Katastrophenfall Bad Bayersoien: Planen sollen Regen von Dächern abhalten – „Das große Leid kommt noch“

Von: Katharina Bromberger

Nach dem schweren Unwetter in Bad Bayersoien erlebt der Ort enormen Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft. Die eigentlichen Tragödien aber werden sich wohl erst noch zeigen. Jetzt muss man vor allem die Dächer dicht bekommen.

Bad Bayersoien – Ihren Tiefpunkt hat Gisela Kieweg schon überstanden. Sie sagt’s – und ihr kommen die Tränen. Zum einen, weil sie so gerührt ist. Wie ihr Dorf zusammenhält und welch enorme Hilfe ihr Dorf von außen bekommt. Zum anderen, weil ihr Dorf diese Hilfe so dringend braucht nach dem Unwetter. 15 Minuten Hagel reichten für eine Katastrophe. Dabei ist die Bürgermeisterin überzeugt: „Das große Leid wird noch kommen.“ Wenn sich alle Schäden zeigen. Und klar wird, wer sich die immensen Kosten für die Reparatur nicht leisten kann.

Nach Hagel in Bad Bayersoien: Neue Probleme durch Wind und undichte Planen

Noch bekämpfen die Einsatzkräfte in Bad Bayersoien die unmittelbaren Folgen, die der Hagel am Samstag, 26. August, gegen 16 Uhr angerichtet hat. 355 Helfer waren vor Ort, aus der gesamten Region kamen sie. Bis aus dem Raum Augsburg und München. „Ohne sie wären wir jetzt noch nicht da, wo wir stehen“, sagt Kieweg. „Sie leisten Unglaubliches.“ Und sehen sich dabei bereits mit neuen Problemen konfrontiert.

Kaum ein Dach in Bad Bayersoien hat der Hagel verschont – und die ersten Planen werden nach den starken Regenfällen schon wieder undicht. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Wer derzeit nach Bad Bayersoien fährt, den begrüßen Planen. Grün, weiß und grau leuchten die Dächer. Rund 80 Prozent der 400 Häuser sind betroffen, 80 Prozent waren gestern bereits abgedeckt. Mindestens 100 sogenannte Notdächer, Spezialplanen für Häuser, wurden noch am Samstag angefordert, geliefert und seitdem mit dem Kran angebracht. Unmengen an Folien haben Einsatzkräfte und Privatleute darüber hinaus verbaut. Wie viel genau, kann Einsatzleiter Herbert Maurus nicht abschätzen. Die oberste Priorität lautete von Anfang an: „Die Häuser dicht kriegen.“ Damit Regenwasser nicht noch mehr zerstört. Das funktionierte erst einmal ganz gut. Doch der Regen ließ die ganze Nacht und gestern nicht nach.

Tonnenweise kaputte Dachziegel müssen in den nächsten Tagen und Wochen in Bad Bayersoien entsorgt werden. Die Berge werden noch wachsen – viele sind noch nicht zum Abdecken gekommen. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Nun melden sich die ersten Bayersoier, bei denen es wieder reinregnet, trotz Planen. Hinzu kommen solche, bei denen sich Schäden erst jetzt zeigen, bei denen erst jetzt das Wasser eintritt. Nur: Es gibt kein Material mehr. „Wir sind dran“, verspricht Maurus. Er orderte nach, aus Kitzingen kommen weitere Notdächer, Planen sind auf dem Weg, Sandsäcke ebenfalls.

Hagel in Bad Bayersoien: 80 Prozent der Häuser betroffen

Das neue Problem kommt gestern Vormittag: der Wind. Laut Prognose soll er stärker werden. Nicht nur, dass er das Anbringen der Notdächer erschwert. Zudem müssen die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Bergwacht alle Planen zusätzlich mit den Sandsäcken beschweren. 5000 Stück haben sie bereits verteilt, weitere 2500 hat Maurus bestellt.

