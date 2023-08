Schweres Unwetter über Bad Bayersoien: Hagelsturm zerstört Dächer und Autos

Von: Andreas Seiler

Bild der Verwüstung: Etliche Ziegeldächer sind in Bad Bayersoien zerstört. © Bartl

Das heftige Unwetter am Samstagnachmittag hat in Bad Bayersoien eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Zum Teil tennisballgroße Hagelkörner zertrümmerten in dem Kurort reihenweise Ziegeldächer und Autoscheiben. Das Landratsamt löste den Katastrophenalarm aus. Im Mittelpunkt der Arbeiten steht das Abdichten der Häuser mit Spezialplanen, um noch größere Schäden zu vermeiden.

Bad Bayersoien – Robert Hötzinger wird diesen Samstagnachmittag nicht vergessen: Der Geschäftsführer des Autohauses Heinritzi, das sich am nördlichen Ausgang von Bad Bayersoien befindet, wohnt von dem Betrieb gerade mal 100 Meter entfernt. Gegen 16.15 Uhr zieht eine brachiale Unwetter-Front über der kleinen Gemeinde hinweg – mit Starkregen, Sturmböen und Hagelkörnern, die bis zu zehn Zentimeter dick sind. „Die sind wie Stahlkugeln runtergekommen“, erinnert sich der Autohändler. Gut 15 Minuten dauert das Inferno. Kurz darauf ist auf dem Hof der Opel-Niederlassung das ganze Ausmaß sichtbar: reihenweise zersplitterte Scheiben und stark verbeulte Karosserien. Rund 20 Neu- und Gebrauchtwagen sind zerstört. „Die Autos sind Schrott, nicht mehr reparabel“, bilanziert Hötzinger, der den entstandenen Schaden auf etwa 300 000 Euro schätzt. Zum Glück sei er versichert.

„Das ganze Dorf ist betroffen“

Der Unternehmer ist nicht der einzige, der die Folgen der Wetterkatastrophe zu spüren bekam. Ganz Bad Bayersoien war betroffen. Ein Hagelsturm fegte über Bayern hinweg – und erwischte im Landkreis Garmisch-Partenkirchen in erster Linie die rund 1300 Einwohner starke Ammertal-Gemeinde. Eine Superzelle entlud sich über dem beschaulichen Kurort – und richtete immensen Schaden an. Wie hoch dieser genau ist, damit werden sich in den kommenden Tagen und Wochen die Gutachter beschäftigen müssen. Wahrscheinlich geht er in die Millionen. „Die Verwüstung ist brutal“, sagt Landrat Anton Speer (Freie Wähler), der sich vor Ort ein Bild machte an den Einsatzbesprechungen im Feuerwehrhaus teilnahm. „Das ganze Dorf ist betroffen“, fügt Einsatzleiter Herbert Maurus hinzu. Bürgermeisterin Gisela Kieweg kann sich an keine vergleichbare Unwetter-Katastrophe in der Dorfgeschichte erinnern. „Das ist richtig heftig“, sagt sie. Die Rathauschefin erlebte das Gewitter hautnah mit, als bei ihr zuhause die Fenster im Dachgeschoss zu Bruch gingen. „Sowas habe ich noch nicht erlebt.“

Dem Vernehmen nach wurden fast alle Dächer in Mitleidenschaft gezogen, etliche total zerstört. Dies gilt auch für viele Fenster, Solaranlagen und die meisten Autos, die nicht geschützt in einer Garage oder unter einem Carport standen. Zum Glück wurde, wie zu erfahren war, niemand schwerwiegend verletzt. Es gab wohl nur kleinere Schnittwunden. Und, auch das ist ein Lichtblick: Die elemantare Versorgung funktioniert, also Strom, Wasser und Abwasser.

Großaufgebot der Rettungskräfte

Das Landratsamt sah sich am Sonntagmorgen gezwungen, den Katastrophenfall auszurufen. Am Vorabend war nur eine Vorstufe aktiviert worden. Aber: „Wir brauchen überörtliche Hilfe“, begründet Speer diesen weitreichenden Schritt. Das Aufgebot an Einsatzkräften war und ist enorm. Allein am Samstag wurden circa 280 gezählt, die bis frühmorgens um 4.30 Uhr schufteten. Am heutigen Sonntag (27. August) waren es um die 300.

Vor Ort waren und sind nicht nur die Feuerwehren aus den beiden Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau, sondern auch Kräfte des Technischen Hilfswerks, der Bergwacht, der BRK-Bereitschaft und Polizei. Hinzu kommen freiwillige Helfer. Im Einsatz ist schweres Gerät, darunter die Drehleitern und Kräne. Um reibungslos arbeiten zu können, wurde Bad Bayersoien für den Verkehr gesperrt. Die Bundesstraße 23 ist indessen wieder offen.

Im Mittelpunkt der großangelegten Hilfsaktion stand und steht das provisorische Abdichten der Häuser. Der Hintergrund liegt auf der Hand: Es soll damit verhindert werden, dass Regenwasser in die Gebäude bis in die Erdgeschosse eindringt und noch mehr Schäden anrichtet. Aus verschiedenen Städten und Kommunen wurden daher Notdächer angefordert und blitzschnell geliefert. Das sind riesige Planen, die über die Bauwerke gestülpt werden. Ein aufwändiges Unterfangen. Denn dazu braucht es nicht nur hohe Kräne. Auch müssen die Helfer dazu auf die Dächer kraxeln.