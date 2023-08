Hilfe, die von Herzen kommt: Benefiz-Aktionen für Unwetter-Betroffene in Bad Bayersoien geplant

Teilen

Planen, wohin das Auge reicht: An nahezu jedem Haus in Bad Bayersoien sind beim Unwetter Schäden entstanden. © Schauer

Aufmunterung und Unterstützung können die Bad Bayersoier derzeit wahrlich gebrauchen nach dem massiven Hagel-Unwetter. Hilfe kommt aus den Nachbarorten - in Form eines Benefiz-Fußballspiels und eines Konzerts.

Ammertal – Mit unvorstellbarer Wucht hat am Samstag das Hagel-Unwetter in Bad Bayersoien gewütet. Die Hilfsbereitschaft ist enorm. Die ersten Benefizaktionen wurden ins Leben gerufen. Den Anfang machen die Fußballer des WSV Unterammergau. Sie möchten den Bewohnern des Kurorts nach dieser Natur-Katastrophe Gutes tun. Spontan trägt der Verein am Sonntag, 3. September, seine Kreisliga-Heimpartie gegen den TSV Altenstadt als Benefizspiel aus. Anpfiff ist um 14 Uhr. Um 16 Uhr spielt dann die Zweite Mannschaft des WSV gegen VTA Garmisch. Zuschauer sind willkommen. Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt, es gibt Kaffee und Kuchen (auch zum Mitnehmen). Wer einen Kuchen spenden will, kann diesen bis 13.30 Uhr im Vereinsheim der Fußballer abgeben.

Auch Maximilian Kasseckert, der das Ammergauer Haus in Oberammergau betreibt, möchte den Geschädigten zur Seite stehen. Deshalb findet am Samstag, 9. September, ein Benefizkonzert statt. Namhafte Bands hat der Eventmanager schon ins Boot holen können: Gamskampler, Fenzl, Keller Steff, Monaco F und viele mehr treten ab 15.30 Uhr auf. Der Eintritt ist frei. Der komplette Erlös aus Speisen und Getränken – die Ettaler Brauerei stellt etwa Bier zur Verfügung – kommt den Unwetter-Betroffenen zugute. Zusätzlich organisieren der Veranstalter und sein Team eine Tombola. Zu gewinnen gibt es verschiedenste Preise – vom Snowboard über Gutscheine für den Alpine Coaster bis hin zum Wertbon für das Restaurant El Puente. Darüber hinaus fließen die Einnahmen aus dem Los-Verkauf komplett nach Bad Bayersoien. Zusätzlich wird es eine freie Spendenbox geben. „Ich hoffe, es kommt viel Geld zusammen“, betont Kasseckert. „Die Menschen dort brauchen es wirklich.“ kb/eb