Einen Rundgang durch den eigentlich so idyllischen Kurort begleiten zerdepperte Dachplatten und zerstörte sowie provisorisch abgeklebte Autos. Zudem Hausbesitzer, die ihre Gärten aufräumen. Und natürlich die Einsatzkräfte auf Dächern und am Boden. Was man nicht sieht: Vor welcher Tragödie manch ein Bayersoier steht. „In ein paar alten Bauernhäusern läuft das Wasser von oben bis unten durch“, sagt Maurus. Die Fehlböden saugen sich voll, Teile der Decken sind heruntergebrochen. Evakuieren mussten die Kräfte niemanden – noch. „Wir haben das genau im Blick.“

In der Dorfstraße von Bad Bayersoien blieb kein Haus vom Hagel verschont. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Mit vielen Menschen hat Bürgermeisterin Kieweg in den vergangenen Tagen gesprochen, hat uralte Versicherungsverträge gesehen, bei denen der Hagelschaden nicht abgedeckt ist. „Es wird hier viele Bedürftige geben“, befürchtet sie. Wie hoch die Schäden sind? Eine offizielle Zahl gibt es nicht. Gestern kamen Experten der Versicherungskammer Bayern, um die Lage einzuschätzen. „Aber in meinem Kopf schwirren Zahlen rum, da wird mir ganz anders.“ Kieweg schluckt schwer. All die kaputten Dächer, Autos, der Hausputz, den die Hagelkörner ausgeschlagen haben, die Schäden in den Häusern, die man noch gar nicht kennt – an einen dreistelligen Millionenbetrag denkt Kieweg, auch wenn sie nicht daran denken will. Sie schüttelt den Kopf, als wolle sie die Zahl vertreiben. „Alles Schritt für Schritt.“

Bürgermeisterin Gisela Kieweg erwartet hohe Millionenschäden

Noch gilt das Notfallprogramm. Dazu gehörte gestern Morgen auch, in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim, alle Zuläufe, Gräben, Gullis und Kanäle freizuräumen, damit nichts verstopft. Denn das Wasser im Kraggenaubach stieg. Am 5. Mai vergangenen Jahres hatte er Teile des Ortes überschwemmt. „Wir dürfen hier auf keinen Fall irgendein Risiko eingehen“, betont Kieweg. Zumindest in diesem Punkt gab sie sich gestern entspannt. „Wir fühlen uns aktuell gut gerüstet, was das Hochwasser betrifft.“

Hand in Hand arbeiten die Kräfte und verteilen die Sandsäcke auf den Dächern, um die Planen zu beschweren. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Ein Trost. Noch einen nennt die Bürgermeisterin, der ihr wieder die Tränen in die Augen treibt. Tränen der Erleichterung. Weil niemandem etwas passiert ist. Als die acht Zentimeter großen Hagelgeschosse ihre Dachfenster zerstörten, die Glassplitter in die Wohnung flogen – über ihr eigenes Schicksal will sie aber gar nicht reden, das spiele gerade nun wirklich keine Rolle – dachte sie: Hoffentlich ist da niemand draußen. „Wenn dieser Hagel jemanden trifft…“ Glücklicherweise brachte sich jeder rechtzeitig in Sicherheit. Kieweg weiß von Bayersoiern, die draußen arbeiteten und unter den Bulldog krochen, um sich zu schützen.

Neue Photovoltaikanlage gerade montiert – fünf Minuten später zerstört

Alles kam so plötzlich. Ein bisschen Regen, dann die Eisbrocken. Bei einem Bayersoier, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, standen die Handwerker auf dem Dach, als der Hagel einsetzte. Gerade hatten sie seine neue Photovoltaik-Anlage montiert, alles war fertig. Wenige Minuten später war sie zerstört. Er schüttelt den Kopf. „Da musst lachen. Sonst musst weinen.“ Er hat sich fürs Lachen entschieden. Bei der Wucht des Unwetters – „es war so brutal, dieser Lärm, die Wucht, einfach brutal“ – müsse man einfach nur dankbar sein, sagt auch er. Dass niemand verletzt wurde. Und für die Helfer, „die sich fast übermenschlich engagieren“.

Gestern arbeiteten sie bis 22 Uhr – offiziell. Heute Morgen machten sie sofort weiter. Nach wie vor gilt der Katastrophenfall. Wie lange die Kräfte vor Ort noch gebraucht werden, weiß Maurus nicht. Heute sicher noch den ganzen Tag, „dann beurteilen wir die Lage neu“.

Geht es an die Reparaturen, sind seine Mannschaften nicht mehr da. Dafür will Kieweg in den nächsten Tagen die Handwerksinnung kontaktieren. Ob sie Dachdecker, Zimmerer und Co. schicken können, die beim Aufbau des Dorfes helfen. Schließlich gibt es viel zu tun. Außer an der Pfarrkirche. St. Georg hat der Hagel verschont.

