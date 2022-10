RVO-Linie im Ammertal soll ausgebaut werden: Mehr Busfahrten ab Bad Bayersoien

Neun neue Fahrten – zum Teil bis zur Echelsbacher Brücke – ergänzen das Busangebot am Samstag und Sonntag. © bartl

Bad Bayersoien und Ettal sind die zwei Ammertaler Orte, die nicht an einer Bahnstrecke liegen. Jetzt sollen die zwei Gemeinde dafür besser ans Busnetz angebunden werden.

Garmisch-Partenkirchen/Ammertal – Viele Konzepte oder Planspiele haben es gemein: Sie werden mutig erstellt – und niemals umgesetzt, verschwinden in Schubladen, verstauben darin, geraten in Vergessenheit. Mit dem neuen Nahverkehrsplan, den das Landratsamt in diesem Frühjahr vorgestellt hat, meinen es die Verantwortlichen offenbar ein wenig ernster. Denn in den verschiedenen Kreisgremien tauchen seither immer wieder konkrete Projekte auf, die auch realisiert werden. Das Ziel: ein effektiverer Öffentlicher Personennahverkehr. Im Kreisausschuss im Garmisch-Partenkirchner Rathaus wurde der Grundstein für einen größeren Ausbau der Bus-Linie 9606 des Regionalverkehrs Oberbayern (RVO) gelegt – einstimmig. Es soll zusätzliche Fahrten geben, um zum einen Bad Bayersoien besser anzubinden. Zudem wird die Hauptlinie von Garmisch-Partenkirchen nach Oberammergau an Wochenenden künftig im Stundentakt angeboten, weitere Fahrten führen samstags und sonntags auch über die größte Gemeinde im Ammertal hinaus. Stimmt der Kreistag am 25. Oktober zu, wird sich der Landkreis das mehr als 150.000 Euro kosten lassen.

Die Umsetzungen sollen schon zum großen Fahrplanwechsel am 11. Dezember erfolgen. Die Bahn fährt auch im Ammertal seit Monaten nicht mehr. Das wird auch noch bis Mitte Dezember so sein, wenn nicht sogar länger (wir berichteten). Für die Gemeinden Ober- und Unterammergau, Saulgrub und Bad Kohlgrub ist die Bahnlinie ein enorm wichtiger Faktor. Einen, der beispielsweise Bad Bayersoien nicht vorweisen kann. Ein echtes Problem. „Sehr viele Eltern aus Bad Bayersoien sind bei mir aufgeschlagen“, betonte Dr. Elisabeth Zeitler im Ausschuss. Der Tenor: Die Gemeinde am nordwestlichen Ende des Landkreises „muss besser ans Netz angeschlossen werden“.

Spürbare Verbesserungen für Bad Bayersoien

Die Mobilitätsmanagerin nahm sich dem Thema an. Gemeinsam mit allen Kommunen des Ammertals und mit den Experten des Nahverkehrs wurde intensiv beraten. Die Ergebnisse: „Zunächst einmal ist die Linie 9606 die beste des RVO im Landkreis“, stellte Zeitler klar. Gerade deshalb sei es in ihren Augen mehr als sinnvoll, dieses Angebot auszubauen. „Wir müssen die gesamte Achse weiter stärken.“ Das Hauptaugenmerk soll dabei an der Anbindung jener Gemeinden liegen, die eben nicht über einen Bahnanschluss verfügen, also Bad Bayersoien und Ettal. „Im Nahverkehrsplan ist sogar ein 30-Minuten-Takt für die Strecke als Ziel genannt.“

Soweit kommt es vorerst nicht. Zumindest aber für die Bad Bayersoier gibt es spürbare Verbesserungen: Fünf neue Fahrten in Richtung Bad Kohlgrub und darüber hinaus bis Oberammergau oder gar Garmisch-Partenkirchen sind ab diesem Winter im Fahrplan enthalten. Auch gibt es künftig am Wochenende eine späte Tour ab 19.23 Uhr bis nach Bad Bayersoien. Kostenpunkt: rund 65 000 Euro. Darüber hinaus wird der Fahrplan für die Ammertal-Linie am Wochenende deutlich ausgebaut. „Wir erreichen damit einen Stundentakt“, konkretisierte Zeitler. Neun neue Fahrten – größtenteils sogar bis zur Echelsbacher Brücke –ergänzen das Angebot samstags und sonntags. Dafür werden nochmals rund 87.000 pro Jahr fällig.

Bürgermeisterin Koch hakt nach

Die Anschlussmöglichkeiten ab der Echelsbacher Brücke sorgten für ein wenig Diskussion im Gremium. Elisabeth Koch (CSU) hakte nach, wie es um die weiteren Verbindungen bestellt sei. „Ich frage mich schon, ob es Sinn macht, das Angebot auszuweiten, wenn wir dort keine Anschlüsse haben“, meinte sie. „Sonst ist das ja ein Kopfbahnhof da an der Brücke. Wir reden da immerhin von 150.000 Euro.“ Sie sehe das auch aus dem Blickwinkel von Azubis, die in die Berufsschule nach Schongau müssen. Zeitler konnte die Bedenken der Garmisch-Partenkirchner Bürgermeisterin nicht ganz ausräumen. Aber sie versicherte, dass es weitere Gespräche mit dem Landkreis Weilheim-Schongau geben wird. „Die Kollegen arbeiten auch an ihrem ÖPNV, haben einen Nahverkehrsplan.“ In jedem Fall werde aber nicht jede Fahrt in Richtung Schongau oder Füssen weitergeführt. „Und es geht uns ja auch in erster Linie um einer bessere Anbindung von Bad Bayersoien“, schob Zeitler nach.

Landrat Anton Speer (Freie Wähler) hob die gerade erst renovierte Brücke als eine „wichtige Schnittstelle“ in der Region hervor. Dort solle künftig auch ein Informationspunkt eingerichtet werden. Kreisrat Georg Buchwieser sah dort auch die perfekte Stelle, um Naherholer aus dem Raum Augsburg abfangen zu können. „Von dort geht es dann eben mit dem Bus weiter.“

Dem Grünen-Politiker war noch eine andere Sache wichtig: Bei allem Fokus auf Bad Bayersoien solle Ettal nicht vergessen werden. Buchwieser registrierte sehr wohl, dass Zeitler zuvor das Dorf erwähnt hatte, appellierte dennoch: „Gerade am Wochenende ist die Verbindung nach Oberau oder Oberammergau schlecht.“ Grundsätzlich befürwortet er den Ausbau aber. Seine Hoffnung: „Einen 30-Minuten-Takt bis in die Nacht hinein, könnte ich mir gut vorstellen.“ Zukunftsmusik.