Fischerhäusl am Soier See: Neuer Pächter springt ab - Wiedereröffnung verschiebt sich

Von: Manuela Schauer

Teilen

Schmuckstück am See: Das Fischerhäusl erfreut sich bei Einheimischen wie Gästen großer Beliebtheit. © Selina Schauer

Wieder alles auf Anfang: Die Gemeinde Bad Bayersoien hatte seine Wahl bereits getroffen, Verhandlungen mit dem neuen Pächter für das Fischerhäusl geführt. Jetzt hat er einen Rückzieher gemacht.

Bad Bayersoien – Geduld ist noch gefragt. Das Fischerhäusl in Bad Bayersoien wird nicht wie zuletzt anvisiert am 1. April wieder aufsperren. Der Termin „ist überhaupt nicht haltbar“, räumt Bürgermeisterin Gisela Kieweg ein. Die Gründe nennt sie beim Namen: Der auserwählte neue Pächter hat im Zuge der Verhandlungen aus privaten Gründen einen Rückzieher gemacht.

Die Kommune hat die Suche bereits wieder aufgenommen, noch einmal ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist läuft bis Freitag, 17. März. Am Interesse an dem beliebten Ausflugsziel am Soier See wird es wohl nicht scheitern. Schon im Rahmen der ersten Ausschreibung habe es etliche Bewerber gegeben.

Wann das Fischerhäusl – es ist seit Ende Januar geschlossen – öffnen wird, weiß Kieweg nicht. Sie kann kein konkretes Datum nennen. Zu Ostern wäre der Neustart gerade aus touristischer Perspektive freilich zu begrüßen. Doch Kieweg macht sich wenig Hoffnung. „Das ist wohl nicht machbar.“ Ihr Traumziel wäre Samstag, 15. April – und selbst diesen Termin bezeichnet die Rathauschefin als „echt optimistisch und sportlich“. Denn nach der Bewerbungsfrist muss der Gemeinderat erst zusammentreten und über den Sieger-Kandidaten entscheiden, bei Uneinigkeit geht es in eine zweite Runde.