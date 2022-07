150 Jahre Moorheilbad Bad Kohlgrub: Ein Ort, der gemeinsam anschiebt

Von: Andreas Mayr

Ein Festtag wie aus dem Bilderbuch: Zahlreiche Zuschauer sind am Sonntag nach Bad Kohlgrub gekommen, um den Umzug zu 150 Jahre Moorheilbad zu bestaunen. Es hat sich gelohnt. © ANDREAS MAYR

31 Gruppen zogen am Sonntag durch Bad Kohlgrub, 400 Einheimische haben sich für den Umzug engagiert. Damit hat der Festtag zum 150-jährigen Jubiläum als Heilbad nicht nur begeistert, sondern er symbolisierte auch den Zusammenhalt der Gemeinde. Kritik gab es nur für Politiker.

Bad Kohlgrub – An Tagen wie diesen lohnt sich der Blick zurück ganz besonders. Wir reisen also ins Jahr 1996. Die Gemeinde Bad Kohlgrub feiert gerade mit einem großen Festzug ihr 125-jähriges Jubiläum als Heilbad, ein Prädikat für ausgewählte Kurorte. Man kann dieses Festjahr durchaus auch als Zäsur für das Dorf sehen. In Deutschland treibt eine weitere Gesundheitsreform aus, die Budgets enorm kürzt und Bad Kohlgrub als Standort schwächt. Einige Betriebe schließen nach der Hochzeit. Wie viel Arbeitsplätze und Wertschöpfung der Ort verloren hat, kann keiner in Zahlen ausdrücken. „War es das wert?“, fragt Bürgermeister Franz Degele 26 Jahre später. Bad Kohlgrub feiert wieder, dieses Mal das 150-jährige Jubiläum.

Jeder will dabei sein: So viele im Dorf haben sich beim Festtag engagiert, unter anderem auch die Kinder der Grundschule Bad Kohlgrub. © Andreas Mayr

Allerdings, und nun kommen die erfreulichen Rückblenden in die 1990er Jahre, hat Degele auch einen großen Wandel in der Dorfkultur ausgemacht. In Zeiten, als die Kur Hochkonjunktur hatte, „hat sich jeder Verein abgeschottet“, erinnert der Bürgermeister. Erst danach bildete sich eine Ortsgemeinschaft, die zu riesigen Leistungen fähig ist. Die Festtage zum Heilbad-Jubiläum nennt Degele „eine Meisterleistung“ – und ein Zeugnis dieses erstklassigen Zusammenhalts im Dorf. Dazu ein paar Rohdaten: 31 Vereine zählt Bad Kohlgrub, alle beteiligten sich in irgendeiner Form am Umzug. 31 Gruppen rollten und liefen durch das Herz des Ortes. 400 Freiwillige engagierten sich, als Musikanten, Trachtler, als Darsteller auf den Wägen oder nebendran. „Nur so kann man in der Zeit etwas auf die Beine stellen: Wenn du weißt, dass du solche Bürger hinter dir hast“, lobt Degele.

Nur drei Monate Zeit bleiben für die Vorbereitung

Drei Monate blieben den Kohlgrubern fürs Vorbereiten ihrer Festivitäten, die bereits 2021 hätten stattfinden sollen und wegen der Pandemie verschoben wurden. Gut, einen Teil hatten sie bereits im Vorfeld erdacht und geplant, viele Ideen im Ort vom Festzug 1996 konserviert und wieder aufbereitet. Trotzdem sind drei Monate eine unverschämt kurze Zeit für einen Umzug samt Fest dieser Dimension. 2000 bis 3000 Menschen, schätzen die Veranstalter, dürften es locker gewesen sein. Die 850 Festzeichen waren im Nu vergriffen. „Normalerweise hast du ein Jahr Vorlaufzeit“, sagt der Bürgermeister. Aber was war schon normal in Corona-Zeiten? Es mache ihn stolz, wie das Dorf „massiv anschiebt“, und zwar von alleine. Niemanden habe er antreiben müssen, betont Degele.

Eigentlich muss man bei so einem Triumph der vielen keinen Einzelnen herausheben. Aber um Martin Niklas darf man keinen Bogen machen. Als Mitglied in diversen Vereinen und Organisator des beliebten Hauptstraßenfests habe er „Erfahrung seit Jahrzehnten“, lobt Degele. Einen brauchte es in Bad Kohlgrub, der voranging und ein Muster vorgab. „Ohne ihn wär’s schwierig gewesen.“ Niklas lieferte unter anderem den genialen Vorschlag, den Festakt in den Kurpark zu verlegen, Party (die letzten sollen am Samstag gegen 4 Uhr nachts heimgegangen sein) und Gottesdienst im Pavillon, auf den Wiesen dahinter ein Biergarten für alle Gäste, ein Erlebnispfad für Kinder und ganz viel Platz fürs Picknick am Sonntagnachmittag.

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt fliegt extra aus Berlin ein

Dort trafen sich alle nach dem Festzug, der bei den Gästen richtig gut ankam, weil er kurz, komprimiert, kreativ und farbenfroh war. Die Teilnehmer reisten durch 150 Jahre Orts- und Kurhistorie, trugen prächtige historische Gewänder, simulierten die frühen Kurgäste, badeten im Moor, ließen sich auf einem Wagen massieren, drehten eine uralte Feuerwehr-Holzleiter aus, schnallten sich die Skier um und holten sich am Ende Applaus von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und der übrigen Polit-Prominenz. Der Bundestagsabgeordnete flog eigens für das Fest aus Berlin ein. Doch sparten die Festredner nicht mit Kritik an der Reform, die die CSU um Gesundheitsminister Horst Seehofer mitzuverantworten hatte. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Hubert Aiwanger (Freie Wähler) überreichte Degele am Ende zwei Gutscheine mit der Bitte, sie sollten doch mal im Ort vorbeischauen. Für sämtliche Redner gab’s eine Moorwanne im Miniaturformat. Landrat Anton Speer lieferte dazu den Spruch des Tages: „Ich bin zwar ein halber Kohlgruber, aber in der Wanne hab’ ich nicht Platz.“