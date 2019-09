Tierischer Einsatz: Ziege klettert auf Auto und beißt Antenne ab - dann versucht sie, zu fliehen

Bad Kohlgrub - Eine ausgebrochene Ziege hat am Freitag gegen 15.30 Uhr in Bad Kohlgrub für einen Polizeieinsatz gesorgt. Das Tier war am Parkplatz der Hörnle-Bahn auf einen dort abgestellten Pkw geklettert. Dabei wurde das Dach des Wagens zerkratzt. Außerdem biss die Ziege die Antenne ab, ehe sie daraufhin versuchte zu fliehen. Der Halter des Fahrzeugs konnte sie jedoch fangen und festhalten. Der Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Für das ausgebüchste Tier ging’s zurück zum Besitzer und dort ins Gehege.