Falscher Notar am Telefon: Bad Kohlgruberin (77) soll 50.000 Euro gewonnen haben 

Senioren sind ein beliebtes Ziel für Betrüger: Das hat sich jetzt wieder in Bad Kohlgrub gezeigt. Doch die Seniorin roch den Braten.

Bad Kohlgrub - Die Polizei warnt erneut vor Betrugsversuchen an Senioren im Landkreis. Der Grund: Am Donnerstagabend hatte eine 77-jährige Frau aus Bad Kohlgrub einen Anruf eines angeblichen Notars mit der Nachricht erhalten, sie hätte 50.000 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen. Er würde am nächsten Tag Boten mit dem Gewinn in bar vorbeischicken. Die Gewinnerin hätte jedoch zuvor eine Gebühr in Höhe von 1000 Euro zu entrichten. Dieses Geld hätte sie vorab zu überweisen. Die genauen Modalitäten würde der Notar am Tage der Gewinnüberreichung noch vorher telefonisch bekannt geben.

Die 77-Jährige, die stutzig geworden war, verständigte unmittelbar eine Freundin. Diese wiederum informierte Polizei. Eine Befragung ergab, dass die Seniorin gar nicht bei einem Gewinnspiel mitgemacht hat und es sich bei vorliegendem Fall erneut um ein falsches Gewinnversprechen und einen Betrugsversuch handelte. Die geforderten Gebühren hat die Kohlgruberin nicht überwiesen.