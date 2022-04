Eine Sportskanone: Bad Kohlgrubs Alt-Bürgermeister Gerald Tretter feiert 70. Geburtstag

Mountainbiken, Berglaufen, Rollerbladen: Gerald Tretter ist eine echte Sportskanone. Die Bewegung hält ihn nicht nur fit, sondern auch jung.

Bad Kohlgrub – In zügigen Schritten stapft Gerald Tretter vom Tannenbankerl-Parkplatz los. Das Ziel: der Gipfel. Mal wieder. Erst wenige Stunden zuvor war er mit den Skiern auf dem Hörnle, nun zieht er einen roten Zipfelbob hinter sich her. Der Sport hält den ehemaligen Bad Kohlgruber Bürgermeister nicht nur fit, sondern auch jung. Ein weiterer Beweis dafür: Wenn Tretter mit seinem neuen Onewheel, einem einrädrigen Elektro-Board, durch die Nachbarschaft cruist. Kaum zu glauben scheint es da, dass dieser Mann heute seinen 70. Geburtstag feiert.

Bevor es losgeht: einloggen. Mit einer App hält Gerald Tretter seine Touren, die zurückgelegten Höhenmeter, fest – und kann so mit anderen Sportlern in eine Art Wettbewerb treten. Tretter trackt eigentlich alle Touren. An seinem Handgelenk macht sich immer wieder eine Apple Watch mit Signalen bemerkbar, auf den Schnürsenkeln seines rechten Schuhs haftet ein Leistungsmesser.

Der Liebe wegen nach Bad Kohlgrub gekommen

Die App läuft, Tretter geht los. Gleichmäßige Schritte, rasches Tempo, keine Pausen. Der Altbürgermeister redet, als ob er in der Ebene laufen würde. Keine lauten Schnaufer, keine Seufzer. Seit seinem 16. Lebensjahr ist er sportlich aktiv. Ohne Grödeln, ohne Stecken drückt Tretter das Profil seiner Schuhe in den klebrigen Schnee. Auch jenseits seines Berufslebens hatte der Sport immer einen hohen Stellenwert. Etwa als der gebürtige Augsburger Justizamtsrat beim Oberlandesgericht München, Rechtspfleger bei verschiedenen Amtsgerichten, Mitarbeiter der Allgemeinen Datenverarbeitungsstelle beim Oberlandesgericht München oder Dozent, unter anderem an der Fachhochschule für Rechtspflege in Starnberg und an der Justizschule in Pegnitz, war. Das änderte sich auch nicht, als der Schwabe, den es der Liebe wegen 1977 nach Bad Kohlgrub verschlagen hatte, nach sechs Jahren im Gemeinderat von 2002 bis 2014 das Amt des Bürgermeisters bekleidete. Der Sport verschafft ihm „anderen Stress, körperlichen Stress“ und zugleich Entspannung.

Kurz vor der Hörnle-Hütte stoppt Tretter, zieht seinen Rucksack nach vorne, kramt sein Smartphone heraus. Wenn man oben ankommt, sagt er, gibt es Applaus von der App. Tatsächlich. Aus dem Lautsprecher des Smartphones ertönt ein Klatschen, ein Jubeln. Tretter lächelt und läuft zum Kreuz des Zeitbergs. Nur eine Bank ist schneefrei. Er setzt sich. „So viel Schnee hatte es den ganzen Winter auf dem Hörnle nicht“, meint er und genießt den Ausblick, voller Zufriedenheit und Ruhe.

Trauungen auf dem Hörnle waren seine Idee

Das Amt des Rathauschefs habe „Spaß gemacht, ich konnte kreativ sein“, sagt Tretter. Aber es sei „schon zeitintensiv“ gewesen. Als das Wegbereitende bezeichnet er, „dass wir das mit dem Tourismusverband Ammergauer Alpen geschafft haben“. Für ihn persönlich aber waren die Trauungen auf dem Hörnle besonders schöne Momente. Hochzeiten dort oben, die Idee sei von ihm gekommen. Irgendwann hatte er das Gefühl, dass „die Zeit reif ist, dass man aus dem Standesamt rauskommt“, sagt er. Rund 50 Paare hat er getraut, „es wäre auch mehr gegangen“. Doch wollte er keine Fließbandtrauungen. Jede Hochzeit sei anders gewesen, „jede toll“, erinnert er sich, als er an dem Ort sitzt, an dem er viele Paare vermählt hat.

Tretter greift zum Zipfelbob, es geht auf die Skipiste. „Zum Glück kein Pulverschnee, den haut’s immer so ins G’sicht“, sagt er mit seinem breiten Grinsen und rodelt los. Rasant geht es hinab. Tretter scheint für jede Form der Bewegung offen, hat schon vieles ausprobiert: Mountainbiken, Berglaufen, Rollerbladen, Joggen, Snowboarden, Skitouren, Stand-up-Paddeling, um nur ein paar zu nennen. Vieles übt er heute noch aus. Das Internet-Surfen gehört ebenfalls dazu.

Wunsch nach mehr Zeit mit den Enkeln

Was er sich für die Zukunft wünscht? Viel Zeit mit seinen Enkelkindern, den fünf Mädels, zu verbringen, so viel an ihrem Leben teilhaben zu können wie vor Corona. Familie ist ihm wichtig. Doch er möchte noch mehr: fit und gesund bleiben, um weite Strecken zu radeln. „Dieses Jahr geht’s bloß an den Gardasee“, sagt er, als ob das Gewässer um die Ecke liegt.

Auf dem Weg hinunter kommt Tretter zum Stehen, eine flache Passage. Er hebt den Bob, geht ein paar Meter. Beim Rodeln am Hörnle habe er schon einmal einen Schuh verloren, nachts, dank Stirnlampe aber wieder gefunden, sagt er und schmunzelt. Wahrscheinlich hätte er den Schuh auch im Dunkeln entdeckt. Denn Tretter dürfte den Berg so gut kennen wie nur wenige. Rund 400 Mal im Jahr geht er aufs Hörnle, seinen Lieblingsort. Im Jahr kommt er mit weiteren Bergtouren auf rund 400 000 Höhenmeter. Unten angekommen packt er den Bob in den Kofferraum seines Wagens.

Wie er seinen 70. Geburtstag feiert? Mit der Familie, nicht groß, das passe für ihn nicht so recht in diese Zeit, mit Corona und Krieg. Vielleicht wird er im Sommer nachfeiern, mit einem Grillfest. Bis dahin wird man Tretter noch oft auf seinem Onewheel durch die Nachbarschaft rollen sehen. Mit dem Board möchte er schließlich einmal rauf aufs Hörnle.