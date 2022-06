Bad Kohlgrub feiert 150 Jahre Moorheilbad: Dreisam im Kurpark, Festzug mit vielen Teilnehmern

Von: Manuela Schauer

Das obere Kurhaus, damals noch im Eigentum von Else Windheuser, später Ehrenbürgerin von Bad Kohlgrub. © Doll-Archiv

Endlich ist es so weit: Die Bad Kohlgruber können ihr großes Jubiläum feiern - wenn auch mit einem Jahr Verspätung. Dafür haben sie sich einiges einfallen lassen.

Bad Kohlgrub – Der Moor-Boom bricht aus. Bad Kohlgrub lockt im 20. Jahrhundert Gästescharen an – als ob die Besonderheit des idyllischen Ammertal-Dorfs Zauberkräfte verleihen würde. So ein Wundermittel ist das Bergkiefern-Hochmoor dann doch nicht, sonst hätten die Einheimischen die Holzwannen wohl dauerhaft für sich selbst reserviert. Die Bäder sollen aber heilend wirken. Ob bei Rheuma, Nervenschäden, Gelenkbeschwerden und vielen weiteren gesundheitlichen Beschwerden. Noch heute reisen Menschen in die Gemeinde, um in das schwarze Gold – und somit in ein wichtiges Stück Ortsgeschichte einzutauchen. Eine, die in zwei Wochen groß gewürdigt wird. 150 Jahre Moorheilbad, sagt Martin Niklas, „das kann man schon mal feiern“.

Eigentlich wäre das Jubiläum bereits 2021 angestanden. Doch die Corona-Pandemie machte den Bad Kohlgrubern einen gehörigen Strich durch die Rechnung. „Es war schnell absehbar, dass es nicht geht“, erinnert sich Niklas, Gemeinderat und Vorsitzender des Dorfentwicklungsvereins. Dieser kümmert sich federführend um die Organisation des Festwochenendes am 2. und 3. Juli. Lange warteten die Verantwortlichen mit der Planung ab. Vor drei Monaten ging es erst richtig damit los. „Wir wollten die Zeit nicht unnötig investieren“, sagt Niklas in Bezug auf mögliche erneute Einschränkungen.

Holetschek, Dobrindt und weitere Politiker kommen

Die Zeit, um eine solche Veranstaltung – die Gemeinde zeichnet dafür verantwortlich – auf die Beine zu stellen, war knapp. Doch sie reichte. Die Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen, es geht nur noch darum, die Helfer einzuteilen. Niklas lobt die Zusammenarbeit der Beteiligten. „Das funktioniert alles richtig gut, es flutscht“, betont er. „Man muss nicht viel nachlaufen.“

Sorgt am Samstag für Stimmung: die Band Dreisam-Live. © Dreisam-Live

Der Vereinschef zeigt sich zufrieden mit dem Programm. Er legt ein Blatt Papier auf den Tisch, eine Übersicht für den Höhepunkt des Jubiläumsfests: Einen Festzug mit zehn geschmückten Wagen samt Pferdegespannen und 20 Fußtruppen wird es am Sonntag geben (siehe „Programm“). Mit Ausnahmen der drei Blaskapellen aus Altenau, Bad Bayersoien und Saulgrub wirken nur Einheimische mit, erzählt Niklas. Einiges haben sich die Bad Kohlgruber einfallen lassen. Themen wie das Heilwasser, die Wiesmahd, die Jagd, altes Handwerk und natürlich das Moor setzen sie kreativ um. Auch Kurgäste „durch die Zeit“, das Skifahren „über die Jahre“ oder Köhler mit ihren Werkzeugen werden präsentiert. Absolut authentisch, betont Niklas. „Das soll kein Fasching sein.“ Eine Ehrenkutsche für die „VIPs“ fehlt freilich auch nicht. Angekündigt haben sich Alexander Dobrindt, Klaus Holetschek, Hubert Aiwanger und weitere politische Größen, die bereits nach dem Gottesdienst offiziell begrüßt werden.

Kurpark als geeigneter Veranstaltungsort

Von der Auto-Werkstatt Lory-Schärfl zur VR-Bank und zurück in den Kurpark führt der Umzug. Während früher bei feierlichen Anlässen ein großes Zelt am Festplatz aufgebaut wurde, läuft diesmal dort die Veranstaltung ab. Ganz bewusst. „Wir wollten eher ein Parkfest machen“, sagt Niklas. Im schönen Ambiente des Kurparks mit seinen gemütlichen Plätzchen. Passend dazu gibt’s auch Picknickkörbchen mit regionalen Lebensmitteln, die zu Klängen von Alphörnern verzehrt werden können.

Ein bisschen mehr Trubel ist für Samstagabend zu erwarten. Die Band Dreisam-Live tritt in der Konzert-Muschel auf. Niklas und seinem Orga-Team war es wichtig, dass „wir die ganze Bevölkerung abdecken“, dass die Jungen ein bisschen Party machen dürfen. Denn am Sonntag, betont er, „sind wir traditionell unterwegs“ – ganz zu Ehren des Bad Kohlgruber Heilmittels.

Das Programm Samstag, 2. Juli: Auftritt Dreisam von 19 bis 23 Uhr; Einlass ab 18 Uhr, Brotzeit.

Sonntag, 3. Juli: 10 Uhr Gottesdienst am Kurparkpavillon (bei schlechtem Wetter Pfarrkirche); 11 Uhr: Festakt mit Begrüßung; 12 Uhr: Mittagessen mit Braten vom Murnau-Werdenfelser Rind; ab 13.30 Uhr Festzug; anschließend Beisammensein im Kurpark mit Kaffee und Kuchen, Gegrilltem, Cocktails und Picknickkörben; ab 17 Uhr Musik von der Blaskapelle und von „Krainerlive“.

Kinderprogramm: Mit Moor malen und basteln, Märchenzelt, Skifahren und Kegeln, Hüpfburg.