Neue Präventionsform: Bad Bayersoien bekommt zertifizierte Kurwälder - „Wunderbare Ergänzung“

Von: Manuela Schauer

Sind begeistert vom Pilotprojekt: (v.l.) Landrat Peter Berek, Professor Dr. Dr. Angela Schuh, Bürgermeisterin Gisela Kieweg, Staatsminister Hubert Aiwanger, Dr. Gisela Immich und Eva Robl. © privat

Drei Jahre lang wurde an dem Pilotprojekt gearbeitet. Jetzt gibt es 13 Kurorte in Bayern die das Prädikat Kurwald erhalten haben. Bad Bayersoien gehört dazu.

Bad Bayersoien – Der gute Ruf in Sachen Prävention eilt Bad Bayersoien bereits voraus. Jetzt ist der Kurort um ein Prädikat reicher. Die Gemeinde hat ab sofort zwei Kurwälder. Nach dreijähriger Mitarbeit im Pilotprojekt „Wald und Gesundheit“ erhielt Bürgermeisterin Gisela Kieweg nun das Zertifikat aus den Händen von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Mit einer Feierstunde schlossen der Bayerische Heilbäder-Verband (BHV) und die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) ihr Pilotprojekt ab. Das Ergebnis betrifft nicht nur die Ammertaler Kommune: Im Freistaat gibt es ab sofort in 13 Kurorten diese Form der Wälder.

Das Projekt ist bundesweit einmalig. Denn die Ludwig-Maximilians-Universität erarbeitete innerhalb von drei Jahren unter Beteiligung des BHV und von 15 Orten ein Handbuch für die Zertifizierung. Nach den darin festgelegten Kriterien können künftig auch Waldbesitzer, Gesundheitsbetriebe oder Nicht-Kurorte Wälder das Prädikat erlangen. Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie förderte das Projekt mit 347 605 Euro.

Gut investiertes Geld, findet Aiwanger: „Wir alle wissen: Im Wald zu sein, tut den Menschen gut. Wälder spielen eine sehr bedeutende Rolle für Gesundheit und Wohlbefinden“, sagte der Wirtschaftsminister bei der Verleihung der Zertifikate. „Im asiatischen Raum hat die Waldtherapie bereits eine lange Tradition. Dieses Potenzial wollen wir auch in Bayern nutzen und mit der Ausweisung der Kur- und Heilwälder die positiven Wirkungen von Wäldern auch in schulmedizinische Behandlungen integrieren.“ Neben den Anwendungen mit dem heimischen Bergkiefernhochmoor dient die Waldtherapie nun als eine „wundervolle Ergänzung“, um präventiv etwas für seine Gesundheit zu tun, meinte Rathauschefin Kieweg sichtlich erfreut.

Weitere Interessenten stehen Schlange

Für den Bayerischen Heilbäder-Verband ist das Projekt ein Meilenstein in der Prävention. „Wir erweitern damit unsere ohnehin starke medizinisch-therapeutische Kompetenz um ein zeitgemäßes, wissenschaftlich-fundiertes Prädikat“, erklärte der Vorsitzender und Wunsiedels Landrat Peter Berek. Mit der Zertifizierung von 16 Kur- und Heilwäldern in 13 Orten ist das Thema aber längst nicht abgeschlossen. Weitere Interessenten stehen schon Schlange.

Für die Zertifizierung ist künftig der BHV zuständig und alleiniger Ansprechpartner, heißt es in einem Presseschreiben. Er vergibt dieses nach erfolgreicher Prüfung genau wie das Qualitätssiegel „Wald Gesundheit“. Für die Umsetzung des Checks schließt der Verband einen Kooperationsvertrag mit dem Kompetenzzentrum für Waldmedizin und Naturtherapie in Bad Wörishofen. Dort findet auch die Ausbildung zum Wald-Gesundheitstrainer und -Therapeuten statt – beides Voraussetzungen.

Professor Dr. Dr. Angela Schuh von der LMU sieht eine große Chance für die Heilbäder und Kurorte. „Das so genannte Waldbaden und die Waldtherapie entsprechen in unserer heutigen schnelllebigen Zeit dem Bedürfnis, wenigstens für ein paar Stunden der Hektik und dem Alltag zu entfliehen und zur Ruhe zu kommen“, betonte die Projektleiterin. Der Wald als Ruheort und seine Nutzung zu gesundheitlichen Zwecken gewinne dabei immer mehr an Bedeutung. Dem kann Gabriella Squarra – sie begleitete für den Heilbäderverband das innovative Projekt – nur beipflichten. „Wir treten in Verbindung mit den natürlichen gesunden Ressourcen, aktivieren unsere Lebenskräfte, regenerieren und stärken unser Immunsystem.“ Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse würden so mit den Erfahrungen der Kurorte verbunden. Und das bedeutet: „neue Qualitätsmaßstäbe auf diesem Gebiet“. (eb)

Definition: In einem Kurwald werden Präventionsprogramme angeboten, die eine intensive Naturerfahrung ermöglichen und die Gesundheitswirkung des Waldes verstärken. Während eines mehrstündigen angeleiteten Aufenthaltes tauchen die Teilnehmer mittels Achtsamkeits- oder Body-Mind-Verfahren in die entspannungsfördernde Atmosphäre ein. In einem Heilwald werden bewährte Übungsformen auf neue Weise in einer anderen Umgebung zur Therapie und Rehabilitation eingesetzt. Das Wohlbefinden und der Heilungsprozess der Kurgäste werden aktiviert und gezielt nachhaltig verankert. Es finden unter anderem Gehübungen statt, um die Gangsicherheit im Rahmen der Sturzprophylaxe zu verbessern. Angeboten werden auch Therapien zur Behandlung von Angststörungen, Depression, von Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen sowie Physio- und Ergotherapie.