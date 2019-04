Das Dorf und sein böses Gesicht: Berg-Drama „Föhn“ geht unter die Haut

Absolut sehenswert - so lautete die Bewertung vieler Zuschauer nach der Premiere von „Föhn“. Schauspiel unterm Hörnle hat mit seinem Berg-Drama das Publikum bei den Emotionen gepackt.

Bad Kohlgrub – Als sich nach zwei Stunden dichten Spiels der Vorhang schließt, rühren sich einige Hände sofort. Doch die meisten im Kohlgruber Kursaal verharren einen Moment – noch zu sehr wirkt das soeben Gesehene nach. Umso intensiver und länger währt nach einigen Sekunden der Applaus und kommt erst dadurch zum Erliegen, dass die ersten Schauspieler die Bühne verlassen. Natürlich gehen sie nicht nach hinten ab, sondern hinunter in den Saal. Allenthalben glückliche, gerührte Gesichter; ein paar Tränen fließen auch.

Nach vielen komödiantischen Stücken hat sich das Schauspiel unterm Hörnle mit Julius Pohls’ Drama „Föhn“ erstmals einen ernsten Stoff mit tragischen Zügen ausgesucht. Ein Wunsch der Darsteller. Doch mit dem Murnauer Regisseur Samir Yacoob an der Seite gingen sie das Wagnis ein – und konnten nun einen großartigen Erfolg verbuchen. Wie immer hat Yacoob das Stück für seine Truppe umgearbeitet, wozu auch gehört, dass sich die Darsteller ihre Texte selbst in eine für sie authentische Sprache bringen.

Zusammen mit Yacoobs akribischer Personenregie, die wirklich nichts dem Zufall überlässt, seinem absoluten Gespür fürs Timing, seiner perfekten Lichtregie und dem Einsatz eines atmosphärischen Soundtracks als akustischer roter Faden (hier das bedrohliche Fauchen des Föhnsturms) entsteht eine packende Dichte, die weit über das hinaus geht, was Laientheater üblicherweise bietet. So gewinnt Angelika Zeller als Theres, die die Dorfgemeinschaft gegen sich aufbringt, weil sie beharrlich den Vater ihres unehelichen, behinderten Buben verschweigt, eine stille Größe und wird zur tragischen Figur im besten Sinne. Nicht weniger grandios Kilian Pölt als ihr Sohn Jackele („Der Trottel“), der immer wieder anrührende, erschütternde Momente entstehen lässt.

Zwischen Herzenswärme und Eiseskälte

Doch auch allen anderen gelingt es, ihre Figuren zu echten Charakteren zu machen: Vinzenz Schauer ist der Bürgermeister, der Theres einst liebte, aber nie die Größe hatte, sich zu ihr und dem gemeinsamen Kind zu bekennen. Er kann die tragische Zerrissenheit zwischen Pflicht und Neigung glaubhaft darstellen. Irmi Bauer als seine Ehefrau Anna spürt schon lange, dass da etwas ist zwischen ihrem Mann und der Sturmaneckerin – sie leidet und hasst. Am Ende kommt es zu einem dramatischen Showdown zwischen Theres und ihr: großartig! Steffi Burkart als Annas Tochter Margret ist den beiden Außenseitern dagegen in herzlicher Freundschaft zugetan. Sie bringt wunderbare Wärme und Empathie ins Spiel. Mit eisiger Kälte, Brutalität und Gewissenlosigkeit stattet Anton Gundlfinger den Großbauern Dummler, Theres’ ärgsten Feind, aus. Man schaudert bei seinen Auftritten. Martin Bierling ist sein Sohn Melchior. Die Größe des Vaters hat er noch nicht erreicht, eifert ihm aber nach.

Einen Kontrast zu den Dorfbewohnern setzt Alfred Beer als „Schwalbenkaspar“: Der Vagabund ist ein Lebenskünstler, er zelebriert die Leichtigkeit des Seins, die den Dörflern größtenteils abgeht. Stephan Zeller stattet den Pfarrer mit der standestypischen Grandezza aus. Er spricht als Einziger Hochdeutsch. Martin Lindauer als Gendarm beobachtet das Treiben im Dorf aufmerksam, aber nicht ohne Einfühlungsvermögen. Er ist um Gerechtigkeit bemüht, kann Dummlers Verschlagenheit aber zu wenig entgegensetzen. Barbara Rauch gibt eine stets unter Volldampf stehende, leicht hysterisch überbordende Kramerin, Calina Bierling eine besonnene, um Ausgleich bemühte Mesnerin. Unbedingt sehenswert!

Auf einen Blick

Spieltermine: 12./14./21. und 22. April, 20 Uhr, Kursaal

Kartenvorverkauf: Mode Kraus, Telefon 08845/302 oder Mail bholy@mode-kraus.de

Eintritt: Vorverkauf 13 Euro, Abendkasse 15 Euro, ermäßigt 10 Euro

Sabine Näher