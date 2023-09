„Da ist der Hagel einmal durchgerauscht“: Wenn ein Haus in Bad Bayersoien zur Tropfsteinhöhle wird

Von: Manuela Schauer

Es war einmal ein Dach: Der Hagel hat ganze Unmengen an Ziegeln auf dem Haus von Josef Landes komplett zerstört. © Schauer

Die Unwetter-Katastrophe hat schwere Schäden in Bad Bayersoien hinterlassen. Zum Beispiel am Haus von Josef Landes (67). Die Reparaturen sind mit hohen Kosten verbunden. Sein Glück: Er hat eine Versicherung abgeschlossen, die Hagel abdeckt.

Bad Bayersoien – Josef Landes kraxelt Stufe für Stufe hinauf. Wissend, was ihn am Ende der Dachbodentreppe erwartet. Ein Bild der Zerstörung. Überall liegen Bruchstücke von Ziegeln herum. Der Hagel am vergangenen Samstag zerfetzte sie förmlich. Und somit das gesamte Dach. Die Holzsparren und Traglatten – großteils nur noch nacktes Gerippe. Wenn das schon alles wäre. Die oberen Stockwerke, sagt der Landwirt, „da ist alles Totalschaden“.

Das verheerende Unwetter, das gegen 16 Uhr über den Ort im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gezogen war und eine Schneise der Verwüstung hinterlassen hat, setzte dem Haus des Rentners schwer zu. Er ist kein Einzelfall. Die zum Teil tennisballgroßen Eis-Geschosse beschädigten über 380 Gebäude. 20 Minuten reichten, um einen ganzen Ort in den Katastrophenmodus zu katapultieren.

Verwüstet: Dieses Zimmer von Josef Landers ist unbewohnbar © Schauer

„Ich hab gesehen, dass was Furchtbares kommt“: Hagel-Unwetter katapultiert Bad Bayersoien in Katastrophenmodus

Der 67-Jährige kam am Samstag gerade noch rechtzeitig mit dem Traktor vom Feld nach Hause. „Auf die Minute“, verdeutlicht er. Er suchte Schutz in der Scheune. „Ich hab’ gesehen, dass was Furchtbares kommt. Das erkennt man an den Wolken.“ Die ersten Körner fielen prompt. Erst kleine, kurz darauf gewaltige. „Dann hat’s auch schon die ersten Dachplatten durchgehauen.“ Dabei blieb es nicht – wegen des Dauerregens.

Landes’ Haus – in den 1950er-Jahren errichtet – hat wie viele alte Gebäude ein Manko: Es fehlt eine Verschalung. Dadurch saugt sich die Schüttung voll und die Feuchtigkeit sickert immer weiter bis ins Erdgeschoss. Seine eigenen vier Wände glichen einer Tropfsteinhöhle. Anfangs konnte er gar nicht glauben, was da eigentlich gerade passiert. Dann begann er nachzudenken, wie es nun weitergeht. Landes wusste nicht auf Anhieb, ob er gegen Hagelschäden versichert ist. Ob er vor einem finanziellen Desaster steht. Er erkundigte sich und erhielt die erlösende Nachricht. „Das war wie Weihnachten.“

Nach dem Hagel-Unwetter: Nicht alle Hausbesitzer in Bad Bayersoien sind gegen Hagel versichert

Der Ammertaler hat bei der Versicherungskammer Bayern (VKB) das nötige Paket abgeschlossen. Wie beim Baukastensystem kann man einzelne Gefahrenelemente auswählen, darunter Hagel. „Der ist nicht automatisch bei der Gebäudeversicherung dabei“, erklärt Heike Anderson, Leiterin des VKB-Schadenteams vor Ort. Die Elementarversicherung dagegen umfasst unter anderem Erdbeben, Überschwemmung, Lawinen oder Starkregen. Es gibt Hauseigentümer im Dorf, die Hagel in ihrer Police nicht berücksichtigt haben. Die meisten von ihren Kunden aber, sagt Anderson, „haben eine gute Abdeckung“.

Von Montag bis Mittwoch schlug sie mit ihrer Mannschaft in Bad Bayersoien auf. Als direkte Ansprechpartner. Proaktiv gingen die VKB-Vertreter auf ihre Kunden zu. Knapp 100 Soier gehören dazu. Eine Zahl, die auf den ersten Blick überschaubar erscheint. Doch gehören einem Kunden oft mehrere Gebäude. 400 bis 500 haben die zehn Sachverständigen während ihres Aufenthalts unter die Lupe genommen.

