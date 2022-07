Votum für Erhalt des Kurpark-Gebäudes in Bad Kohlgrub - Beschluss bereitet aber Bauchschmerzen

Von: Manuela Schauer

Frisst viel Geld: das Kurpark-Gebäude im Herzen von Bad Kohlgrub. © Selina Schauer

Für einen Neubau fehlt Bad Kohlgrub das Geld. Für eine Sanierung auf einen Schlag ebenfalls. Deshalb soll das Kurpark-Gebäude abschnittsweise verbessert werden. Einen Grundsatzbeschluss über den Erhalt zu fassen, fiel aber nicht jedem leicht.

Bad Kohlgrub – Es ist einer der großen Zankäpfel in Garmisch-Partenkirchen: die Zukunft des Kongresszentrums am Richard-Strauss-Platz. Seit vielen, vielen Jahren stehen auf der einen Seite die Befürworter eines Neubaus, auf der anderen die einer Sanierung. Mit einem ähnlichen Objekt, nur eine gute Nummer kleiner, wartet Bad Kohlgrub auf. Das Kurpark-Gebäude hat diverse Baustellen – in Sachen Nutzung, Energie und Kosten. Wie es mit der Immobilie weitergehen soll, damit setzte sich der Gemeinderat nun einmal mehr auseinander. Eigentlich vor einem erfreulichen Hintergrund, der schnell ins Hintertreffen rückte.

Das Positive zuerst: Nachdem sich Anton Pölt und Luciana Romito heuer vom Kurpark-Restaurant verabschiedet haben, steht ein neuer Pächter parat. Der entsprechende Vertrag sollte im anschließenden nicht-öffentlichen Teil der Sitzung vorgestellt werden. Davor aber war ein Grundsatzbeschluss zu fassen. Einer, der zwar angenommen wurde, aber für arge Bauschmerzen bei so manch einem Ortspolitiker sorgte und eine intensive Debatte auslöste.

Klares Bekenntnis gefordert

Andreas Wojciak von der Neuen Liste – sie präferierte 2014 die Variante 3a im Ortsentwicklungskonzept, die einen Abriss vorsah – hatte im Vorfeld angeregt, über die weitere Vorgehensweise mit der Immobilie zu entscheiden, ehe ein Kontrakt unterzeichnet wird. Denn eine längerfristige Verpachtung des Restaurants setzt voraus, dass die Kommune am Fortbestand des Gebäudes überhaupt interessiert ist. „Ich habe gefordert, dass der Gemeinderat klare Kante beweist und sagt: Wir stehen zum Kurpark, komme, was wolle“, erklärte Wojciak sein Anliegen. Wenn das Gremium nicht beschließen würde, „dann weiß man auch, was Sache ist“. Kurzum: Er verlangte ein klares Bekenntnis.

Für eine Gesamtsanierung hat das Bauamt die vorläufigen Kosten ermittelt. Rund sieben Millionen Euro – Wojciak kalkuliert mit einem höheren Betrag – würde sie verschlingen, teilte Bürgermeister Franz Degele (Freie Wähler) mit und ergänzte: wenn man sie denn umsetzen würde. „Die können wir uns so nicht leisten, das ist klar“, betonte er. „Nur abschnittsweise.“ Einen Neubau schon gleich zehnmal nicht. Doch nun schnell mal eben einen Grundsatzentscheidung über die Zukunft der prägenden, aber geldfressenden Immobilie zu treffen – damit tat sich Simon Eickholt (Neue Liste) allerdings sehr schwer. Zwar hätte man spätestens bei den Feierlichkeiten zu 150 Jahre Moorheilbad gesehen, welche Qualität Kurpark und Gebäude aufweisen, bei der Beschlussvorlage aber „hab’ ich schwer schnaufen müssen“. Die Immobilie um jeden Preis zu erhalten, sei ein schönes Ziel. Nur leisten könne sich die Gemeinde das nicht. Freilich müsse man jetzt keinen Beschluss über einen Abriss fassen. „Dass das aber ewig so bleibt“, sagte der Ortspolitiker mit Blick auf große anstehende Investitionen, „das kann ich nicht guten Gewissens beschließen“. Wer weiß schon, wie die kommunale Situation in 10 bis 15 Jahren aussieht. Die allerorts beliebte, aber nicht existente Glaskugel würden auch die Bad Kohlgruber gerne besitzen.

Zu wenig investiert in der Vergangenheit

Seit den 1970er-Jahren ziert das Gebäude das Ortszentrum. Viel investiert wurde bis dato nicht. „Das holt dich irgendwann ein“, stellt Degele auf Tagblatt-Nachfrage klar. Erschwerend kommt hinzu, dass es nicht ausreichend genutzt wird. Dafür aber jede Menge Geld schluckt. „Es muss uns klar sein“, sagte Eickholt, „dass jedes Jahr eine Viertelmillion zum Fenster rausgeblasen wird.“ Robert Elgas (Freie Wähler) befürchtete dagegen, dass auf einen Schlag gleich mehrere notwendigen Maßnahmen „aufschnalzen“ könnten. Und somit Ausgaben entstehen, die die Gemeinde unter Umständen in die Bredouille bringen.

Fast jeder Gemeinderat meldete sich bei der Debatte zu Wort, was den Stellenwert des Bauwerks verdeutlichte. Vorschläge für eine bessere Nutzung wurden genannt, Zukunftsprognosen angestellt und Gefahren des Beschlusses erläutert. Irgendwann reichte es dem Rathauschef. „Wenn wir gegen den Vorschlag sind, dann wird’s nicht-öffentlich kürzer“, betonte er. Dann müsste man dem Pächter sagen, dass er womöglich nach eineinhalb Jahren wieder das Restaurant zu verlassen hat. Das wollte aber freilich auch niemand. So recht verstehen konnte Degele die Diskussion ohnehin nicht. Zum einen, weil man auch einen Grundsatzbeschluss kippen könne. Zum anderen, weil der Beschlussvorschlag lediglich beinhaltete, dass die Gemeinde jedes Jahr im Rahmen der Prioritätenplanung festzurrt, ob beziehungsweise welche Maßnahmen nacheinander zu realisieren sind – und das in den Haushaltsberatungen. Trotz der Bedenken stimmte die Mehrheit der Ortspolitiker diesem Vorgehen zu und nahm die geschätzten Kosten zur Kenntnis (9:5).