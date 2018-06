Bierling will bin Bad Kohlgrub die Politik öffnen

Mehr Mitsprachemöglichkeiten bei großen Projekten: Das möchte Christian Bierling den Bad Kohlgrubern bieten – sollte er der neue Rathaus-Chef werden.

Bad Kohlgrub– Kurz vor 15 Uhr herrschte vor der Pizzeria La Porta Vecchia schon fast so etwas wie Andrang. Man musste kurz anstehen, um an Fronleichnam zur Aufstellungsversammlung von Christian Bierling zu kommen. Von dem Interesse war der 35-Jährige, wie er sagte, selbst ein bisschen überrascht. Am Ende hatten sich 31 wahlberechtigte Unterstützer – sie nennen sich „Bürger für Bad Kohlgrub“ – in die Versammlungsliste eingetragen. Zum Vergleich: Bei seinem Konkurrenten Andreas Wojciak von der Neuen Liste waren es am Abend zuvor 21, Franz Degele von den Freien Wählern kam auf 35. Die drei Männer treten bei der Wahl am 22. Juli nun an, um Nachfolger des erkrankten bisherigen Bürgermeisters Karl-Heinz Reichert (parteifrei) zu werden.

Die Gründe für seine Kandidatur umriss der dreifache Familienvater Bierling mit wenigen Worten. Er habe das Gefühl, dass die Politiker in Bad Kohlgrub beim Umgang mit Steuergeldern und Wählerstimmen zu wenig Respekt zeigen. In seinen Augen „müssen die Bürger bei großen Projekten eingebunden werden“. In welcher Form, ließ Bierling jedoch offen. Grundsätzlich möchte er erreichen, dass es wieder mehr Zusammenhalt im Dorf gebe. Mit Blick auf die grundsätzliche Situation im Ort sprach der gelernte Landmaschinen-Mechaniker konkret den Kurgarten an, in dem er einen Spielplatz errichten will. Beim Umbau vom Haus des Gastes – das Projekt wurde vom Gemeinderat wegen der Finanzlage gerade auf Eis gelegt – geht er davon aus, dass sich erst in späteren Jahren etwas tut.

„An erster Stelle stehen die Pflichtaufgaben der Gemeinde“, sagte er. Dann könne man sich anderen Projekten widmen. Und das seien in Bad Kohlgrub derzeit der laufende Umbau des Kindergartens und die Fertigstellung des Lampl-Anwesens. Eine weitere Millionen-Aufgabe wie die Modernisierung der Hörnlebahn hält Bierling für unnötig. „Das brauchen wird nicht.“ Schließlich habe man den „Zeitberg“ installiert – das Hörnle soll Ruhe bieten und nicht Massenansturm. Zwar fragte Bierling noch, was eigentlich mit der Minigolfanlage geschehen soll, tiefer ging er auf lokalpolitische Themen aber nicht ein. Stattdessen forderte er die Runde auf, Meinungen kundzutun. „Das ist es, was ich möchte“, sagte er auf Anfrage: „Die Bürger zu Wort kommen lassen.“