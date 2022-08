„Textliche Gaudi und musikalische Gwoit“: Gamskampler veröffentlichen ihr drittes Album

Sorgen für Stimmung: die „Gamskampler“ beim Raut Oak Fest 2022 in Riegsee. © Wilz

Erstmals mit Liebeslied: Die Ammertaler Band „Gamskampler“ hat ihr drittes Album herausgebracht. 20 Lieder sind darauf zu hören.

Ammertal – Wenn die „Gamskampler“ auf der Bühne stehen, geht es wild zu. Sänger Manuel Herz zieht unter lautem Kreischen des Publikums sein Oberteil aus und lässt sich die wilde Mähne von einem Ventilator durchpusten. Ein BH fliegt auf die Bühne, die Band verteilt Sicherheitswesten, Zollstöcke und Nudelhölzer. So ein Teigroller ziert auch das neue Album, das die drei Ammertaler diesen Sommer veröffentlicht haben. Titel: „Wia hammer’s denn då?!“ Das ist eine Frage, mit der sich Stefan Gut (36), Manuel Herz (37) und Leo Bierling (33) in diesen unruhigen Zeiten schon öfter beschäftigt haben. „Das fragt man sich doch heutzutage ständig – darum ist der Titel ein Gesamtkonzept“, meint Gut, der alias „Hans im Glück“ den Bass zupft.

Sein Kollege Bierling „Hans vom Bier“ ist für das Schlagzeug zuständig, während Herz in der Rolle des „Hans mit Dampf“ singt und Gitarre spielt. 20 Lieder sind auf dem dritten Album zu hören – vier davon mit weiblicher Gesangsbegleitung. Als „Resl vo die Depfberg“ wird die Dame vorgestellt. Die wahre Identität der Schöffauerin wollen die Musiker jedoch nicht verraten.

Sanfte Töne und „Volksmusik mit Gwoit“

Ihre neue Platte haben sie an nur einem Tag im Sommer 2021 aufgenommen. Schauplatz war ein Murnauer Tonstudio, in dem die drei erstmals ein Liebeslied einspielten, das ganz ohne ironische Brechung auskommt. „Dei Puls schlågt mein Takt und wenn da Wahnsinn mi backt, nimmscht du mi bei der Hand und I sig wieder Land“, lautet eine Zeile aus „Herzschlåg“. Das Stück überzeugt durch sanfte Töne, was für die „Gamskampler“ ein Novum ist. Schließlich stehen sie für „Volksmusik mit Gwoit“ ein. Doch keine Sorge, davon gibt es auf der Platte mehr als genug.

Guts Lieblingssong ist „Rindsbesamer Rudi“ – und wie man sich denken kann, ist der Name Programm. „Frau für alle Fälle“ hat es Bierling angetan. Ihn erinnert diese Szene, in der Freunde mit einem Kasten Bier beieinander sitzen, an sein eigenes Leben. Hingegen spricht sich Herz für „Gibts heid nimmer“ aus. Ihm zufolge geht es darin um Kulturpessimismus und die Früher-war-alles-besser-Mentalität.

Jedes Stück ist anders

„Egal, ob schnell, langsam oder mit Gwoit – irgendwie ist jedes Lied auf dem neuen Album anders“, sagt Bierling. Das loben auch die Fans. Auf die CD-Release-Show in Bad Bayersoien gab es der Band zufolge durchweg positives Feedback. Auch traten die „Gamskampler“ zweimal mit Erfolg am Tollwood-Festival in München auf. Obschon sie dort ihren neuen Song „Dir huif I scho“ zum Besten gaben, worin ein wohlhabender Zahnarzt aus des Landeshauptstadt dafür kritisiert wird, dass er der ländlichen Bevölkerung den Baugrund vor der Nase wegkauft. Doch der Einheimische schaut dem nicht tatenlos zu. Er wehrt sich mit Jodelgesängen im Garten, verodelt die Wäsche des Zugezogenen und wirft am Samstagmorgen die Kreissäge an. Damit erfüllen die Musiker ihre eigenen Ansprüche: „Es geht um textliche Gaudi und musikalische Gwoit“, bringt Herz die Intention der „Gamskampler“ auf den Punkt. (Constanze Wilz)

Infos und Termine:

Konzerte der „Gamskampler“: Freitag, 12. August: Böbing Open Air; Samstag, 20. August: ab 19 Uhr, Waldschlucht Bad Kohlgrub. Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Band-Homepage

www.gamskampler.de.