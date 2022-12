Bad Kohlgrub: Holzfassade in Wohnung fängt Feuer - Bewohner schläft

Von: Manuela Schauer

In diesem Haus an der Hainerstraße in Bad Kohlgrub bricht in den frühen Morgenstunden ein Feuer aus. © bartl

In einem Haus in Bad Kohlgrub ist es in den frühen Morgenstunden zu einem Brand gekommen. Ein Bewohner musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Bad Kohlgrub – Er hat nichts mitbekommen. Schlief. Wie es die meisten Menschen um diese Uhrzeit noch tun. Das hätte einem Mann aber zum Verhängnis werden können. Denn am Donnerstagfrüh gegen 5.10 Uhr ist in seiner Dachgeschosswohnung an der Hainerstraße in Bad Kohlgrub ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizeiinspektion Murnau mitteilt, fing die Holzfassade Feuer.

Ein anderer Hausbewohner bemerkte den Brand frühzeitig und begann, diesen zu löschen. Der Inhaber der betroffenen Wohnung musste anschließend im Rettungswagen in die Klinik gebracht werden. Die restlichen Personen, die in dem Mehrfamilienhaus leben, blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20 000 Euro. Die Feuerwehren aus Bad Kohlgrub sowie Oberammergau waren mit 40 Kräften im Einsatz und brachten die Situation schnell unter Kontrolle.