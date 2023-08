Beschützer des Brauchtums: Trachtenverein Bad Kohlgrub feiert 115-jähriges Bestehen

Von: Manuela Schauer

Teilen

Ziehen an einem Strang: die Mitglieder des Gebirgstrachtenerhaltungsvereins „Edelweiß“ Bad Kohlgrub. © GTEV

In Bayrischzell fing alles an. Die Trachtenbewegung breitete sich im Voralpenland aus. Auch in Bad Kohlgrub gab es ein paar junge Männer, die das Brauchtum bewahren wollten. Sie gründeten den Gebirgstrachtenverein „Edelweiß“, dem heute 274 Mitglieder angehören.

Bad Kohlgrub – Der Zweite Weltkrieg tobt. Wer wehrfähig ist, wird eingezogen. Vor allem zum Ende hin. Auch Mitglieder des Gebirgstrachtenerhaltungsverein (GTEV) „Edelweiß“ Bad Kohlgrub müssen an die Front, Gräuel erleben und um ihr eigenes Leben kämpfen. Fernab in der Heimat. Trost und Zuversicht spendet ihnen Franz Mangold. Der Vorsitzende tauscht sich regelmäßig mit den Männern an der Front aus, sie schreiben sich Briefe. Momente des inneren Friedens für die Soldaten.

Von Mangolds Akt der Menschlichkeit erfährt Elisabeth Fischer aus alten Protokollbüchern. „Kaum zu glauben, wie viele Stunden er am Küchentisch Briefe geschrieben und gelesen haben muss“, sagt die 35-Jährige, seit 2015 Schriftführerin. „Eine kurze WhatsApp oder einen Sprachanruf gab es ja damals nicht.“ Seinem mutigen Eintreten für die Trachtensache und der bayerischen „Eigenart“ war es damals auch zu verdanken, dass der Verein während des Nazi-Regimes nicht aufgelöst wurde.

Bis heute verfolgt der Verein seine Ziele

Viele Stunden liest Fischer im Vorfeld des 115. Geburtstags des GTEV, der am kommenden Wochenende im Zuge der Festwoche groß gefeiert wird (siehe Infobox „Programm“), in den Schriftbüchern, die glücklicherweise in der Vergangenheit von der Sütterlinschrift in die neue Schrift abgeschrieben wurden. Sie taucht in die Zeilen ein, um sich schlau zu machen, warum 21 Burschen mit Bauerssohn Michael Degele an der Spitze den Verein 1908 aus der Taufe hoben. Und um zu erfahren, wie er sich seither entwickelte. Je länger sie sich damit beschäftigt, desto mehr wächst ihr Respekt für die aufopferungsvolle Arbeit der langjährigen Vorsitzenden wie Mangold, August Bauer, Anton Schmid, Franz Degele und auch des aktuellen Chefs Anton Niklas. Und desto mehr zeigt sich, dass der GTEV über all die Jahrzehnte nie von seinen Absichten und Grundstatuten abrückte. In einem Auszug der Generalversammlung von 1913 heißt es: „...was wir uns zum Ziele gesetzt haben, nämlich durch Wahrung der alten Tracht und Sitten in unserem schlichten Gebirgsdörflein und seinen Bewohnern Ehre zu machen und so den Verein zu der längst ihm gebührenden Achtung in allen Ständen zu bringen“.

Das Programm: Samstag, 26. August: 9.30 Uhr Festabend mit Bergfeuer

Sonntag, 27. August: 9.30 Uhr Kirchenzug, 10 Uhr Heilige Messe am Musikpavillon, anschließend Festumzug; anschließend Fest mit Ehrentänzen im Kursaal; 19 Uhr Ausklang mit der Blaskapelle Saulgrub.

Die Gründung fiel in die zweite Phase der Industrialisierung, in eine Zeit des Aufschwungs. Dabei wollten viele das Alte bewahren und behüten. In dieser Zeit trat in Bayrischzell der Trachtenkundler und Lehrer Josef Vogl auf, der 1883 den ersten GTEV ins Leben rief und somit im Voralpenraum eine Bewegung in Gang setzte. Doch gehörten die Kohlgruber nicht zu den Vorreitern im Landkreis. Auch nicht im Ammertal. Unterammergau sowie Ettal-Graswang sprangen früher auf den Zug auf.

Der Verein blühte auf. Bereits am Dreikönigstag 1909 führten die Mitglieder zwei Einakter auf, seit 1935 etablierte sich zudem die Freilichtbühne in der Waldschlucht. Das Theater ist mit zwei Vorstellungen im Jahr bis heute fester Bestandteil des Vereins. Unter dem Ersten Vorsitzenden Michael Schauer schloss sich der GTEV 1911 dem neuen Trachtenverband Murnau (Gauverband II) an, ein Jahr später beim Gaufest feierten die Ammertaler schon fleißig mit. An Tatendrang ließen die Mitglieder nichts vermissen. Zahlreiche Veranstaltungen organisierten sie – sei es ein Gartenfest mit italienischer Nacht, eine Christbaum-Aktion oder diverse Tänze. Alles, um sich den Wunsch von der eigenen Fahne erfüllen zu können. Sie wurde am 31. Juli 1921 feierlich eingeweiht.

Aktiver Verein

Der Trachtenverein mit seinen heute 274 Mitgliedern – 158 Männer und 116 Frauen – bewahrt nicht nur Traditionen, sondern auch Andenken. An die Gefallenen und vermissten Mitglieder. Jedes Jahr im September findet am Hinteren Hörnle für sie eine Messe am Gipfelkreuz statt. Der Gauverband II hatte dieses 1934 errichtet, später übernahm es der GTEV. Seit diesen Juni steht das neue Exemplar mit imposanter Christusfigur. Ein Blickfang mit Bedeutung.

Über all die Jahre hinweg ist es gelungen, die eigenen Werte zu vermitteln, aber auch das gesellschaftliche Leben zu bereichern. Ob mit Heimatabenden, Parkfesten oder Gausingen. Alphornsänger, Spielmannszug sowie diverse Musik- und Gesangsgruppen sind aus dem Verein heraus geboren worden. Ebenso 1957 die Jugendgruppe. Selbst die Alte Tracht, die es bereits in den 1920er- und 1930er-Jahren gab, wurde wiederentdeckt und bereichert bis dato Feste. „Wir haben das große Glück“, betont Fischer, „dass unsere Ausschussmitglieder mit vollem Elan hinter der Trachtenbewegung stehen.“ Wie auch der Rest. Die Bad Kohlgruber konservieren das Brauchtum, damit es die Zeit überdauert.