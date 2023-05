„Vermisse den Hilfeschrei“: Gemeinde erntet Kritik für Umzug der Tourist-Info

Von: Manuela Schauer

Stellt sich der Kritik: Bad Kohlgrubs Bürgermeister Franz Degele. © Dominik Bartl

Die Tourist-Info in Bad Kohlgrub verlässt das Haus des Gastes. Und zwar bald schon. Das gefällt aber nicht jedem Bürger - aus verschiedenen Gründen.

Bad Kohlgrub – Die Bombe platzt zum Schluss. Gegen 22 Uhr, zwei Stunden nach Beginn der Bürgerversammlung, ergreift Martin Doll das Wort. Eigentlich wollte er sich seine Kritik verkneifen, aber zu sehr wurmt ihn der Umzug der Tourist-Information (TI) vom Haus des Gastes in das frühere Sparkassen-Gebäude. Ohne die Bürger zu beteiligen, seien Fakten geschaffen worden.

„Ich vermisse den Hilfeschrei“, empört sich der Bad Kohlgruber. Zum Beispiel von der MoorSymphonie, der Gemeinschaft von Gastgebern, Ärzten, Gastronomen, Handel und Handwerk. Doll macht’s vor. Er erhebt an diesem Abend im Kursaal seine Stimme und findet ein paar Gleichgesinnte.

Gebäude mit „schlechtem Ruf“

Den neuen Standort hält der Einheimische, bis zur Rente 33 Jahre für die Kommune tätig, für ungeeignet. „Kein Kohlgruber würde in das Gebäude ziehen“, klagt er. „Es hat einen schlechten Ruf.“ Dem kann Schreiner Josef Burkart nur beipflichten. Er versteht nicht, warum die TI, also die frühere Kurverwaltung, umsiedeln musste. „Das ist doch für den Gast nicht einladend“, meint er. Zumal die Immobilie an der St.-Martin-Straße über eine schlechtere Bausubstanz verfüge. Er drängt stattdessen auf ein Nutzungskonzept fürs Haus des Gastes. Auch Schillingshof-Chef Randolf Thomas lässt am neuen TI-Zuhause kaum ein gutes Haar. „An dem ganzen Ensemble muss was gemacht werden.“ Außen würde der Putz bröckeln, zudem sei die Parkplatz-Situation schlecht und die Sichtbarkeit für Urlauber unzureichend.

Dafür gefällt ihm das Innenleben der TI. Frank Peters, Geschäftsführer der Ammergauer Alpen GmbH, hatte das neue Konzept zu Beginn der Versammlung via Animation präsentiert und unter anderem von der Verleihstube, der Verkaufsecke und der innovativen Technik berichtet. Die Arbeiten laufen, „wir sind aber ein bisschen in Verzug“. Die geplante Eröffnung am 1. Juni wird sich verschieben, kündigt Peters an. Ohne zu wissen, dass er später das Projekt noch verteidigen wird müssen.

Bezieht ebenfalls Stellung: Frank Peters, Chef der Ammergauer Alpen GmbH. © Dominik Bartl

Doch sind es nicht Standort und Desinformation alleine, die Doll und Co. kritisieren. Denn das Thema hängt auch mit der Zukunft des Gebäude-Komplexes im Zentrum des Ortes – also Kurhaus sowie Haus des Gastes – zusammen. Für den Umzug der Kurverwaltung – der verursache unter anderem weiteren Leerstand – sei nicht Geschäftsführer der Ammergauer Alpen verantwortlich, „sondern Bürgermeister und Gemeinderat“, wirft Doll ein. Er fordert eine Stellungnahme von Degele – und zwar nur von ihm und nicht von Peters, der sich sofort einklinken will.

Entscheidungen über Gebäudekomplex im Zentrum getroffen

Der Rathauschef wirkt etwas überrascht über die Schärfe in der Tonlage, erläutert aber wie gewünscht Hintergründe. Schon gut eine Stunde zuvor in seinem Bericht über die Projekte der Kommune informierte er die Anwesenden – ausgenommen der Gemeinderäte und -mitarbeiter sitzen nur etwa 40 Interessierte im Saal – über die neuesten Entwicklungen. Über die zwei Beschlüsse, die der Gemeinderat vor Kurzem gefasst hat. Zum einen soll das Volumen des gesamten Komplexes mit Kurpark-Gebäude, Haus des Gastes samt Wandelhalle sowie Rathaus um 50 Prozent reduziert werden. Der Erhalt des Kurpark-Gebäudes mit Hilfe einer Sanierung hat Priorität. Für die restlichen Immobilien gilt es, ein Konzept zu erstellen. Eines, bei dem eventuell ein Investor eine Rolle spielt. Doll sagt vorwurfsvoll: „Es wird schon vom Abriss der Wandelhalle geredet.“

Das Thema liegt den Bürgern am Herzen, ist seit vielen Jahren dementsprechend emotional aufgeladen. Vergleichbar mit der Kongresshaus-Debatte in Garmisch-Partenkirchen. Das weiß Degele, er muss die Causa aber pragmatisch anpacken. „Wir haben so viele Pflichtaufgaben, wir müssen uns entscheiden, welche Gebäude wir sanieren und welche erst später“, betont er. „Wir haben das Geld einfach nicht.“ Er stellt klar, dass für das Haus des Gastes samt Wandelhalle ein Nutzungskonzept erarbeitet wird, was jedoch Zeit beansprucht. Zeit, die die Ammergauer Alpen GmbH aber nicht mehr abwarten kann. Allen voran wegen der fehlenden technischen Ausstattung. Außerdem hält Degele es für sinnbefreit, die TI jetzt im Haus des Gastes umzugestalten, um später wieder alles umwerfen zu müssen. Lieber schlagen Gemeinde und GmbH den umgedrehten Weg ein.

Zu lange nicht investiert

Zwar sei der neue Standort aktuell ein Gewinn, eine Rückkehr an den alten schließt Peters trotzdem nicht aus. Erst muss aber feststehen, was dort passiert. „Wir können alles wieder mitnehmen“, sagt der Geschäftsführer, der die Debatte nicht unkommentiert und vor allem die Situation im Haus des Gastes verdeutlichen möchte. „Das waren keine Zustände mehr, dort Mitarbeiter zu beschäftigen“, stellt er klar. Eine ganz logische Folge. „Wenn 30 Jahre nichts investiert wird, dann ist das Kapitel fertig.“ Jeder der einmal hinter die Kulissen geschaut hat, wird das bestätigen, ist der Touristiker überzeugt.

Peters möchte nicht in der Vergangenheit herumstochern, sondern nach vorne schauen – um die Zukunft zu gestalten. Gegenseitige Vorwürfe würden niemanden weiterbringen.