Ölige Decke auf warmem Lkw-Auspuff beginnt zu brennen - Augenzeuge greift ein

Von: Manuela Schauer

Die Polizei Murnau geht davon aus, dass der Kaufbeurer die Decke selbst auf den Auspuff gelegt hat. (Symbolbild) © IMAGO

Das hätte schief gehen können: Eine ölige Decke auf einem Auspuff hat in Bad Bayersoien zu glimmen begonnen. Ein Zeuge regelte die Situation.

Bad Bayersoien - Einen größeren Schaden hat am Mittwoch gegen 20.15 Uhr ein Zeuge in Bad Bayersoien verhindert. Diesem war aufgefallen, dass eine ölige Decke auf dem noch warmen Auspuff eines an der Dorfstraße abgestellten Lkw abgelegt war und zu brennen beziehungsweise glimmen begann. Er reagierte prompt, löschte und entfernte die Decke.

Diese hatte der 31-jährige Lkw-Besitzer aus Kaufbeuren laut Angaben der Polizeiinspektion Murnau wohl selbst auf den Auspuff gelegt. Von Brandstiftung wird aber nicht ausgegangen. Fahrlässig war‘s allemal.

