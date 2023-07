BK Open Air: Andreas Kümmert rockt auf Bad Kohlgrubs Bühne

„Voice of Germany“-Sieger tritt auf

Premiere in Bad Kohlgrub: Am 4. und 5. August steigt zum ersten Mal das Festival BK Open Air im Kurpark. Zehn Bands heizen dem Publikum ein.

Bad Kohlgrub – Idyllisch und familiär stellt er sich den Rahmen für seinen Auftritt vor. Im Kurpark, im Herzen des Dorfes. In Bad Kohlgrub war Andreas Kümmert noch nie. „Ich kenne die Gegend leider gar nicht“, sagt der Bluesrock-Sänger aus Unterfranken. Anfang August wird er das Ammertal entdecken. Kümmert tritt am 5. August beim BK-Open-Air auf.

Es ist ein national bekannter und beliebter Künstler, den die Organisatoren um Lars Leidl und Matthias Winkler für die Premiere ihres Festivals gewinnen konnten. „Mit seiner kraftvollen Stimme hat er sich hierzulande eine große Fangemeinde aufgebaut“, betont Leidl. Einem breiteren Publikum bekannt wurde Kümmert im Jahr 2013. Damals gewann er die dritte Staffel der Casting-Show „The Voice of Germany“. Mit seiner Cover-Version von Elton John’s „Rocket Man“ begeisterte er. „Der Song darf auch bei den Konzerten heute nicht fehlen“, verrät Kümmert. Die Zuhörer in Bad Kohlgrub werden ihn also ebenfalls zu hören bekommen.

Neues Album erschienen

Mit einer Mischung aus Rock, Pop und Blues nimmt Kümmert seine Fans für sich ein. Der Mann aus Lohr am Main ist Sänger aus Leidenschaft. Bevor er bei „The Voice of Germany“ sein Glück versuchte, hatte er bereits zehn Jahre Musik gemacht. Lange spielte er in Irish Pubs. „,The Voice‘ war ein gutes Sprungbrett, um in der Musikbranche bekannter zu werden.“

Weitere Infos Der Countdown läuft: Im Kurpark Bad Kohlgrub findet am Freitag, 4., und Samstag, 5. August, das erste BK Open Air statt. Zehn Bands spielen an den beiden Tagen auf dem Gelände rund um die Konzertmuschel. Das neue Festival wird realisiert durch den Dorfentwicklungsverein Bad Kohlgrub mit Unterstützung von Sponsoren. Festivalleiter Michael Winkler ist schon jetzt begeistert: „Das ganze Organisationsteam hat hart gearbeitet“, betont er. „Wir sind bestens vorbereitet auf zwei tolle Sommerabende mit viel Musik und Genuss.“ Was, und das hebt er explizit hervor, ohne die Vereine, Sponsoren und ehrenamtlichen Helfer nicht möglich gewesen wäre. Die Besucher dürfen sich nicht nur auf Musik freuen, sondern auch auf kulinarische Schmankerl an den Verpflegungsständen. Auch ein exklusiver VIP-Bereich wird geschaffen, in welchem es nicht nur persönliche Sitzplätze mit unverstelltem Blick auf die Bühne, sondern auch ein italienisches Buffet geben wird. Weitere Informationen gibt’s auf www.bk-openair. de. Karten sind unter www.muenchenticket.de und an allen Tourist-Infos der Ammergauer Alpen sowie an der Abendkasse erhältlich. Das Ein-Tages-Ticket kostet 39,90 Euro, das Zwei-Tages-Ticket 59,90 Euro. Die VIP-Variante für einen Tag beläuft sich auf 89,90 Euro. Für Kinder bis einschließlich zwölf Jahren ist der Eintritt frei. Restkarten, falls verfügbar, werden an der Abendkasse verkauft. Alle öffentlichen Parkplätze sowie weitere an der Rudolph-Schnell-Straße können genutzt werden.

In den vergangenen zehn Jahren „ist viel passiert“. 2015 nahm er am deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest in Wien teil. Die Zuschauer wählten ihn als Sieger, doch er machte einen Rückzieher. Später räumte Kümmert ein, an Angststörungen gelitten zu haben, weshalb er sich einer Therapie unterzog. Auf der großen Bühne des Vorentscheids hatte er damals emotional eingeräumt, dass er sich nicht in der Lage sehe, die Wahl anzunehmen. Das macht deutlich: Bei all der Aufmerksamkeit, die er in der Musik-Branche erregt hat, will er immer eines bleiben: authentisch und bodenständig. „In den letzten Jahren war es zeitweise still um ihn“, sagt Leidl. „Aber jetzt startet er gerade wieder voll durch.“

Kümmert freut sich auf Bad Kohlgrub

Im April erschien Kümmerts Album „Working Class Hero“. Damit geht er im Sommer auf Tour. Im Juli spielt er mit der amerikanischen Bluesrock-Sängerin Beth Hart mehrere Konzerte in Deutschland und der Schweiz. „Mit so einer Künstlerin zu arbeiten, ist eine Riesen-Ehre“, sagt der 36-Jährige. Am 7. Juli kam seine aktuelle Single raus. „Heart of Stone“, seinen Song aus dem ESC-Vorentscheid 2015, hat er neu aufgenommen – mit dem Kölner DJ Channel Horses. Kümmerts musikalisches Repertoire ist breit gefächert. Darauf können sich die Besucher des BK-Festivals freuen. „Ich will immer offen sein für alles.“

Im Kurpark spielt er auf einer kleinen Bühne. Regelmäßig in einem solchen Rahmen aufzutreten, ist ihm wichtig. Trotz aller Erfolge in den vergangenen zehn Jahren. „Ich will den Kontakt zu den Menschen nicht verlieren“, betont er. Die Zeit in der Musikbranche habe ihm viele lehrreiche Erfahrungen beschert. „Da waren natürlich auch Rückschläge dabei“, da müsse man durch. Kümmert wirkt stets geerdet.

Gelassen also zeigt sich der Unterfranke vor mit Konzerten prall gefüllten Wochen. „Ich hoffe, die Stimmung in Bad Kohlgrub wird schön“, sagt er. Läuft es einmal mehr so rund wie bei dem Auftritt von Dreisam im Rahmen der Feierlichkeiten zu 150 Jahre Moorheilbad, wird der Kurpark wieder zur Partyzone. Damals entstand von Seiten Leidls, Winklers und des Dorfentwicklungsvereins um Martin Niklas jedenfalls sofort die Idee, auf dem Areal ein Festival auszurichten. „Ich freue mich darauf“, unterstreicht Kümmert. Und womöglich nimmt er sich noch etwas Zeit, das Ammertal zu entdecken. „Wir werden schauen, vielleicht fahren wir schon einen Tag früher oder bleiben noch einen Tag länger.“