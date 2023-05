Schadstoffe? Stall kommt unter die Lupe

Von: Manuela Schauer

Teilen

Im vorderen Bereich des Bierlinghauses befindet sich die Bücherei und der Probenraum der Blasmusik. © s. Schauer

2023 planen, 2024 bauen, 2025 einziehen so lautet der Zeitplan für das Bierlinghaus in Bad Bayersoien. Doch jetzt geht es bei diesem Projekt erst um mögliche Schadstoffe.

Bad Bayersoien – Gisela Kieweg will ruhigen Gewissens zu Bett gehen. Ohne sich ängstigen zu müssen, dass es vielleicht ein böses Erwachen gibt. Deshalb bleibt Bad Bayersoiens Bürgermeisterin (FBB) ihrer Linie treu. Ihr Mantra: „Vorbereitung ist das A und O.“ Alles genau zu prüfen und zu klären. Das gilt bei allen Projekten, vor allem den großen. Und dazu zählt das Bierlinghaus an der Dorfstraße, in dem eine Arztpraxis sowie ein Senioren- und Jugendtreff realisiert werden soll.

Jetzt veranlasste der Gemeinderat die nächsten Schritte. Präventive, um böse Überraschungen zu verhindern. Wichtige Analysen sind an der Reihe.

Einen Teilbereich des Gebäudes zu einem Mittelpunkt für die Dorfgemeinschaft umzugestalten, hat die Kommune schon vor Jahren beschlossen. Zuletzt hatte sie sich mit administrativer Arbeit beschäftigt. Zum Beispiel, wie sie den richtigen Architekten für das Vorhaben findet. Erledigt. Jetzt geht’s daran, Leistungen auszuschreiben und die entsprechenden Aufträge zu vergeben. Zum Beispiel in Sachen Schadstoffe.

Es ist damit zu rechnen, dass Schadstoffe drin sind.

Angebote dafür sind eingegangen. 21 Analysen braucht’s für die zweigeschossigen Gemäuer. Der TÜV-Süd Garching bekam den Zuschlag, für 5800 Euro netto geht er ans Werk. So beschloss es der Gemeinderat (einstimmig). Das Geld ist im Etat bereits eingestellt worden. Dass die Untersuchungen ergebnislos verlaufen, da gibt sich Kieweg keinen Illusionen hin. Früher gehörte ein Stall zur Immobilie, in dem Pferde und Kühe standen. „Es ist damit zu rechnen, dass Schadstoffe drin sind“, sagte Kieweg. Mit dem TÜV hat sie bereits gesprochen und ihre Vermutung bestätigt. Das Ganze wird demnach zwar nicht billig, „hält sich aber ihm Rahmen“.

Ein weiteres Votum des Gremiums bezog sich auf die Tragwerksplanung am Bestandsgebäude. Der Auftrag wurde ebenfalls einstimmig vergeben – für ein Angebot von 41 776 Euro netto. Viel Geld, findet Kieweg. Aber gut investiertes. „Das ist eine entscheidende Geschichte“, betonte sie, „auf der setzt alles auf.“ Kurz einhaken musste an diesem Punkt Rupert Haseidl (GUD). Er erkundigte sich, auf welcher Planung diese Arbeiten basieren. „Wir haben ja noch nichts Konkretes“, warf der Ortspolitiker ein. Es ginge darum, die Grundlagen zu erforschen, erläuterte Kieweg. Also herauszufinden, ob man diesen oder jenen Balken herausschneiden darf oder eben nicht. Darauf wollte Haseidl aber nicht hinaus. „Es ist mir schon klar, dass das nötig ist.“ Wann man in die konkrete Planung einsteigt, darauf erwartete er eine Antwort. Erst soll es ein Treffen geben, kündigte Kieweg an. Mit den Jugend- und Seniorenbeauftragten und interessierten Ärzten. Um mit ihnen den Bedarf zu klären. Dann soll der Architekt Vorschläge unterbreiten.

In ihrer Idealvorstellung werden 2023 die Vorbereitungen für das Projekt enden, im kommenden Jahr noch ein paar letzte Detailplanungen erfolgen und im Herbst 2024 gebaut – Einzug dann im Folgejahr. Schon alleine der künftigen Nutzer zu liebe. Derzeit gibt es eine „tolle Jugendgruppe“, die im Bierlinghaus zusammenkommt. Während des Umbaus „nehme ich ihr die Heimat“, ist sich Kieweg bewusst. Sie hofft auf eine Zwischenlösung. Und auch die Senioren, die aktuell im Sportheim gesellige Stunden miteinander verbringen, sollen einen Treffpunkt bekommen. Schon alleine deshalb, sagt sie, „wäre es gut, wenn wir bis 2025 fertig wären“.

Dann verfügt der Ort über ein kleines Zentrum im Zentrum. Aber auch über weniger Geld. Die ersten Schätzungen beliefen sich auf rund 1,7 Millionen Euro. Veraltete Kalkulationen. Aufgrund der Preissteigerungen dürften sich die Kosten auf über zwei Millionen Euro erhöht haben. Alleine muss die Gemeinde diese aber nicht stemmen. Fördergelder fließen. Eine Million Euro sind bereits zugesagt. Eventuell kann Bad Bayersoien noch etwas mehr herausschlagen.