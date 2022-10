Regionale Vielfalt, kurze Lieferketten: Genossenschaft „faustgrob & piekfein“ verfolgt eigene landwirtschaftliche Philosophie

Von: Manuela Schauer

Genießer: Gerne sitzen die Genossenschaftsmitglieder (linke Seite v.l.) Stefanie Haser, Daniel Haser und Stefanie Schüler, (rechte Seite v.l.) Ariane Bierling, Lukas Friedel und Alexander Weichler bei einem Glas Wein und Lebensmitteln vom Hof zusammen. Die Liebe zur Natur treibt die Freunde an. © faustgrob&piekfein

Was passiert, wenn Freunde gutes Essen und die Natur lieben? In Bad Bayersoien haben sie eine Genossenschaft gegründet. Eines ihrer Ziele lautet: Nachhaltige Lebensmittel zu erzeugen - und das am besten ohne Abfallstoffe zu hinterlassen.

Bad Bayersoien – Das irdische Paradies, es liegt am Filzweg in Bad Bayersoien, Hausnummer 6. Gut zehn Minuten vom See entfernt. 14 Schweine und 350 Hühner wohnen auf dem Anwesen von Daniel Haser. Kräuter und Streuobstbäume entfalten sich auf den bewirtschafteten 5000 Quadratmetern. Mirabellen etwa, Äpfel und Zwetschgen. Ebenso über 20 Gemüsekulturen. Weißkohl, Zucchini, Kürbis, Brokkoli und vieles mehr. „Ich hab’ den Garten Eden bei mir“, sagt er. Einen, mit dem er den „klassischen Pfad der Landwirtschaft“ verlassen hat.

Seit 2016 betreibt der 31-Jährige mit seiner Ehefrau Stefanie den Haserhof als Direktvermarkter. 2019 legt das Paar eine Pause ein, dann kommt Corona. In dieser Zeit der Kontaktbeschränkungen tauscht sich der Landwirt regelmäßig mit Lukas Friedel vom Soier Parkhotel online aus. „Wir haben oft ein Videobier miteinander getrunken“, erzählt Haser, konsequenter Filzhutträger. Das Vier-Sterne-S-Haus bezieht schon länger Eier und andere Produkte aus seinem grünen Reich. Bei einem Glas Wein reift schließlich die Idee, die Produktion und den Vertrieb der Lebensmittel strukturell auf andere Beine zu stellen.

Frisch und nachhaltig

Im Dezember 2021 geht die Genossenschaftsversammlung über die Bühne. Friedel (Wein und Gastronomie) und Haser (Stratege) werden in den Vorstand berufen, Ariane Bierling, Bankkauffrau mit BWL-Studium, fungiert seither als Vorstandsvorsitzende, Stefanie Haser (Digitales), Stefanie Schüler (Internationales und Kundenzufriedenheit) sowie Alexander Weichler (Handwerk und Produktion) als Aufsichtsräte.

Landwirt aus Leidenschaft: Daniel Haser liebt seine Arbeit mit und in der Natur. © Sehr

Doch wie soll das Konstrukt heißen? Jeder der Spezln bekommt vor der Sitzung die Aufgabe, sich bis zum nächsten Treffen in zwei Wochen einen Namen zu überlegen. Friedel gibt zu: „Ich hatte keine Ahnung.“ Gleiches Spiel bei Bierling. Haser, der sein Gartenbaustudium frustriert von der Forschung abgebrochen hat, liefert einen Vorschlag. Er überzeugt sofort: „faustgrob & piekfein“. Bingo, das ist es. „Der Kontrast sollte rauskommen“, sagt der 31-Jährige. Faustgrob steht für die harte Arbeit, zum Beispiel das Zerlegen der Schweine. Piekfein für den Genuss beim Verzehr und die hohe Qualität der Produkte.

