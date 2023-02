Hausfriedensbruch in Bad Bayersoien: Mann (64) sucht sich ungewöhnlichen Schlafplatz und wird gefilmt

Von: Manuela Schauer

Eine Überwachungskamera hat das Treiben des Mannes aufgezeichnet (Symbolbild). © vifogra / Goppelt

Ein lebenslanges Hausverbot hat sich ein Landsberger in Bad Bayersoien eingebrockt. Er übernachtete an einem unerlaubten Ort.

Bad Bayersoien - Einen ungewöhnlichen Schlafplatz at sich ein 64-Jähriger gesucht. Der Mann aus Landsberg nächtigte in der Zeit von Freitag bis Sonntag im Vorraum der VR-Bank-Filiale in Bad Bayersoien. Mehr noch: Er verschmutzte diesen stark. All das wurde von der installierten Überwachungskamera aufgezeichnet.

Laut Polizeiinspektion Murnau handelt es sich um einen Fall von Hausfriedensbruch. Ein Platzverweis wurde ausgesprochen und dem 64-Jährigen ein lebenslanges Hausverbot erteilt.

