexander Kraus

Bengalische Feuer am Ufer tauchen den Bayersoier See und die vielen Besucher in ein mystisches rotes Licht. © Doll-Archiv

Die Entscheidung ist gefallen: „Bad Bayersoien in Flammen“ wird 2023 über die Bühne gehen - mitsamt dem professionellen Feuerwerk. Dieses war zuletzt kritisiert worden.

Bad Bayersoien – Alle zwei Jahre lockt sie tausende Besucher in den Ort: Die Veranstaltung „Bad Bayersoien in Flammen“ steht für ein spektakuläres Feuerwerk über dem Soier See, für bengalische Lichter am Himmel, begleitet von stimmungsvoller Musik. Auch heuer geht die Pyro-Show wieder über die Bühne. Das hat der Gemeinderat mit 12:1-Stimmen beschlossen. „2023 gibt es definitiv ein Feuerwerk“, sagte Bürgermeisterin Gisela Kieweg (FBB). Wie es dann 2025 aussieht, darüber muss das Gremium zu einem späteren Zeitpunkt eine Entscheidung treffen.

„Ich finde es positiv, dass sich die Gemeinderäte dafür entschieden haben“, betont Josef Felix. Er ist seit der ersten Auflage 2004 der Initiator des Spektakels – mittlerweile zum zwölften Mal. Durch Corona gab es eine mehrjährige Pause. Nun aber läuft die Organisation unter der Regie des 67-Jährigen auf vollen Touren. Die Show steht und fällt „mit dem bengalischen Feuer, dem Feuerwerk und den überraschenden Effekten zur Musik“, sagt Felix. Als Veranstaltungstag ist heuer der 4. August vorgesehen.

Bürgermeisterin schlägt vor, Spektakel zu ermöglichen

An Silvester ist die Diskussion über Sinn und Unsinn eines Feuerwerks wieder hochgekocht – wie jedes Jahr. Auch in Bad Bayersoien mehrten sich kritische Stimmen. Insbesondere das Feuerwerk wird angezweifelt. „Es gibt gute Gründe dagegen, Feinstaubbelastung oder Naturschutz zum Beispiel“, sagte Rupert Haseidl (GUD). Jedoch sei er kein Freund von Verboten. „Die Pyro-Show ist das Highlight des ganzen Abends. Das gehört zu Bad Bayersoien dazu, die Gäste freuen sich drauf.“ Zudem sei die Planung schon zu weit fortgeschritten. „Das hätte man eher absagen müssen.“

Einen Beschluss hatte der Gemeinderat im Dezember noch vertagt. Auch die Bürgermeisterin räumte ein, dass sie mit privater Pyrotechnik ein Problem habe. Bei großen Veranstaltungen sehe sie es anders. „Das ist ein professionelles Feuerwerk“, betont Kieweg, die dem Gemeinderat vorschlug, „Bad Bayersoien in Flammen“ zu ermöglichen. Ende Dezember war dazu ein Gespräch anberaumt worden, bei dem sich die Blaskapelle, Kommunalpolitiker und Feuerwerker zum Austausch trafen – die Stimmung schwenkte um in Richtung pro Feuer-Spektakel. Für Karl-Heinz Schuster (FBB) reichen die guten Vorsätze nicht aus. Der Vize-Bürgermeister stimmte dagegen, weil er in der heutigen Zeit prinzipiell mit Feuerwerken ein Problem hat.

Macht der Organisator nach 2023 weiter?

Seine Fraktionskollegin Kieweg gab bekannt, dass 10 000 Euro in den Haushalt eingestellt werden, um Planungssicherheit zu erhalten. Die Gemeinde wisse nicht, wie viele Besucher kommen, wie hoch die Einnahmen am Karten- und Getränkeverkauf sind und ob das Wetter mitspielt. Ein Vorgehen, das Haseidl positiv bewertet. Dadurch befinde sich ein „Puffer“ im Haushalt.

Wie es mit „Bad Bayersoien in Flammen“ in zwei Jahren weitergeht, steht in den Sternen. „Für die Veranstaltung 2025 werden zeitnah Beratungen durchgeführt, da machen wir uns schon Gedanken“, stellte Kieweg klar. Haseidl kündigte an, er sei offen für alles, ein Pyro-Projekt oder aber auch eine Lasershow. Ob Organisator Felix seine Arbeit fortsetzt, steht ebenfalls noch nicht fest: „Wie es weitergeht, lasse ich offen.“

