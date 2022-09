Betreuungsangebot für Kinder in Bad Kohlgrub: Gemeinde hat Handlungsbedarf

Teilen

An der Grund- und Mittelschule werden Kinder in der Offenen Ganztagsschule betreut. © reindl

Eine Elternbefragung hat ergeben: Der Betreuungsbedarf in Bad Kohlgrub für Kindergarten-, Krippen- wird in den kommenden Jahren steigen

VON ANTONIA REINDL

Bad Kohlgrub – Kindergartenplatzbedarfserhebung – ein langes und sperriges Wort, das aber eine wichtige Sache bezeichnet. Im Rahmen einer Elternbefragung erfuhr die Gemeinde Bad Kohlgrub nun, wie es um den Betreuungsbedarf im Ort in den kommenden Jahren steht, nicht nur für Kindergarten-, sondern auch für Krippen- und Grundschulkinder. Das Ergebnis stellte Michael Ledig, Trägervertreter der evangelischen Kindertagesstätte Bienenhaus in Murnau, im Gemeinderat vor. Das Fazit kurz und knapp: Es besteht ein gewisser Handlungsbedarf.

Der Rücklauf hätte sicherlich besser sein können. Von 208 Fragebogen seien 77 ausgefüllt zurückgekommen, sagte Ledig. Dabei habe man sich seitens der Gemeinde umfassend darum bemüht, auf die Befragung aufmerksam zu machen. Nichtsdestotrotz ließ sich auch mit dem guten Drittel Rücklauf -– befragt wurden Eltern mit Kindern bis zwölf Jahren – arbeiten. In den Fragebögen wurde unter anderem „der familiale Hintergrund“ eruiert. Aus der Abfrage ging unter anderem eine „relativ hohe Mutter-Erwerbstätigkeit“ (80 Prozent) hervor, wobei die Teilzeitbeschäftigung überwiegt (im Durchschnitt 16,7 Stunden). Die Erwerbstätigkeit der Väter: 96 Prozent. 92 Prozent haben eine Vollzeit-Woche. Außerdem leben im Schnitt zwei Kinder in einem Kohlgruber Haushalt, der zum Großteil traditionell aufgestellt ist, sich also aus Vater, Mutter, Kind zusammensetzt. Nur in drei Prozent der Fälle ist ein Elternteil alleinerziehend. Neun Prozent leben in einem Mehrgenerationenhaushalt.

Eltern wünschen sich für ihre Kinder viele Kontakte unter Gleichaltrigen - Waldkindergarten beliebt

Selbstverständlich wurden auch die Betreuungswünsche abgefragt. Dabei zeigte sich, dass sich 42 Prozent nach einem Krippenplatz sehnen. Fast die Hälfte kreuzte dabei fünf Betreuungstage an. Im Durchschnitt wären Eltern bereit, 175 Euro pro Monat dafür zu bezahlen. Auch wurde eruiert, worauf die Mütter und Väter den größten Wert legen. „Das Wichtigste ist den Eltern, dass die Kinder Kinderkontakte bekommen“, sagte Ledig. Weitere nicht unwichtige Themen: Bildung, Sprachförderung, Spielen und Naturerfahrungen.

Im Kindergartenbereich zeige sich, dass „der Waldkindergarten eine beliebte Betreuungsform“ geworden sei. „Immerhin 26 Prozent“ würde sich dort einen Platz wünschen, betonte Ledig, der alle Zahlen und Diagramme in einer Präsentation zusammengefasst hatte. Rund zwei Dritteln liegt außerdem an einer fünftägigen Betreuung – überwiegend ab sieben oder acht Uhr. Im Kindergarten spielen „Kinderkontakte nochmal eine höhere Rolle“, bemerkte Ledig. Diese würden sogar wichtiger eingestuft als die Vorschulerziehung. Jedoch konnten die Eltern „auch Vieles ankreuzen“. 98 Prozent hoffen auf einen Kindergartenplatz für ihren Nachwuchs.

Mehr Plätze in der Mittagsbetreuung nötig

Die Betreuung von Grundschulkindern ist aber ebenfalls gefragt, rund jeder dritte Haushalt wünscht sich eine solche, entweder in einem Hort (14 Prozent), in einer Ganztagsschule (30 Prozent) oder in einer Mittagsbetreuung (22 Prozent). In Bad Kohlgrub gebe es derzeit 62 Plätze in der Offenen Ganztagsschule, informierte Ledig. Würde man den Wünschen aus der Befragung gerecht werden wollen, bräuchte man noch weitere Plätze in einer Mittagsbetreuung und einem Hort. Im Kindergarten gebe es 75 Plätze, im Waldkindergarten 25 und in der „Fuchsgruppe“ 25.

Als Fazit meinte Ledig, dass es Handlungs- beziehungsweise Erweiterungsbedarf gebe, in der Krippen-, Kindergarten- wie auch Schulbetreuung. Er empfahl ein Kinderhaus-Modell, bei dem verschiedene Altersgruppen an einem Ort betreut werden. Den Bedarf erkannte auch Gemeinde-Geschäftsleiter Christian Hollrieder. „Die Krippe langt ned“, man brauche mindestens eine Gruppe mehr. Und die Übergangsgruppe im Kindergarten müsse erhalten werden. In der Offenen Ganztagsschule seien derzeit noch Plätze frei, erwähnte deren Leiterin Mona Reindl (Freie Wähler). Doch Ledig schaute voraus und betonte sogleich, dass der Bedarf aber steigen werde.