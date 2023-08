Katastrophenfall für Bad Bayersoien aufgehoben: Hagel demoliert 384 Gebäude im Ort

Von: Manuela Schauer

Grün und weiß dominiert: Das Ortsbild von Bad Bayersoien hat sich durch die vielen Planen und Notdächer verändert. Foto: herold © herold

Der K-Fall ist beendet. Trotzdem erhält die vom Hagel gebeutelte Gemeinde Bad Bayersoien weiter Unterstützung. Denn die Arbeiten laufen weiter.

Bad Bayersoien – Die Nerven sind bei vielen angespannt. Schwere Tage und Stunden liegen hinter den Bayersoiern, seitdem der Hagel am Samstag ihren Ort, ihre Häuser zum Teil schwer beschädig hat. Mittlerweile hat das große Aufräumen begonnen. Container wurden aufgestellt, um Schutt entsorgen zu können. Diese Arbeiten sowie die Instandsetzung der Dächer werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Derweil hat Landrat Anton Speer (Freie Wähler) am Mittwochabend um 18.25 Uhr den Katastrophenfall wieder aufgehoben, den er am Sonntag ausgerufen hatte. „Das schwere Unwetter mit dem zerstörerischen Hagel war und ist eine Katastrophe“, betont Speer. Deshalb sei es die folgerichtige Entscheidung gewesen. Mit diesem Schritt geht die Zuständigkeit vom Landratsamt als Katastrophenschutzbehörde auf die Gemeinde über. Die 1300-Einwohner-Kommune bekommt aber weiterhin Unterstützung von Einsatzkräften wie auch von Verwaltungspersonal aus dem Landkreis.



Notdächer unter anderem aus Cham und Coburg

Wie schon bei der Schneekatastrophe im Januar 2018 ermöglichte der K-Fall-Status, dass Männer und Frauen von Rettungsorganisationen sowie Material aus Nachbarlandkreisen und darüber hinaus in Bad Bayersoien eintrafen. So wurden die dringend nötigen Notdächer aus verschiedenen Ecken Bayerns angeliefert. Aus Rosenheim, Cham, Coburg und Würzburg etwa. Am Mittwoch, erzählt Speer, kamen weitere aus dem Landkreis Kitzingen an. Zeitweise waren über 370 Kräfte im Einsatz. Den größten Teil stellten dabei die Feuerwehr, gefolgt von der Bergwacht, dem Technischen Hilfswerk und dem Bayerischen Roten Kreuz sowie der Polizei, teilt das Landratsamt mit. Alle zogen an einem Strang, um die Notlage abzuschwächen. Bürgermeisterin Gisela Kieweg ist überwältigt von der „großartigen Unterstützung“. Ohne die Helfer „hätte es bei Weiten nicht so gut funktioniert“, betont die Rathauschefin. Worte, denen Speer nur beipflichten kann. Er weiß vor allem auch die Arbeit der Einsatzleitung und deren „professionelle Organisation des Einsatzes“ zu schätzen.



Jede Hand war nötig und ist weiter nötig. Denn 80 Prozent der Gebäude im Dorf wurden von den zum Teil tennisballgroßen Eiskörner getroffen. Von den insgesamt 384 betroffenen Gebäuden versorgte man 198 mit Notdächern, weitere 186 Häuser mit sonstigen Planen und Folien. Zwar demolierte der Hagel auch Fahrzeuge, die im Freien parkten, die vorrangige Aufgabe der Einsatzkräfte bestand aber darin, die Dächer und Fenster der beschädigten Immobilien zu sichern und mit Planen und den angeforderten Notdächern abzudichten. Kein leichtes Unterfangen. Dauerregen erschwerte die Arbeiten, die bis in die Nacht hinein andauerten. „Da hab’ ich mir Sorgen gemacht, dass jemand vom Dach fallen könnte“, sagt Kieweg. Doch zum Glück ereigneten sich keine Unfälle.