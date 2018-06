Ein Objekt mit „enormem Potenzial“

Gastronomie auf dem Land ist mitunter eine schwierige Angelegenheit - gute Nachrichten kommen da aus Bad Kohlgrub

Bad Kohlgrub – Gähnende Leere – so präsentierte sich das Kurpark-Restaurant in Bad Kohlgrub seit September vergangenen Jahres. „Fast jeden Tag fragen Gäste und Einheimische bei uns nach, wann das Lokal denn endlich wieder bewirtschaftet wird“, sagt Andrea Lindauer von der örtlichen Kur- und Tourist-Information. Jetzt konnte die Kommune endlich Vollzug melden: Ein neuer Pächter ist gefunden, sein Name: Martin Kolodziej.

Die Suche zog sich in die Länge. „Schon mit Bürgermeister Karl-Heinz Reichert haben wir mit mehreren Wirten und Köchen verhandelt,“ verrät Dagmar Diwok, seit Januar für die Ammergauer Alpen GmbH tätig und unter anderem verantwortlich für die Veranstaltungen im Kurort: „Aus verschiedenen Gründen hat es immer nicht gepasst.“ Fehlende Kompetenz und unrealistische Forderungen von Seiten der Bewerber, hohe Pachtgebühren, unsicherer Umsatz – an diesen Hindernissen scheiterten die Verhandlungen immer wieder. Hochzeiten und andere Feste im großen Kursaal konnten daher nur mit der Unterstützung externer Cateringunternehmen stattfinden, eine gewiss nicht ideale Situation. Bei der Suche nach lokalen Dienstleistern für die Feiern kam Diwok auch mit dem Inhaber des „Bavaria Dream Hotels“ in Bad Kohlgrub, Martin Kolodziej, und dem Chefkoch des Restaurants „Zum Schmankerl-Wirt“, Mario Ungersböck (gemeinsam Inhaber des Restaurants), ins Gespräch und vereinbarte einen Lokaltermin.

Beim Anblick der leerstehenden Räumlichkeiten und der gut ausgestatteten Küche sprang dann der Funke bei den beiden über: „Damit könnten wir arbeiten. Das Objekt hat enormes Potenzial!“ Es folgten mehrere Monate intensiver Verhandlungen, gemeinsam mit dem Kämmerer der Gemeinde, Markus Ehegartner, und Zweitem Bürgermeister, Franz Degele. „Gut Ding braucht Weile“, resümiert Kolodziej, gelernter Kaufmann in der Grundstücks- & Wohnungswirtschaft und seit 2014 Hotelier. Schließlich einigte man sich. Vize-Rathauschef Franz Degele ist „einfach froh, dass wir jetzt wieder eine qualitativ hochwertige Bewirtung im Kurpark haben und einen Pächter, der auch das Potenzial unseres Kursaals zu schätzen weiß.“ Der Gemeinderat hat inzwischen zugestimmt, der Vertrag ist unterzeichnet, und die schon laufenden Umbauarbeiten gehen in die entscheidende Phase. „Wir haben erst einmal die Küche auf Vordermann gebracht“, erklärt Kämmerer Ehegartner. „Jetzt arbeiten wir daran, Restaurant und Terrasse optisch aufzuwerten, größere Renovierungen werden wir dann Schritt für Schritt in Angriff nehmen.“

Bereits am Sonntag, 1. Juli, um 10 Uhr, geht es los mit dem ersten Sonntagsbrunch, den die neuen Pächter zu einem festen Treffpunkt machen möchten. Geöffnet ist das Kurpark-Restaurant vorerst von 11 bis 16 Uhr, mit warmen und kalten Gerichten, Kaffee und Kuchen. Montags ist Ruhetag, abends findet die Bewirtung zunächst nur für Veranstaltungen statt. Eines ist den beiden kreativen Köpfen Kolodziej und Ungersböck klar: „Wir haben einen langen Weg vor uns, aber wir wollen das gesellschaftliche und kulturelle Leben ins Zentrum von Bad Kohlgrub zurückbringen. In den nächsten zwei Jahren werden wir hier drei Bereiche auf- und ausbauen: Café & Restaurant, Veranstaltungen für bis zu 500 Personen, und Catering für bis zu 1000 Personen. Die Räumlichkeiten sind prädestiniert für Musik-, Kabarett-, Familien- und Firmenveranstaltungen, Theater, Hochzeiten und Vereinsfeiern.“

Die neuen Pächter wollen eine regional-bayerische Küche anbieten sowie eine breite Auswahl an vegetarischen und glutenfreien Speisen: „Fleisch, Fisch und Gemüse beziehen wir aus der Region und dem Münchner Umland. In unserer Küche verwenden wir ausschließlich natürliche Produkte und verzichten auf jegliche Zusatz- und Konservierungsstoffe“.

Dagmar Diwok freut sich: „Endlich können wir richtig durchstarten, wir haben schon mehrere Anfragen für Veranstaltungen 2019. Auch eine Kooperation mit dem Altenauer Dorfwirt ist im übrigen angedacht, zum Beispiel bei Comedy Events, klassischen Konzerten mit Galadinner und noch so einiges mehr.“