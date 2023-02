Festival im Kurpark: Jetzt wird Bad Kohlgrub zum Musik-Mekka - Oimera, Kümmert und Fenzel treten auf

Von: Manuela Schauer

Gewann „The Voice of Germany“: Andreas Kümmert. © dpa

Die Idee kam beim Moorheilbad-Jubiläum: In Bad Kohlgrub wird heuer ein ganzes Festival im Kurpark auf die Beine gestellt. Internationale Künstler und regionaler Nachwuchs sollen im August auf der Bühne stehen.

Bad Kohlgrub – Das Ammertal wird im Sommer zum Mekka von Musikliebhabern, so viel steht fest. Das Heimatsound-Festival lockt am 28. und 29. Juli nach Oberammergau. Eine Woche später wird in Bad Kohlgrub eine große Premiere gefeiert. Eine, mit der sich der Ort nicht verstecken braucht. Im Gegenteil. Zum ersten Mal findet am 4. und 5. August in Kooperation mit den Heimat-Hit-Konzerten von Radio Oberland das „BK Open Air im Park“ rund um die Kurpark-Muschel statt. Hochkarätige Auftritte aus der Pop- und Rockmusik warten auf die Besucher.

Die Idee zum Festival entstand im vergangenen Sommer, bei der vielgelobten Jubiläumsveranstaltung zu 150 Jahre Moorheilbad. Während des abendlichen Höhepunkts mit der Band Dreisam herrschte eine derart ausgelassene Stimmung im Kurpark, dass der Gedanke zu einem ganzen Festival nahelag, teilt Organisator und Sprecher Lars Leidl mit. Große Überredungskünste waren beim Ideengeber und Festivalleiter Matthias Winkler nicht nötig: Die Gemeindeleitung signalisierte sofort ihre Unterstützung. Mit dem Dorfentwicklungsverein um Martin Niklas – die treibende Kraft beim Heilbad-Jubiläum – war auch gleich ein erfahrener Ausrichter für eine derart große Veranstaltung gefunden. „Ich wusste sofort, der Kurpark ist definitiv dafür geeignet, hier ein ganzes Festival zu machen“, betont Winkler. „Eine Super-Location mit einer einmaligen Atmosphäre“, schwärmt er. Schon im Spätsommer traf der Hauptorganisator mit Bürgermeister Franz Degele (Freie Wähler) und seinem Vize Hans-Peter Lory (Neue Liste) erste Vorbereitungen für ein eigenes Sommerfestival.

Einheimische Gruppe eröffnet Festival

Von Anfang an war dabei geplant, sowohl international bekannte Künstler und Bands in den Kurpark zu holen als auch den regionalen Nachwuchs zu berücksichtigen. In Kooperation mit Radio Oberland konnten so junge Stars der sogenannten Neuen Volksmusik gewonnen werden. Darunter Oimara, Fenzel und Lenze und die Buam. Sie alle haben schon auf anderen Festivals wie dem Heimatsound oder der Brass Wiesn in Eching für Stimmung gesorgt. Gleichzeitig darf aber auch die einheimische Bläsertruppe De Junga Oidbachna das Heimat-Hit-Konzert am Freitag eröffnen. Der Festival-Samstag bleibt dann englisch singenden Künstlern vorbehalten und setzt mehrfach auf Stimmwunder: Mit Andreas Kümmert kommt ein ehemaliger „The Voice of Germany“-Gewinner, der sich mit seiner kraftvollen Stimme nicht nur hierzulande eine feste Fangemeinde erarbeitet hat. Mit Behold 5 Man konnte eine Garmischer Rock-Formation verpflichtet werden, der Dresdner Konrad Küchenmeister bietet eine mitreißende Ein-Mann-Multi-Instrumental-Show und Felice&Cortes bieten Singer-Songwriter mit artistischen Einlagen.

Das Line-Up: Freitag, 4. August: De Junga Oidbachna, Kopfeck, Fenzel mit Bänd, Lenze und de Buam, Oimara.

Samstag, 5. August: Felice&Cortes, Behold 5 Men, Konrad Küchenmeister, Andreas Kümmert, Chris Kläfford.

Den Höhepunkt bildet aber wohl Chris Kläfford aus Schweden: Der mehrfache Gewinner verschiedener TV-Formate ist in seinem Heimatland aus den Charts nicht mehr wegzudenken. Beim BK Open Air spielt er sein erstes Deutschlandkonzert.

Kulinarisch setzen Winkler und sein Team wiederum auf Vielfalt und Regionalität. Der Essensbereich wird mit einer bunten Mischung aus hiesigen Anbietern aus dem Streetfood-Sektor besetzt. Die Gastronomen des Il Duetto – einer der Hauptsponsoren des Festivals – werden mit ihrem neuen Restaurant in Bad Kohlgrub zudem einen exquisiten VIP-Bereich samt Büffet und direktem Bühnenblick bereitstellen. Auch die AOK Bayern sitzt mit im Boot, wie auch das Brauhaus Garmisch.

Tickets sind online unter www.muenchenticket.de und an allen Tourist-Informationen der Ammergauer Alpen sowie an der Abendkasse erhältlich. Weitere Informationen gibt’s unter www.bk-openair.de.

