Spürbare Kameradschaft: Feuerwehr Bad Kohlgrub feiert 150-jähriges Jubiläum - mit viel Lob und einem festlichen Umzug

Von: Manuela Schauer

Der heilige Florian thront über den zwei Buben, die auf dem Festwagen versuchen, einen „Brand“ zu löschen. © Dominik Bartl

Die Sonne lachte, die Gäste lachten: Die Freiwillige Feuerwehr Bad Kohlgrub hat mit ihrem abwechslungsreichen Festwochenende anlässlich ihres Gründungsjubiläums ins Schwarze getroffen. Trotz der Unterhaltung wurde einmal mehr deutlich, wie wichtig die Arbeit der Kameraden zu bewerten ist.

Bad Kohlgrub – Rauch steigt in die Höhe. Von dem verkohlten Dach. Zwei Buben in Feuerwehrmontur pumpen wie die Weltmeister, um den Fake-Brand auf dem geschmückten Festwagen mit der kleinen Kübelspritze zu löschen. Über ihnen thront der heilige Florian. Der Schutzpatron der Feuerwehren ist in diesem Fall ein echtes Bad Kohlgruber Original – gefertigt von einem Vollblut-Kameraden. Von Hans-Joachim Seitfudem, Ehrenkommandant des Geburtstagskindes, der Bad Kohlgruber Wehr.

In Seitfudems Werkstatt ist auch die Florian-Figur entstanden, die außen am Gerätehaus hängt. Wehren im Landkreis, Tirol und Südtirol stattete der Holzbildhauer ebenfalls aus. Wie viele der Schutzpatrone er schon gemacht hat? „Das kann ich nicht mehr zählen“, sagt er. „Die sind überall.“ Zumal jeder Kamerad aus dem eigenen Kreis einen Florian bekommt, wenn er heiratet.

Am Ende gibt‘s Applaus

Logisch also, dass beim großen Jubiläum, das am Samstag mit einem Festabend und einem Bergfeuer eingeläutet wurde, der Schutzpatron nicht fehlen darf. Wäre er nicht aus Holz, er hätte sicher ebenso geschwitzt wie alle Teilnehmer. Die Sonne brannte förmlich vom Himmel. Schon beim Gottesdienst an der Kurpark-Muschel. Bis zum Umzug legten die Temperaturen weiter zu, kletterten auf über 30 Grad. Die Schaulustigen pilgerten zielstrebig zu den Schattenplätzen entlang der Route, um von dort zu verfolgen, wie zahlreiche Wehren aus dem Landkreis – in ihren dicken Uniformen – Musiker und Trommler sowie Gemeinderäte vorbeimarschieren. Die Publikumslieblinge waren aber andere – die historischen Geräte und Gefährte. Zum Beispiel das Löschgruppenfahrzeug 8, kurz LF8, das die Bad Kohlgruber seit 1973 begleitet. Heute ist der Wagen nicht mehr im Dienst, wohnt auch nicht mehr im Gerätehaus, wird aber noch liebevoll gepflegt, erzählt Seitfudem. „Mit dem haben wir die meisten Prüfungen gemacht.“ Applaus und Bravo-Rufe erschallten am Ende des Umzugs.

Die Ausrichter der Festlichkeiten: die Mitglieder der Feuerwehr Bad Kohlgrub. © Dominik Bartl

„Beeindruckend. Feierlich“ – so empfand diesen auch Seitfudem. 1996 trat er dem Verein, der am 21. September 1873 aus der Taufe gehoben wurde, bei. Von 1981 bis 1998 agierte er als Kommandant und hinterließ Fußabdrücke. Er trieb in seiner Ära unter anderem den Bau des Gerätehauses voran und legte großen Wert auf eine gute Ausbildung der Kameraden. So oft wie möglich schaut Seitfudem, Baujahr 1944, jetzt noch bei Übungen vorbei. Er brennt für die Rettungsorganisation. „Alles hat sich super entwickelt“, findet er. Selbst genügend Nachwuchs stünde parat.

Den braucht es auch. Über 600 Einsätze gibt es jeden Tag in Bayern. Eine enorme Zahl, die Johann Eitzenberger, Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbands, in den rappelvollen Kursaal warf. Eine Zahl, die zeigt, wie hoch die Arbeit der Kameraden einzustufen ist. Ob bei Bränden, Türöffnungen, Unfällen oder Hochwasser. Das trifft auch auf die Bad Kohlgruber zu. Unermüdlich helfen die Männer, stellen ihre Privatinteressen hinten an. „Ihr seid 31 536 000 Sekunden im Jahr für uns da“, betonte Bürgermeister Franz Degele (Freie Wähler) Und das schnell. Startklar in nur drei Minuten.

Hoch damit! Die historische Leiter wird zur Schau am Rathaus aufgestellt. © Dominik Bartl

Auf die Wehr ist Verlass, ihre Kameradschaft spürbar. Daran ließ auch Landrat Anton Speer (Freie Wähler) keinen Zweifel. Und sie besitzt einen „Schatz“, die historische Leiter von 1903. Die durfte beim Umzug freilich nicht fehlen. Die Mannsbilder im Gewand von anno dazumal, die einmal mehr mit ihr ausrückten, bezeichnete Speer als „einmalige Mannschaft“. Zum einen, weil sie immer die schnellste beim Einsatz und Aufbau ist. Das hatte die historische Wehr zuvor beim Festzug bewiesen. In Windeseile stellte sie die Leiter am Rathaus auf. Aber keiner da. Der Bürgermeister musste nicht befreit werden, außer – wie alle Uniformträger – vielleicht aus seiner warmen Kleidung. Speer nannte noch weitere Gründe: Weil die Männer den größten Durst von allen Feuerwehren haben und immer als Letztes nach Hause gehen. Ob das am Sonntag auch der Fall war – man könnte es ihnen ob des gelungenen Fests kaum verübeln.