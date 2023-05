Aggressiv und ohne Führerschein: Polizeikontrolle wird Mann (35) zum Verhängnis

Von: Manuela Schauer

Teilen

In Bad Kohlgrub ist der Mann in eine Kontrolle geraten. (symbolbild) © teutopress

Ende der Fahrt: Ein Mann ohne festen Wohnsitz musste am Montag in Bad Kohlgrub sein Auto stehen lassen - aus mehreren Gründen.

Bad Kohlgrub - Mehrere Anzeigen blühen nun einem Mann, der am Montagabend um 23 Uhr auf der Staatsstraße in Bad Kohlgrub in eine Fahrzeugkontrolle geraten war. Die Polizisten der Murnauer Inspektion nahmen bei dem 35-Jährigen ohne festen Wohnsitz Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert unter 0,8 Promille.

Wie die Beamten mitteilen, wurde der Mann im Verlauf der Kontrolle äußerst aggressiv. Zudem bemerkte die Streife drogenspezifische Auffälligkeiten. Eine Blutentnahme folgte. Damit nicht genug: Weiter stellte sich heraus, dass der 35-Jährige keinen Führerschein besitzt. Das Fahrzeug wurde sicher abgestellt.