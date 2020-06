Vor dem Lampl-Anwesen: Gemeinderat stinksauer über „desaströse“ blaue Markierung für E-Car-Sharing 

Er kocht vor Wut. Andreas Wojciak hält die neue blaue Markierung am Lampl-Anwesen für ein absolutes Unding - und möchte darüber im Gemeinderat diskutieren.

Bad Kohlgrub– Andreas Wojciak (Neue Liste) hat erhöhten Puls. „Ich bin stinksauer“, sagt er in der Sitzung des Gemeinderats. Was ihn so erzürnt: die dominante blau-leuchtende Markierung für das E-Car-Sharing der Ammer-Loisach Energie GmbH, die am Dienstag direkt vor dem aufwendig sanierten historischen Lampl-Anwesen angebracht wurde. „Das geht gar nicht“, schimpft der Bad Kohlgruber, „die muss weg.“ Sein Antrag folgt prompt: Der Kommunalpolitiker fordert, dass das Gremium in einer nächsten Sitzung behandelt, ob der Ist-Zustand beibehalten werden soll.

Seine Meinung steht jetzt schon fest. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde mit dem Lampl-Anwesen – der offizielle Eröffnungstermin steht wegen der Corona-Pandemie noch nicht genau fest – den Bayerischen Staatspreis gewinnen möchte. Wojciak erinnert in diesem Zusammenhang an die vergangene Diskussion, die bereits über die Ladesäule geführt wurde. „Wir haben damals schon gesagt, dass der Standort nicht ideal ist.“ Den jetzigen blau-lackierten Teppich empfindet er als „desaströs“ und vergleicht die Markierung mit einem Hubschrauberlandeplatz.

