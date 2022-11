Schlussstrich am Soier See: Fischerhäusl-Pächter hören auf

Idyllisch am Soier See liegt das Fischerhäusl mit seinem Biergarten. © S. Schauer

Der Wechsel ist sicher: Die aktuellen Pächter des Fischerhäusls bitten um eine außerordentliche Vertragsauflösung. Die Gemeinde kommt dem Wunsch nach.

Bad Bayersoien – Das Fischerhäusl am Soier See ist seit jeher ein beliebtes Ausflugsziel. Mit seiner idyllischen Lage zieht der Kiosk mit kleinem Biergarten Einheimische und Gäste gleichermaßen an. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Deshalb sucht die Gemeinde zum kommenden Frühjahr einen Nachfolger für die bisherigen Pächter, die jüngst um eine vorzeitige Auflösung des Vertrages gebeten hatten.

„Wir schreiben unser Fischerhäusl wieder aus“, bestätigt Bürgermeisterin Gisela Kieweg auf Tagblatt-Nachfrage. Spätestens zum 1. April 2023 plant die Kommune, soll ein Nachfolger von Christian und Hanni Patrzek wieder aufsperren. Das Ehepaar hatte die kleine Gastronomie zum Ende des Jahres 2016 übernommen und wird diese noch bis Ende Januar 2023 betreuen.

Bürgermeisterin lobt Zusammenarbeit

Etwas mehr als sechs Jahre nach der Übernahme seien die Wirtsleute auf die Rathauschefin zugekommen und haben darum gebeten, den Pachtvertrag, der sich immer wieder automatisch verlängert, außerordentlich zu kündigen. Diesem Wunsch kommen Kieweg und der Gemeinderat nun nach, wenn auch mit mindestens einem weinenden Auge. Natürlich sei das „sehr schade“, betont die Bürgermeisterin und lobt die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren: „Das hat immer gut funktioniert.“ Bei allem Bedauern müsse man so einen Wunsch aber eben auch respektieren.

Das Ehepaar selbst möchte sich zu den Beweggründen für die Entscheidung aktuell nicht äußern. Kieweg spekuliert erst gar nicht darüber. Sie könne sich aber vorstellen, dass die beiden in ein Alter gekommen sind, in dem man sich einfach Gedanken macht, wie lange man so etwas noch weiterführen möchte. Differenzen oder Ähnliches habe es aber keine gegeben, betont die Rathauschefin und spricht von einem „friedlichen Miteinander“.

Kieweg rechnet mit vielen Bewerbern

Um einen geeigneten Nachfolger zu finden, will sich die Gemeinde ausreichend Zeit nehmen. Bis Ende des Monats sollen entsprechende Anzeigen geschalten werden, damit sich Interessierte offiziell bewerben können. Kieweg rechnet wie damals – da hatte es rund 80 Aspiranten gegeben – dabei mit einer großen Resonanz. Wichtig ist ihr vor allem eine gute Kooperation mit den neuen Pächtern. Wenn diese dann im Frühjahr übernehmen, werden sie sich voll und ganz auf die Bewirtung konzentrieren können.

Die freie Zeit im Februar wird die Gemeinde dazu nutzen, kleinere Schönheitsreparaturen zu verrichten. So soll zum Beispiel die einzige Wand im Holzbau neu gestrichen werden. Außerdem bleibt Puffer, um zu prüfen, ob sich etwas hinsichtlich der Auflagen im Bereich des Naturschutzgebiets geändert hat, erklärt Kieweg. Für die Zukunft soll das Fischerhäusl aber einfach das bleiben, was es seit jeher ist: „Ein Ausflugsziel, das ganz Bad Bayersoien am Herzen liegt.“ (Tobias Schwaninger)