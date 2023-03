Überraschung in Bad Kohlgrub: Vize-Bürgermeister tritt zurück - Neuwahlen stehen an

Von: Manuela Schauer

Hebt die Hand zum Schwur. Hans-Peter Lory (l.) wird 2020 von Bürgermeister Franz Degele als Vize-Rathauschef vereidigt. © Dominik Bartl

Nur ungern geht er diesen Schritt. Doch Hans-Peter Lory sieht keinen anderen Weg, als sein Amt als Vize-Bürgermeister von Bad Kohlgrub abzutreten. Den Grund kann Rathauschef Franz Degele verstehen.

Bad Kohlgrub – Sie haben ihn gekrönt. Zum Stimmenkönig der Kommunalwahlen von 2020. Hans-Peter Lory holte 1215 Stimmen (18,01 Prozent) – ohne vorher politisch aktiv gewesen zu sein. Damit war sein Triumphzug noch nicht beendet. Der Gemeinderat wählte den Kandidaten der Neuen Liste zum Zweiten Bürgermeister von Bad Kohlgrub. Doch jetzt, knapp drei Jahre später, tritt er seinen Posten ab. Mitten in der Amtszeit. „Es hilft nichts“, sagt er. „Es geht sich beruflich nicht mehr aus.“

Der Ammertaler führt mit Alfred Schärfl – ebenfalls Gemeinderat, nur in Unterammergau – eine Kfz-Werkstatt in Bad Kohlgrub. Der Personalstamm hat sich minimiert. Mitarbeiter werden gesucht, was sich, wie in der gesamten Branchen, als schwierig herausstellt. Deshalb ist er in der Firma mehr eingebunden. „Die hat Vorrang“, sagt der Kfz-Meister. Die Zeit reicht schlicht nicht mehr aus, um sich ordentlich über gemeindlichen Themen zu informieren. Und halbherzig, betont er, möchte er das Amt nicht ausüben. Das würde nur zu Problemen führen.

Wer wird Nachfolger?

Nur ungern gibt er die Arbeit als stellvertretender Rathauschef auf. „Das tut mir schon ein bisschen leid“, sagt Lory, der als Gemeinderat erhalten bleibt. Er hatte Spaß bei der Sache. Mit Franz Degele (Freie Wähler), dem Ersten Bürgermeister, verstand er sich 1A, bezeichnet die Zusammenarbeit als „super“. Sieht der genauso. „Menschlich hat’s gut gepasst.“ Degele schätzt die sachliche Art seines Noch-Vize, auch, wenn die beiden mal andere Meinungen vertraten. „In der Regel haben wir immer einen Konsens gefunden.“ Vergangene Woche hat der Gemeindechef von der überraschenden Entscheidung erfahren. Er bedauert diese, versteht sie aber auch.

Bereits am Dienstag (14.3.) legt Lory offiziell in der Sitzung des Gemeinderats sein Amt nieder. Im Anschluss soll Degeles neue rechte Hand bestimmt werden. Ob ein Vertreter der Neuen Liste den Hut in den Ring wirft? Zum Beispiel Andreas Wojciak, langjähriger Gemeinderat, der 2020 als Bürgermeister-Kandidat ins Rennen gegangen war. Das bleibt abzuwarten. Lory sagt nur, dass es „schon sein könnte“, dass die Gruppierung einen Anwärter stellt. „Das ist aber noch nicht ganz raus.“

Der Bürgermeister lässt den Dienstag auf sich zukommen. Absprachen im Vorfeld gebe es keine. Im Kopf würden ihm schon potenzielle Kandidaten herumschwirren. Namen nennt er freilich nicht. Nur so viel verrät er. „Ich könnte mir sehr gut eine Frau vorstellen.“ Sieben Damen sitzen im Gemeinderat.