Bebende Bässe, frenetische Fans: BK Open Air in Bad Kohlgrub schreit nach einer Wiederholung

Festival-Premiere

Eine leichte Festival-Brise wehte bereits 2022 beim Jubiläumskonzert zu 150 Jahren Kurort durch Bad Kohlgrub, heuer sollte im Ort gleich an zwei Tagen gerockt werden. Das BK Open Air Festival feierte Premiere. Hunderte Feiernde zog es in den Kurpark zu zehn bestens aufgelegten Bands.

Bad Kohlgrub – Saugnapf-schnalzende Gummistiefel im Matsch, dazu durchnässte Klamotten. Solche Bilder hat Bürgermeister Franz Degele vermutlich im Kopf, als er bei der Eröffnung des BK Open Air auf gutes Wetter hofft –„nicht, dass es so werd’ wia in Wacken“. Die Wolken aber halten an beiden Tagen dicht. Mit einem Marsch von De Junga Oidbachna geht’s los. Ihre halbe Stunde ist im Nu vergangen. „Dem Land Tirol die Treue“ erklingt, dann Abmarsch von der Bühne. Den Platz vorm Pavillon überspannen derweil Sonnensegel als Regenschutz, unbeschirmt sind die Bänke im Gras.



Als zweiter Act betritt Kopfeck die Bühne. Sie bringen Cha-Cha-Cha-Rhythmen und Salsa-Klänge mit. „Scheiß’ da nix, dann feid da nix“ hallt es aus den Verstärkern. Das Publikum klatscht, fordert Zugabe. Sänger Rudolf Wiesent verweist auf die enge Taktung des Abends. „A komm’, oans no!“, ruft eine eben noch Tanzende. Ja, oans geht no.



+ Ihren Junggesellinnenabschied wollte diese Braut in spe (mit Ballon) auf dem BK Open Air feiern. Ihre Freundinnen erfüllten ihr diesen Wunsch. © Antonia Reindl

Als nächstes haben Michael Fenzl „und Bänd“ ihren Einsatz. Der Kontrabassist erklimmt sein Instrument, kraxelt ins Publikum, wirft sich rücklings auf den Bühnenboden. Fenzls Akrobatik wird gewürdigt: Die Menge tanzt, singt und feiert. Lenze & de Buam lösen ab. Auf die hat ein Mädelstrio aus Ohlstadt schon gewartet. Aber „alle san guat“, betont eine. Lenze alias Lorenz Schmid schallen Chorgesänge entgegen. „Lalallalalaaaa las mi ned steh!“ Schmid ist überwältigt: „Ihr seid’s brutal, ich glaub’, die haben Euch was ins Bier getan.“ Ja, die Stimmung ist gut. Wie sonst käme zu Reggae eine Polonaise um ein Papp-Schaf zustande. Weit vorne hält derweil eine Bad Kohlgruberin einen roten Luftballon in die Luft. „Thomas“ prangt auf dem Helium-Herz. Beim BK Open Air beschließt die junge Frau ihre Junggesellinnenabschied.



+ Seinen Kontrabass bringt Michael Fenzl nicht nur zum Vibrieren, er erklimmt es auch. © Antonia Reindl

+ Vollen Körpereinsatz zeigt Michael Fenzl am Freitag: Hier wirft er sich sogar seinem Tubisten zu Füßen. © Antonia Reindl

+ Mit Getränken eingedeckt hat sich dieses Mädels-Trio aus Ohlstadt. Sie warten auf Lenze & de Buam. © Antonia Reindl

+ „Ihr seid’s brutal, ich glaub, die haben Euch was ins Bier getan“, mutmaßt Lenze Schmidt von Lenze & de Buam. © Antonia Reindl

Den ersten Festival-Abend beschließt Oimara. Der schüttelt ein Stanzl aus dem Ärmel, als sich der Drummer verspätet. Selbst Beni Hafners Impro über die Pinkelpause des Schlagzeugers lässt das Publikum mitgehen. Zwei Mitfünfziger schlängeln sich vor zur Bühne. „Da kimmt man ja gar nimmer durch“, ruft der eine, „wenn dann schon ganz nach vorn“, sagt der andere. Hafner singt über Schwerverliebte, Karossen, Möchtegerne. Er blickt ins Publikum: „Brutal geil.“ Hunderte Gesichter, Gesänge, etwas Gegröle in der ersten Reihe, Stamperlflaschen klirren. Als Zugaben liefern Oimara „Zebrastreifenpferd“ und „Busheislparty“.



Am Samstag geht es munter weiter. Securitys verteilen wie am Vortag Regenponchos. Die Capes bleiben verpackt. Einmal verirrt sich sogar ein Sonnenstrahl in den Park, da beben die Jungs von Behold! A Man! gerade über die Bühne, nachdem das Duo Felice & Cortes mit Musik, Komik und Jonglage Geschichten erzählte. Interaktiv wird’s bei Konrad Küchenmeister, der vom Publikum hässliche Imitationen seiner Kazoo-Töne hören möchte. Der Berliner dreht den Bass auf. Da werde die Spucke aus der Lunge vibrieren, kündigt er an. Ja, die Flügel flattern.



+ Die Security verteilt kostenlose Regenponchos. Das Festival aber bleibt von Schauern verschont. © Antonia Reindl

Eine wahre Stimmgewalt kommt mit Einbruch der Dunkelheit: Andreas Kümmert. Das Finale des Open Airs gehört Chris Kläfford –laut Anmoderation tritt der Schede das erste Mal in Deutschland auf. Bei der Premiere umschwärmen ihn Seifenblasen. „Thanks for the bubbles“, sagt der Skandinavier warm lächelnd.



+ Stimmgewalt in Latzhose: Bei Andreas Kümmert sorgt am Samstag jeder Ton für Gänsehaut. © Antonia Reindl

+ Gibt seine Live-Premiere in Deutschland: Der schwedische Sänger Chris Kläfford. © Antonia Reindl

Der Kurpark war ein Wochenende lang eine Partyzone. Schon lang habe sie das Potenzial der Anlage gesehen, erklärte eine ehemalige Bad Kohlgruberin, die extra aus Nürnberg für das Festival in ihre alte Heimat gereist war. „Das schreit nach einer Wiederholung“, erklärt ihre Freundin und spricht damit Festival-Leiter Matthias Winkler aus der Seele.



Und wäre die Wetterprognose, die quasi einen „Weltuntergang“ vorausgesagt hat, eine andere gewesen, wäre die Premiere „perfekt“ gewesen. Am Freitag seien „grob geschätzt“ 700 Besucher gekommen, am Samstag zwischen 500 und 550. Alle Künstler, sagt Winkler, seien „brutal gut“ gewesen – und abseits der Bühne „tiefenentspannt“. Sollte es eine Fortsetzung geben, und die Zeichen dafür stehen gut, scheint eines schon einmal klar zu sein: Kleiner könne man das Ganze dann nicht mehr machen, betont Winkler am Sonntag müde, aber glücklich.