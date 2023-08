Bad Bayersoien soll weitere Flüchtlingsunterkunft bekommen – Gemeinderat setzt ein deutliches Zeichen

Zu hohe Belastung befürchtet

Von Manuela Schauer schließen

Schon zahlreiche Flüchtlinge haben in Bad Bayersoien ein neues Zuhause gefunden. Jetzt soll eine neue Unterkunft entstehen. Das ist den Ortspolitikern zu viel des Guten - aus allerlei Gründen.

Bad Bayersoien – 61 Flüchtlinge sind aktuell in Bad Bayersoien untergebracht, darunter ein Ukrainer und 18 Fehlbeleger. Und die Zahl wird wohl weiter steigen. Ein Privatmann – dem Vernehmen nach ein Rottenbucher – hat das einstige Hotel Christophorus gekauft und möchte dieses zu einer Bleibe für Flüchtlinge umfunktionieren. Doch den Ortspolitikern geht das Vorhaben gegen den Strich. Aus diversen Gründen. Mit Ausnahme der Rathauschefin lehnten alle zehn Räte den Antrag auf Nutzungsänderung von der Pension in eine Gemeinschaftsunterkunft ab. Ein Beschluss mit Signalwirkung. Ob er Konsequenzen nach sich zieht, wird sich noch zeigen. Das Landratsamt ist jetzt am Zug.

„Meistbelastete Ort im Landkreis“: Vorhaben zu viel des Guten

Kieweg brachte es nicht übers Herz, dem Anliegen einen Korb zu verpassen. „Wir würden uns auch freuen, wenn uns jemand aufnimmt“, begründet sie im Tagblatt-Gespräch ihr persönliches Votum. Gleichwohl weiß sie um die Herausforderung für ihren Ort. Das machte sie auch in der Sitzung mehrfach deutlich. „Wir sind der meistbelastete Ort im Landkreis“, sagte Kieweg. Zumindest im Verhältnis zur Einwohnerzahl von derzeit 1303. Auch wenn die Bürgermeisterin nur ungern dieses Wort in den Mund nimmt, die Erfüllungsquote der Kommune liegt bei 101 Prozent. Ohne die neue Unterkunft. Tatsächlich hat Ettal mit 776 Bewohnern und 71 Hilfebedürftigen aus der Ukraine die Nase vorne, wie Landratsamtssprecher Stephan Scharf mitteilt. So oder so – für die Soier ist das Vorhaben am Sommerhof 4 zu viel des Guten.

Belegung noch unklar

Dabei plant der Bauherr nur minimale Änderungen. Gästezimmer sollen sich unter anderem in Wohnräume verwandeln, die Küche zur Gemeinschaftsküche. Bis Ende des Jahres soll die Immobilie belegt sein. 31 Flüchtlingen bietet sie Platz. Ob es sich dabei um Erwachsene oder Kinder handelt, bleibt abzuwarten. Kieweg hakte beim Landratsamt nach, bekam auf die Frage keine nützliche Antwort. Denn: „Niemand weiß, wer in den Bussen sitzt.“

Für die Gemeinde wäre es allerdings wichtig, zu wissen, wer einzieht. Gerade mit Blick auf Schulen und erst recht Kindergarten. „Er ist voll, ich habe keinen Platz mehr“, sagt Kieweg. Doch wer trägt die Kosten, wenn junge Flüchtlinge deshalb Einrichtungen in den umliegenden Orten besuchen müssen? Für Kieweg steht fest: „Ich bin nicht bereit, sie zu übernehmen.“ Um die Sache zu klären, steht sie in Kontakt mit der Kreisbehörde.

(Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Kurort mit leerstehenden Hotels bietet sich an für Unterkünfte

Den Bauherren tangieren diese Folgeerscheinungen nicht. Er hat die Immobilie nicht aus rein sozialen Aspekten erworben, sondern Kieweg zufolge als Investitionsobjekt gekauft. Kein Einzelfall. Schließlich gilt es als lukratives Geschäft, Unterkünfte für Asylbewerber anzubieten. Stefan Schilhorn (GUD) machte in der Sitzung seinem Unmut Luft. „Wir kriegen Probleme mit der Schule und dem Kindergarten, und er macht Geld“, stellte er klar. „Das finde ich nicht richtig.“

Wirklich glücklich sah niemand aus. Die ungerechte Verteilung der Unterkünfte auf die Orte stieß einigen sauer auf. „Du überforderst eine kleine Gemeinde irgendwann“, betonte Maximilian Drexler (GUD). Den Helferkreis ebenso. „Es ist schon heftig, was man uns zumutet. Und das ist nicht rassistisch gemeint.“ Kieweg konnte ihm nur beipflichten und informierte darüber, dass das Thema in der Landkreispolitik durchaus debattiert wird. Der Haken: Wenn eine Gemeinde über keine Unterkünfte verfügt, verfügt sie über keine. Dass sich ein Kurort wie Bad Bayersoien mit seinen leer stehenden Hotels da anbietet, liege nahe.

Standort schwierig

Das „Christophorus“ ist nicht die einzige dieser Bleiben in der Ammertaler Kommune. Seit Anfang 2014 finden auch Flüchtlinge im ehemaligen Hotel St. Georg ein Zuhause. Mit den Bewohnern läuft’s gut, darüber herrschte Konsens. Die Gemeinde und ihre Bürger halfen bei der Integration. Das Gebäude aber befindet sich im Ort, soziale Kontakte entstehen leichter. Das gestaltet sich im jetzigen Fall schwieriger, befürchten die Räte. Das Gebäude liegt im Außenbereich, nahe der Echelsbacher Brücke. Kein Katzensprung zu Fuß, um mal eben schnell ins Dorfzentrum zu kommen. Ein Aufruf für Radl-Spenden schwebt Kieweg deshalb vor. Mit dem Standort kann sich Michael Ruhland (FBB) trotzdem nicht anfreunden. Zwar ist er ein großer Befürworter von Integration, weil andere Kulturen befruchtend sein können. „In dem Fall bin ich aber sehr skeptisch“, sagte er. Wegen der Lage und weil das Soll schon erfüllt ist.

Nicht ohne Grund war es der Bürgermeisterin wichtig, den Antrag noch vor der Sommerpause zu behandeln und die Öffentlichkeit zu informieren. Dass diesem soviel Gegenwind entgegenschlägt, damit hat sie nicht gerechnet. Mehrfach wiederholte sie, dass ein ablehnender Beschluss wohl keine Auswirkungen haben dürfte. Sie rechnet damit, dass das Landratsamt die Causa prüft und das gemeindliche Einvernehmen ersetzt. Das spielte für die Ortspolitiker keine Rolle. Sie wollen ihr Stimmergebnis als Zeichen verstanden wissen.

Landratsamt befasst sich nochmal mit der Sache

Eine klare Aussage vonseiten des Landratsamtes gibt es noch nicht. Denn bis Freitagmittag lag der Bauverwaltung noch keine Info aus Bad Bayersoien vor. Sobald dies der Fall ist, wird der Vorgang zunächst geprüft, sagt Sprecher Stephan Scharf. Er bestätigt aber, dass das Ausländeramt die Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft am besagten Standort geplant hatte, „unter der Voraussetzung, dass die richtige Nutzung auf dem Objekt liegt“. Diese zu ändern, da grätschte der Gemeinderat aber nun dazwischen. Um zu einer Entscheidung zu gelangen, erklärt Scharf, muss die Sachlage in ihrer Gesamtheit noch einmal von der Kreisbehörde betrachtet und geprüft werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.