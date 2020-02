Endlich geschafft! Weg für Bad Kohlgruber Gewerbegebiet geebnet 

Gesucht und gefunden: Die Gemeinde Bad Kohlgrub hat nach vielen Jahren eine Fläche im Auge, auf der sie ein Gewerbegebiet entwickeln möchte. Der erste wichtige Schritt ist nun getan.

Bad Kohlgrub – „Ein Meilenstein“ murmelte Thorsten-Simon Eickholt vor sich hin. Sein Sitznachbar Gilbert Ullmann (beide Neue Liste) fragte als Spaß in die Runde: „Über was redet ihr in Zukunft?“ Keine Minute vorher hatte der Gemeinderat Bad Kohlgrub ein weiteres Kapitel in einer langwierigen Geschichte geschrieben. Eines mit ersten Anzeichen für ein Happy End – mit neuem Gewerbegebiet.

Seit knapp 20 Jahren läuft die Suche nach einem geeigneten Areal, das entwickelbar wäre. Am Gotthelfweg, am westlichen Ortsrand nahe der Bahngleise, hat man es gefunden. Der Standort wurde geprüft, unter anderem auf die Bodenbeschaffenheit, und für gut befunden. „Die Regierung von Oberbayern würde diese Fläche bevorzugen“, sagte Bürgermeister Franz Degele (Freie Wähler). Zwar halten sie einige der Räte nicht für die Optimal-Lösung, ihren Segen zum Aufstellungsbeschluss gaben aber alle. Denn die Zeit drängt.

Anders als in Unterammergau

Das Gewerbegebiet soll einmal heimischen Betrieben die Möglichkeit bieten, sich zu erweitern. Viele klagen über Platzprobleme. „Wir machen das nicht für höhere Steuereinnahmen, sondern um die bestehenden Unternehmen zu halten“, betonte Degele vor ein paar Wochen im Tagblatt-Gespräch. Die Abwanderungs-Angst grassierte.

Jetzt eröffnet sich eine Chance. So sehen das im Grunde alle. Nur ob der Lage des Areals haben Räte wie Michaela Frank (FW) Magengrummen. „Das ist dann der erste Eindruck vom Ort.“ Deshalb appellierte Eickholt für eine „harmonische Bebauung“. Anders als die in Unterammergau. „Falls wir eine geeignetere Fläche finden“, stellte Degele daraufhin klar, sei das kein Problem. „Das kostet aber wieder Zeit.“

Der bisherige Stand der Dinge erzürnte Andreas Wojciak (Neue Liste). Die Infos bislang – zu dürftig. „Man muss mit mehr Strategie rangehen“, polterte er. Unter anderem die Aufteilung der Parzellen festlegen. Kritik, der Degele wiedersprach: Mit dem Eigentümer wurde beispielsweise bereits mündlich ein Preis festgezurrt. Nägel mit Köpfen könne man erst nach dem Aufstellungsbeschluss machen. Falls der Grundbesitzer dann mehr verlangt, stoppt die Kommune das Projekt am Gotthelfweg eben wieder. Dieses traurige Kapitel würde sich Degele aber gerne ersparen.

