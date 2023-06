Projekt Waldschlucht: Langsam drängt die Zeit

Warten auf Genehmigungen

In diesem Jahr sollte es mit der Wiederöffnung klappen. Ansonsten wird es eng für das Team, das das Cafe Waldschlucht bei Bad Kohlgrub aus dem Dornröschenschlaf wecken möchte.

Bad Kohlgrub – Baulärm übertönt das Wasserrauschen in der Waldschlucht. Im dortigen Café wird an diesem Nachmittag wie in den Wochen zuvor fleißig gewerkelt. In diesem Monat soll das viele Jahre ruhende Ausflugslokal bei Bad Kohlgrub aus dem Dornröschenschlaf erwachen – endlich und eigentlich.

Denn das Aufwecken ist kein leichtes Unterfangen. Terracotta-farbene Fliesen bedecken den Boden der Gaststube. „Das ist Plastik“, meint Charlotte Höltzig, Co-Betriebsleiterin des Café Waldschlucht. Ein Imitat aus Kunststoff, wenig nostalgisch. Kein alter Stein, der Geschichte erzählen möchte. Stück für Stück ist dieser Belag gerade dabei zu verschwinden. Unter warmen Tönen, unter hellem Echtholz. An der weißen Wand erzählen derweil noch alte Malereien Geschichten. Spielende Kinder auf der einen Seite, ein Jäger auf der anderen. Die alten Bänke, abgeschliffen und in hellen Farben gestrichen, stehen noch etwas verloren in der Stube herum.

Höltzig zeigt auf eine Ecke. Dort soll wieder die Bar hinkommen, so wie früher. In der zweiten Stube, mit einem Kamin, so wie früher, ist probehalber schon mal eines der alten, goldgerahmten Bilder aus dem Fundus aufgehängt worden. Über eine schmale Treppe geht es hinauf. Oben durchflutet Licht die Zimmer. Sollten die Genehmigungen kommen, die künftigen Gästezimmer. „Alle sind hell“, betont Höltzig. Unter den Dachschrägen Holzbalken, aufbereitetes wurmstichiges Altholz. Die Gästezimmer sollen „eine kleine, planbare Komponente“ sein, erklärt Julian Hahn. Der Fokus liegt aber auf der Gaststätte. Hahn, Höltzig und ihr Team sowie Handwerker aus der Region schleifen, schrauben und sägen schon wochenlang daran, das Innere des Hauses in neuem Glanz erstrahlen zu lassen, ohne den alten Charme wegzupolieren.

Wir müssen heuer öffnen, noch ein Jahr Leerstand können wir nicht finanzieren.

Im Februar hat man die Renovierung in der Gaststätte wieder aufgenommen. „Wir waren wirklich fleißig“, berichtet Höltzig. Einen Blick auf die ersehnte kommende Saison: „Den Kiosk wird es so, wie er war, nicht mehr geben“, verrät Höltzig. Die Gastronomie wird sich von unten nach oben ins und vors Café verlagern. Was das Programm anbelangt, so möchte man auf Bewährtes setzen: Konzerte, Workshops, Kräuterwanderungen, Yoga-Sessions, Kinderbasteln. „Die Stimmung wird die gleiche bleiben“, betont die Betriebsleiterin. Die hausgemachten Pommes finden sich weiter im kulinarischen Angebot, das mit der Gastronomie deutlich erweitert wird. Ziel ist eine Karte mit bayerischen Klassikern und vegetarischen und veganen Speisen.

Wenn man aus dem Haus in den Garten blickt, fällt unweigerlich das kleinere Nebengebäude ins Auge. „Wir nennen es Sommerhaus“, meint Höltzig lächelnd. Auch dieses soll wiederbelebt werden. „Wir wollen es in seiner ursprünglichen Form nutzen“, sagt Hahn. Früher hätten sich dort Sitzplätze befunden, das weiß der Münchner aus Erzählungen.

Öffnen möchte man – vorerst – von Donnerstag bis Sonntag. Am Wochenende soll es eine Mittagskarte geben. Eröffnen will man am 24. Juni, wenn denn alles glatt läuft – sprich die Genehmigungen vorliegen.

„Wir sehen an dem Ort die Geschichte“, betont Hahn. Ein Ort, an dem schon vor Jahrzehnten Gewerbe und Kultur lebten. Hahn erinnert an das Schwimmbad, an das Freilufttheater. Doch die generelle Gesetzgebung bremst. Hahn betont aber wie bereits in der Vergangenheit: „Das Landratsamt ist bemüht, das irgendwie hinzubekommen.“

Auch Bürgermeister und Gemeinderat stehen hinter ihnen. Die zeitliche Komponente bereitet dennoch Sorgen. „Wir müssen heuer öffnen, noch ein Jahr Leerstand können wir nicht finanzieren“, betont der Münchner.

Hahn war 22 Jahre alt, als er und sein Bruder die Idee für ein solches Projekt hatten. Auf die Waldschlucht waren die beiden wenige Jahre später gestoßen. Seit 2018 steht man mit Gemeinde und Landratsamt in Kontakt. Den ersten Bauvorbescheid reichte man im Frühjahr 2019 ein. „Mittlerweile bin ich 30, und wir haben noch immer nicht eröffnet.“ Das Warten auf die Genehmigungen sei „timing-technisch schwierig“, sagt auch Höltzig. Vor einiger Zeit hat sie eine Nachricht vom Landratsamt erreicht: Darin wird man aufgefordert, „auch genehmigungsfreie Arbeiten einzustellen, da diese in Verbindung mit einem Bauantrag anscheinend genehmigungspflichtig sind“, verdeutlicht Hahn. Eine Hiobsbotschaft, bedenkt man den Eröffnungstermin.

Schon einmal erklärte der Münchner, dass „die Langwierigkeit eine enorme Belastung für uns ist“. Das war im Spätherbst, vor über fünf Monaten.

Hinweis:

Das Team vom Café Waldschlucht sucht noch Unterstützung. Ob Küchenchef, Souschef, Servicepersonal oder Küchenhilfen. Weitere Infos rund ums Café Waldschlucht gibt es auf Facebook, Instagram und der Homepage www.waldschlucht.de.