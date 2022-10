Kirchturm aus, Christbaum an: So reagiert Bad Kohlgrub auf die Energiekrise

Von: Manuela Schauer

Soll nicht mehr die ganze Nacht brennen: der Christbaum am Dorfplatz. Ob es eine weihnachtliche Straßenbeleuchtung geben wird, steht noch nicht fest. © am

Vorbild möchte die Gemeinde Bad Kohlgrub sein. Und Geld sparen in der Energiekrise. Deshalb haben die Ortspolitiker nun mögliche Schritte diskutiert.

Bad Kohlgrub – Jeden Abend geht dem Schutzpatron ein Licht auf. Dann erstrahlt die Figur des Heiligen Florian an der Fassade des Bad Kohlgruber Feuerwehrhauses. Unnötigerweise in Zeiten der Energiekrise? Jedenfalls gab es bereits den Vorschlag, auf die Beleuchtung, wohlgemerkt eine Lampe, zu verzichten. Davon riet Andreas Wojciak (Neue Liste) nun in der Gemeinderatssitzung eindringlich ab. Dem „weihnachtlichen Frieden“ mit der Feuerwehr zuliebe. Er stieß auf Gleichgesinnte. Schnell war das Thema vom Tisch. Der Florian wird auch künftig nicht im Dunklen hängen.

Die Gemeinde setzt dann doch lieber darauf, effektivere Maßnahmen zu realisieren. Seit der Sitzung Mitte September hat die Verwaltung diverse Vorschläge erarbeitet, wie die Kommune Strom und somit Geld sparen könnte. Eine lange Liste mit Ideen präsentierte das Rathausteam den Ortspolitikern (siehe Infobox). So könnte man sich vorstellen, den Vortragssaal im Haus des Gastes geschlossen zu halten und Zeitungslesern eine Möglichkeit im Foyer zu bieten. „Wir sparen Heizung und Licht“, erklärte Bürgermeister Franz Degele (Freie Wähler). Im Kurpark-Gebäude oder im Kurpark aktiv zu werden, wäre ebenfalls möglich.

Absicherung im Notfall und weitere mögliche Maßnahmen: Die Gemeinde ist für die Sicherung der Wasserver- und Abwasserentsorgung verantwortlich:

- Bei der Wasserversorgung ist ein stationäres Notstromaggregat verbaut. Bei Stromausfall gibt es für die Bevölkerung weiterhin Trinkwasser

- Die Abwasser-Anlage verfügt derzeit über keine Absicherung. Diese wird aber im entsprechenden Konzept, das derzeit erarbeitet wird, vorgesehen

- Die Feuerwehr verfügt über vier Notstromaggregate, der Bauhof über drei Exemplare.

- Folgende Kraftstoffreserven sind verfügbar: Dieseltank Bauhof (3000 Liter), Feuerwehr (1000 Liter), Hörnle-Schwebebahn (2000 Liter), mobiler Tank Feuerwehr (600 Liter), Heizöltank Tannenbankerl. Was die Gemeinde sich unter anderem vorstellen könnte, noch als Maßnahme zu unternehmen:

- Errichtung von PV-Anlagen auf gemeindlichen Gebäuden prüfen und umsetzen

- Kurparkgebäude: Foyerbeleuchtung reduzieren, Lüftung ausschalten

-Kurpark: Zeit- und Tageslichtsteuerung bereits in Auftrag gegeben (ab 23 Uhr aus)

- Haus des Gastes: Türen geschlossen halten, Heizungsvorlauf auf 40 Grad reduzieren, Flurbeleuchtung einschränken

