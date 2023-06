„Es ist Sport und keine Bierdimpflgschicht‘“: Korbinian Fischer lebt seit 30 Jahren fürs Fingerhakeln

Jubel: Korbinian Fischer, der Fingerhakler aus Bad Kohlgrub (r., Gau Werdenfels) wird nach seinem Sieg bei der Deutschen Meisterschaft gegen Markus Gaisenhof (l., Gau Auerberg) auf Schultern getragen. © Hans Schmid

Korbinian Fischer aus Bad Kohlgrub ist erneut Deutscher Meister im Fingerhakeln geworden. Kraft allein hat ihn da nicht zum Erfolg geführt, betont der Ammertaler.

Bad Kohlgrub – Männer in der Ledernen, die Bierkrüge aneinanderstoßen. Mittelfinger ummantelt von dicker Hornhaut. Magnesiumpulver auf der Tischplatte, dazu ab und an ein Tropfen Blut. Solche Bilder kursieren vom Fingerhakeln. Doch es sind nur Momentaufnahmen, die diesem Sport nicht im Geringsten gerecht werden. Korbinian Fischer kann solche Bilder nicht leiden. Kaum verwunderlich, denn seit drei Jahrzehnten ist der Bad Kohlgruber Fingerhakler mit Leib und Seele. Ihm ist es ein Anliegen, mit Klischees aufzuräumen, denn Fingerhakeln, sagt er, „ist ein Sport und keine Bierdimpflgschicht’.“ Dementsprechend ist Fischers jüngster Sieg bei den Deutschen Meisterschaften in Mittenwald auch als herausragende, sportliche Leistung zu bewerten.

Fischer lächelt. Auf seinem Smartphone zeigt er ein Video seines jüngsten Kampfes. Nicht zum ersten Mal sieht er diese Aufnahme. Doch immer wieder entdeckt er Neues. Das Drumherum, die Stimmung im Saal, nimmt er in Aktion nämlich nicht wirklich wahr. „Ich bin in einem Kanal.“ Wenn er sich dann Aufzeichnungen ansieht, bekommt er andere Eindrücke von dem Geschehen. Vor allem aber dienen die Videos der Analyse. Die Bilder sieht sich Fischer immer wieder im Zeitraffer an, achtet auf Körperhaltung, Bewegung und Gegner.

Korbinian Fischer aus Bad Kohlgrub: seit 30 Jahren Fingerhakler mit Leib und Seele

Schon vor 30 Jahren schaute sich Fischer Aufnahmen seiner Wettkämpfe im Nachgang an, gemeinsam mit seinem Vater, damals noch auf Videokassette. Bereits als Kleinkind war Fischer bei den Kämpfen seines Vaters dabei. „Mein Papa war recht erfolgreich im Schwergewicht“, sagt der 36-Jährige. „Wenn man das als Kind sieht, wartet man darauf, dass man sechs wird.“ In dem Alter konnte Fischer selbst mit dem Fingerhakeln anfangen.

Zuhause auf seinem Esstisch legt er einige Urkunden aus. In 30 Jahren kommen viele zusammen. Nicht immer landete er ganz vorne. Doch jede Urkunde erzählt eine Geschichte. Fischer zeigt auf die Papierecken: Pinnadellöcher. Als Kind hat er seine Urkunden immer aufgehängt, zuhause, wo er damals wie heute trainierte. Der 36-Jährige stärkt nicht nur die Kraft im Mittelfinger, sondern trainiert mit Liegestützen und Klimmzügen seinen ganzen Körper. Letztere könne er mit zwei Finger machen. Aber das sei für einen Fingerhakler nichts Besonderes.

Bedeutungsvoll: Jede Fingerhakel-Urkunde seiner Laufbahn erzählt für Korbinian Fischer eine Geschichte. © Antonia Reindl

Vor Wettkämpfen: Fischer setzt auf Training mit einem Lederring

Neben den Urkunden liegt ein Lederring. Diesen hat Fischer in den Wochen vor einem Wettkampf immer bei sich. Er trainiert damit in der Mittagspause, auf dem Weg ins Büro, nebenbei und unauffällig. Fünf, sechs Wochen vor einem Wettkampf startet der Bad Kohlgruber seine tägliche, leichte Vorbereitung. Das mache freilich nicht jeder so. Jeder trainiert anders, mancheiner das ganze Jahr. Überhaupt: Auch wenn es beim Fingerhakeln ein Regelwerk gibt, so haben die Sportler die unterschiedlichsten Techniken und Taktiken.

Die einen sind an Wettkampftagen lieber für sich, fernab der Bühne, und verfolgen die anderen Duelle gar nicht. Die anderen analysieren ihre Gegner, manche direkt aus der ersten Reihe. Fischer zählt sich zu den ruhigen Typen. Zugleich „bin ich schon jemand, der gerne zuschaut“, sagt der 36-Jährige. Der Bad Kohlgruber lebt seinen Sport. So ist er seit acht Jahren auch einer von drei Fingerhakler-Schiedsrichtern in Bayern.

Ständiger Begleiter: Vor Wettkämpfen trainiert Fischer mit einem Lederring. © Antonia Reindl

Fischer übers Fingerhakeln: Kraft ist nicht allein ausschlaggebend

Fischer greift zum Ring. Er versuche finger- und kräfteschonend zu ziehen, erzählt er. Um seine Mittelfinger sieht man keine dicke Hornhaut, wie es das Klischee erwarten lässt. Er baue junge Hornhaut auf, erklärt er. Alte Schichten würden sich bei ihm abschälen. Dicke Hornhaut sagt generell nichts über die Fertigkeiten eines Athleten aus. „Es gibt ganz erfolgreiche Hakler, da sieht man nichts“, weiß Fischer. Ähnlich sieht es auch beim Gewicht aus. Schon längst gewinnt beim Fingerhakeln nicht mehr der Schwerste.

Letztlich sind mehrere Faktoren für einen Sieg entscheidend. Der Biss mache „wahnsinnig viel aus“. Fingerhakeln ist eben auch eine mentale Angelegenheit. Fischer hakelte jahrelang in der Halbschwergewichtsklasse. Bei der deutschen Meisterschaft in Mittenwald brachte er über 90 Kilogramm auf die Waage – und landete erstmals in der Schwergewichts-Klasse, wo sein Vater einst Erfolge gefeiert hatte. „Ich war nicht sicher, wie ich dasteh’“, gesteht Fischer rückblickend. Er beobachtete daher seine Gegner ganz genau. „Da war ich schon der Typ, der in der ersten Reihe sitzt.“

Fischer spielt ein Video vom Finale ab. Auf der einen Tischseite sieht man ihn, den Neuling im Schwergewicht. Am Ende der Begegnung jubelt er. Die stille Konzentration weicht Emotion. „Des entlädt sich dann“, sagt der Bad Kohlgruber. Am Schluss des Films wird der 36-Jährige auf Schultern getragen. Seine älteste Tochter blickt auf die Szene. „Des find’ ich am coolsten“, sagt sie. „Find i a“, sagt Fischer lächelnd. Bei diesem Sport, erklärt er, sei man für den Erfolg, aber auch für die Niederlage selbst verantwortlich. „Das ist das Schöne: Es gibt keine Ausrede.“