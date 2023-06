Feuerwehrhaus Bad Bayersoien: Neubau nicht finanzierbar

Von: Alfred Schubert

Sanierungsfall: Beim Soier Feuerwehrhaus besteht Handlungsbedarf. © Schubert

Das Feuerwehrhaus von Bad Bayersoien ist in die Jahre gekommen und erfüllt nicht mehr die aktuellen Anforderungen. Darüber, dass es verbessert werden muss, besteht im Gemeinderat Konsens. Keine Einigung wurde darüber erzielt, welche der drei möglichen Varianten umgesetzt werden soll.

Bad Bayersoien – Im Feuerwehrhaus fehlen zeitgemäße Sanitär- und separate Umkleideräume. Darüber, dass ein Neubau aus Kostengründen nicht in Frage kommt, herrscht Einigkeit im Gemeinderat Bad Bayersoien. Dieser diskutierte deshalb in der jüngsten Sitzung nur über Erweiterung und Modernisierung des Bestandsgebäudes.

Dabei würde die große Lösung, die neben einer Verbesserung des Bestands auch eine Ergänzung mit zwei Hallen im Norden vorsieht, nach aktueller Schätzung rund vier Millionen Euro kosten, wovon die Hälfte auf die neuen Hallen entfiele. Diese Variante lehnte der Gemeinderat aus Kostengründen ab. Bereits die zwei Millionen Euro für die Ertüchtigung des Bestands würde die Gemeinde über viele Jahre belasten und ihren finanziellen Spielraum bei anderen Pflichtaufgaben stark einschränken.

Für die jetzt erforderlichen Umkleiden und Sanitärräume reicht laut dem beauftragten Architekten Peter Haberecht ein ebenerdiger und nicht unterkellerter Anbau im Süden und Westen des Feuerwehrhauses. Diese kleine Lösung soll nach aktueller Kostenschätzung mit rund 1,8 Millionen Euro zu Buche schlagen – 825 000 Bau-, 420 000 Euro Planungskosten, 335 000 Euro für technische Anlagen, 178 000 Euro für Außenanlagen sowie 60 000 Euro für die Ausstattung.

Eine Variante wäre die Dachverlängerung auf dem Bestandsgebäude. Dafür müssten nur die Außenwände einen Stock höher gezogen werden. Im Gegenzug entsteht im Obergeschoß viel zusätzlicher Raum.

Da die Bausubstanz für die Erweiterung nicht genau genug dokumentiert ist, sprach sich der Gemeinderat geschlossen dafür aus, das Gebäude vermessen zu lassen. Das kostet laut vorliegendem Angebot 6564 Euro. Ebenfalls einhellig stimmte der Rat für eine Bodenuntersuchung, mit der geklärt werden soll, wie das Fundament des Anbaus ausgeführt werden muss. Diese Untersuchung wird auf 4093 Euro taxiert.

Des Weiteren wird, ebenfalls nach einstimmigem Votum, ein Ingenieurbüro beauftragt, ein Tragwerksgutachten zu erstellen. Dafür liegt kein Angebotspreis vor, das Büro will nach Zeitaufwand abrechnen. Als Stundensätze wurden 90 Euro für den Ingenieur und 55 Euro für dessen Mitarbeiter zuzüglich Nebenkosten und Mehrwertsteuer genannt.

Im Zuge des Umbaus soll auch die derzeit vorhandene alte Ölheizung ersetzt werden. Über Details wurde in der Sitzung noch nicht gesprochen. Bürgermeisterin Gisela Kieweg sagte auf Nachfrage, dass unter anderem eine gemeinsame Hackschnitzelheizung für Feuerwehrhaus, Bauhof und Dorfstadel in Frage kommt. Das Feuerwehrhaus hat eine große nach Süden ausgerichtete Dachfläche, die sich für den Betrieb einer Photovoltaikanlage eignet. Mit der so erzeugten Energie könnte eine Wärmepumpe betrieben werden.

Laut Kieweg wird die Gemeinde, „wenn’s gut läuft“, am Jahresende „zwei Millionen Euro auf dem Konto haben“. Da sie aber auch andere Pflichtaufgaben hat, könnte eine Kreditaufnahme zur Finanzierung des Vorhabens nötig werden. Laut Haberecht wird die Planung rund ein Jahr dauern, die Bauzeit mindestens ein Jahr, eher eineinhalb Jahre, da bei laufendem Betrieb der Feuerwehr gebaut werden muss.

Dies sei komplizierter als ein Neubau auf der grünen Wiese. Die großen Rechnungen wird die Gemeinde also erst in zwei Jahren bezahlen müssen.