- Schule: Duschen sperren, Beleuchtung in Turnhalle reduzieren

- Lampl-Anwesen: Toiletten auf „waterless“ umbauen

Einen wichtigen Stellenwert in der Diskussion nahm der Christbaum am Dorfbrunnen ein. Darauf zu verzichten? Keine Option. Das würde seinen weihnachtlichen Frieden stören. „Das mach’ ich dann, wenn niemand anderes im Ort mehr einen Christbaum beleuchtet oder Lichterketten aufhängt“, betonte der Bürgermeister. Heuer ein kleineres Exemplar zu kaufen und auf LED-Lampen umzurüsten, wäre zumindest für Martin Niklas (Neue Liste) eine Überlegung wert. Die Gemeinde wird prüfen, ob sich die Alternative preislich rentiert. Doch gibt für Degele einen Haken. LED-Lampen seien kalt. Auf ihnen bleibt der Schnee liegen. Für ihn stellt sich deshalb die Frage, ob es nicht geschickter wäre, mit einem Zeitschalter die Lichtkerzen zu steuern. In der Vergangenheit brannten diese die ganze Nacht durch. Heuer bestünde die Möglichkeit, sie zum Beispiel um 23 Uhr abzustellen.

Weihnachtliche Straßenbeleuchtung: Entscheidung steht noch aus

Wie es mit der weihnachtlichen Straßenbeleuchtung aussieht? Das liegt in der Hand der IG Handel & Handwerk. Niklas hat im Vorfeld der Sitzung bereits vorgefühlt. Man tendiere dazu, darauf zu verzichten – so der Tenor. Vereinsvorsitzender Martin Lory bittet auf Tagblatt-Nachfrage noch um etwas Geduld mit einer endgültigen Entscheidung. Das Vorgehen soll Ende Oktober im Kollektiv bei der Jahreshauptversammlung besprochen werden. Derzeit ziehe man es lediglich in Erwägung, von der Beleuchtung abzusehen.

Die Kommune ist aber nicht nur in der Theorie tätig geworden, sondern auch in der Praxis. Erste Schritte leitete sie bereits in die Wege. Dazu zählt zum einen, dass in so genannten öffentlichen Nichtwohngebäuden, wie etwa dem Rathaus, die Lufttemperatur bei einer Höchstgrenze von 19 Grad liegt. Davon ausgenommen ist zum Beispiel der Kindergarten. „Aber vielleicht können wir über 22 Grad reden“, meinte Degele. „Das muss man durchdiskutieren.“ Weniger Redebedarf gab es da schon bei den Baudenkmälern und Gebäuden. Beim Kirchturm von St. Martin exemplarisch. Seine Beleuchtung bleibt aus.

Auf einzelne Glühbirnen verzichten, mache keinen Sinn

Doch stellte sich für Simon Eickholt (Neue Liste) – er fehlte bei der Sitzung im September – irgendwann die Frage: „Wollen wir Geld sparen oder etwas fürs Klima tun.“ Das Ziel sei Degele zufolge, die gestiegenen Kosten abzufedern. Gleichzeitig möchte die Gemeinde aber auch als Vorbild vorangehen. Sein Credo, und das wiederholte der Rathauschef mehrfach, lautet dabei: alles mit Maß und Ziel. Was Eickholt begrüßt. Schließlich gibt es Energieverbraucher, bei denen es sich lohne, sie unter die Lupe zu nehmen. Auf einzelne Glühbirnen wie beim Heiligen Florian zu verzichten, „das macht keinen Sinn“.

In dieser Sache war sich der Gemeinderat einig. Einfach Umsetzbares wird nun realisiert, größere Maßnahmen kommen nochmal im Gremium auf den Tisch, erläutert Degele das weitere Vorgehen. Manches von der Liste müsse man kritisch hinterfragen und nicht alles „auf Prio eins setzen“. Zumal er insgesamt auf die Panik-Bremse treten möchte. „Die Experten gehen nicht von einem Blackout über Wochen aus, sondern wenn nur von ein paar Stunden“, machte der Bürgermeister deutlich. Und das kontrolliert. Für ihn verschmerzbar. „Wenn wir mal zwei Stunden keinen Strom haben, davon geht die Welt nicht unter.“