„Teilweise sehr tränenreich“: Bei den Soiern liegen nach dem Hagel die Nerven blank

Eigentlich Routine. Doch gehört mehr dazu, als nur die Schäden zu dokumentieren. „Es war teilweise sehr tränenreich“, erzählt Alexander Kropmeier, einer der Gutachter. Bei einigen liegen die Nerven blank. „Man muss ihre Geschichte anhören“, sagt der Bauingenieur aus Regensburg. Erst die psychologische, dann die praktische Arbeit also. Und die geht so schnell nicht aus. Alleine bis Dienstag gingen 12 000 Schadensmeldungen bei der VKB aus dem Süden Bayerns ein. Davon betrafen 9000 Gebäude, 3000 Fahrzeuge. Und die Zahl wird noch steigen, prophezeit Jürgen Haux aus der Unternehmenskommunikation. „Viele sind noch im Urlaub.“

Unterstützung erhält die Versicherungskammer von Markus Stigler von FairFleet, einem Dienstleister für Luftaufnahmen. Der Drohnenpilot ließ sein Gerät am Donnerstag stundenlang über das Dorf fliegen und fing 3D-Aufnahmen ein. Wertvolle Arbeit für die VKB. Sie kann damit die Dächer vermessen und feststellen, wie viele Quadratmeter demoliert sind. „Das beschleunigt die Schadensbearbeitung“, sagt Stigler auf dem Kapellenberg, einem seiner Drohnenstartorte.

Mit der Drohne dokumentiert Markus Stigler die Schäden aus der Luft. © Schauer

Nach dem Hagel in Bad Bayersoien: Versicherungskammer Bayern dokumentiert Schäden

Wie lange es dauern wird, bis die Versicherungskammer die Fälle in Bad Bayersoien abgewickelt hat, das vermag Abteilungsleiterin Anderson noch nicht abzuschätzen. Sie empfiehlt Kunden aber, schnellstmöglich die Meldung einzureichen. Am besten auf elektronischem Weg. Wie hoch die Gesamtsumme der Schäden ausfallen könnte – auch da hält sich das VKB-Team mit einer Prognose zurück. „Das ist wie Lottozahlen vorherzusagen“, meint Kropmeier. Denn den Preis für die Reparaturarbeiten bestimmen die Handwerker. Erste Schätzungen liegen im mittleren bis höheren zweistelligen Millionenbetrag.

Leichte wie schwere Schäden hat der Bauingenieur in Bad Bayersoien gesehen. In manchen Gebäuden „kann man vom Erdgeschoss in den Himmel hochschauen“, erzählt er. „Da ist der Hagel einmal durchgeschossen.“ Bei vielen hat der Regen die Häuser durchnässt. So wie bei Josef Landes. In der früheren Pension haben bereits umfangreiche Arbeiten begonnen. Nur eine Stunde, nachdem Kropmeier das Anwesen begutachtet hatte. „Das sind Sofortmaßnahmen ohne irgendein großes Tamtam“, betont der VKB-Vertreter. Mit dem Ziel, den Schaden so klein wie möglich zu halten.

Häuser in Bad Bayersoiern müssen teils komplett entkernt werden: Schaden teils schwer zu kalkulieren

Der Name der zuständigen Firme ist Programm: Die Ernst Baumeister GmbH arbeitet seit über 30 Jahren für die Versicherungskammer. Sie war auch bei der Hochwasserkatastrophe in Simbach 2016 am Werk. In Bad Bayersoien kümmert sich der Betrieb für Brand- und Wasserschadensanierungen darum, elf Gebäude wieder herzurichten. Zum Teil müssen sie komplett entkernt, auf den Rohbau zurück- und wieder aufgebaut werden.

Auch bei Landes geht’s an die Substanz seiner Immobilie. Den Schaden kann Kropmeier schwer kalkulieren, weil er von der Verfügbarkeit des nötigen Materials abhängt. Sechsstellig wird er aber bestimmt. Die Arbeiten laufen dafür zügig ab. In voraussichtlich acht Wochen, prognostiziert Ernst Baumeister, dessen Betrieb als Generalunternehmer alle Bauleistungen erbringt, kann der 67-Jährige die Räume wieder nutzen. „Das ist sehr flott“, betont Kropmeier. Worte, die den Rentner in diesen bedrückenden Tagen und nach dem ersten Schock ein Lächeln ins Gesicht zaubern. „Jetzt“, betont der Soier, „geht’s schon wieder aufwärts.“