Abfallstoffe bei Produktion vermeiden

Angetrieben durch die Leidenschaft für gutes Essen und die Natur eint sie alle das Ziel, das Haser vorschwebt. Er möchte mit seinem Hof nicht etwa wachsen, sondern sich diversifizieren. Mehr regionale Vielfalt bieten. Nachhaltige Lebensmittel erzeugen, kurze Lieferketten garantieren und eine kulinarische Identität des Ammertals schaffen. Dazu gehört auch der Plan, „dass die Lebensmittel direkt in die Küche hupfen“, betont der Landwirt, „ohne dass sie in Kühlung müssen“. Frei nach der Devise: Frischer geht nimmer.

Der Produktionsansatz ist dabei ein anderer als früher. „Die Prinzipien sind alt“, stellt Haser klar, „aber verloren gegangen.“ Die Genossenschaft reduziert nicht nur Lebensmittelverluste in der Lieferkette, allen voran setzt sie darauf, Ressourcen, die häufig nicht Teil jener sind, wieder zu integrieren. Man lässt Nährstoffe sozusagen zirkulieren. Heißt zum Beispiel: Das Altbrot aus dem Hotel oder von Bäckereien landet nicht in der Biotonne, Haser mästet damit seine Schweine. Das spart zum einen Futterkosten, zum anderen „produzieren wir keine Abfallstoffe“. Stattdessen erweitert das Team die Lebensmittelkette um eine Station.

Rund 50 Tonnen an Lebensmitteln verlassen pro Jahr den Hof

Getreu dieser Philosophie gedeihen auf dem Hof tonnenweise kleine Delikatessen. Weichler – ihn und Haser beschäftigt die Genossenschaft in Vollzeit – setzt Kaffeesatz von Partnern, darunter das Klinikum Murnau, an, um in gestapelten Eimern Austernpilze zu kultivieren. „Wir produzieren aus nichts etwas“, sagt der Hofbesitzer. Was bei der Pilzzucht übrig bleibt, ist reines Eiweiß. Nächster Einsatzort dafür: wieder das Schweinefutter. Eine klare Abgrenzung zum heutigen Wegwerf-Verhalten, das sich in vielen Bereichen der Gesellschaft wie ein Virus ausbreitet.

Kürbis, Sellerie, Eier und vieles mehr können Besucher bei den Hofverkäufen jeden Samstag erwerben. © Sehr

Ihr Konzept halten die sechs Freunde für absolut konkurrenzfähig. „Wir verkaufen günstiger als der Lieferant“, sagt Hotelier Friedel. Und frischer. Der einzige Haken, wenn man das als Haken sehen möchte: „Wir können halt nicht so uniform liefern wie der Handel.“ Den bezeichnet der 34-Jährige ohnehin als „Sargnagel der Landwirtschaft“. Rund 50 Tonnen an Lebensmitteln verlassen pro Jahr den Hof. Tendenz steigend. Kooperationen mit anderen Erzeugern bestehen bereits. Das große Ziel: Ein Handelsnetz für gesunde und umweltgerechte Lebensmittel aufzubauen. Verkauft wird an inhabergeführte Läden und die Gastronomie. „Wir sind offen für jede Art an Kooperationen und Beziehungen“, sagt Haser.

Noch nie war der Soier so stolz auf und so selig bei der Arbeit, sagt er. Weil er weiß, dass sie naturverträglich ist. Für ihn das wichtigste. Gleichzeitig spielen äußere, politische Einflüsse keine Rolle. Inflation? Das Modell funktioniert trotzdem. So sehr Haser den Ukraine-Krieg und seine Nachwehen bedauert, „er beflügelt alles, was wir gerade machen“. Er ist ein Beweis, mit „faustgrob & piekfein“ den richtigen Weg eingeschlagen zu haben.

Produkte vom Haserhof können jeden Samstag von 9 bis 16 Uhr beim Hofverkauf erworben werden, außerdem wird ab 14.30 Uhr eine Hofführung angeboten. Weitere Infos unter www.faustgrob-piekfein.de