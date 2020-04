Urihof in Bad Kohlgrub: Asylbewerber an Corona erkrankt - Alle Bewohner in Quarantäne

Sein Test war positiv. Ein Asylbewerber, der in Bad Kohlgrub in einer Unterkunft lebt, hat sich mit Covid-19 infiziert.

Bad Kohlgrub - Er war beim Hausarzt, jetzt herrscht Gewissheit: Ein Asylbewerber aus dem Urihof in Bad Kohlgrub ist an Corona erkrankt. Das teilt Stephan Scharf, Sprecher des Landratsamts, mit. Der Infizierte wurde sofort in der Unterkunft isoliert.

Das BRK nahm insgesamt 50 Abstriche von den Bewohnern. Bis die Ergebnisse vorliegen, befinden sich diese in Quarantäne. Die Lage sei unter Kontrolle. „Das Sicherheitspersonal wurde aufgestockt und ein Zaun errichtet“, sagt Scharf. Damit niemand den Urihof verlässt. Mit den Test-Ergebnissen rechnet der Sprecher Anfang nächster Woche.