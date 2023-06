Gedächtnisstütze für Parksünder: Gemeinde führt Videoüberwachung mit Scan-Funktion ein - Bürgermeister: „Wollen ihnen helfen“

Von: Manuela Schauer

Künftig kommt niemand mehr aus: Die Gemeinde Bad Kohlgrub steigt auf eine Videoüberwachung der Parkplätze um. Wer nicht gezahlt hat, wird daran erinnert.

Bad Kohlgrub - Rauf und runter – und das permanent. Die Anwohner der Badstraße mussten in der Vergangenheit viel Verkehr ertragen. Ausflügler fuhren hinauf, meist zur Hörnle-Bahn, merkten, dass die Parkplätze belegt sind und kehrten wieder um. Jetzt hat die Kommune für Entspannung gesorgt und Hinweistafeln mit Online-Meldung errichtet. Im April sind sie in Betrieb gegangen, ein paar Restarbeiten noch ausstehend. Frühzeitig werden die Verkehrsteilnehmer nun über die Parkplatz-Situation informiert.

Doch es gibt ein weiteres Problem in Bad Kohlgrub. Viele nehmen es nicht so genau und ziehen keine Zettel an den Automaten oder vergessen schlichtweg, die Gebühren von fünf beziehungsweise sieben Euro zu berappen. Ihnen macht die Kommune nun einen Strich durch die Rechnung. Oder wie es Rathauschef Franz Degele bei der Bürgerversammlung formulierte: „Wir wollen ihnen helfen.“ Und zwar mittels einer Videoüberwachung samt Kennzeichen-Scan. Bei der Ausfahrt aus dem Parkplatz wird auf einem Bildschirm auf das Versäumnis hingewiesen. Dann hat die entsprechende Person ein paar Tage Zeit, die fälligen Gebühren zu bezahlen. Heuer im Sommer, voraussichtlich im August oder September, soll das System installiert werden.

