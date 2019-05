Zukunft der Hörnlebahn offen: Neubau im Gespräch

65 Jahre zählt inzwischen die Hörnlebahn in Bad Kohlgrub. Sie gilt als veraltet, und doch ist sie irgendwie Kult. Jetzt gibt es Überlegungen für einen Neubau.

Bad Kohlgrub – Es hätte nicht viel gefehlt, und die Diskussion hätte sich noch bis nach Mitternacht hingezogen. Letztlich fehlten 20 Minuten. Damit war’s aber auch gut. Was die rund 130 Kohlgruber bei der Bürgerversammlung am Donnerstagabend noch auf dem Heimweg intensiv diskutierten, war schwer verdauliche Kost für die Nacht – nämlich die Frage, ob und wie die gute alte Hörnle-Schwebebahn auf einen neuen Stand gebracht werden soll. Die Diskussion ist jetzt eröffnet.

Es hätte eines eigenen Infoabends zur Vorstellung des Masterplans bedurft. Dass Bürgermeister Franz Degele seinen Bericht, die Darstellung der Gemeindefinanzen durch Kämmerer Markus Ehegartner und den Tourismus-Überblick von Ammergauer-Alpen-Chef Florian Hoffrohne voranstellte, erwies sich nicht als glücklich. So wurde es halt sehr spät. Mehrmals versuchte der Rathauschef, kund zu tun, „dass wir erst am Anfang der Diskussion stehen, über ein mögliches Konzept sprechen und noch nichts beschlossen ist.“ Tatsächlich wurde sehr deutlich an diesem Abend, dass die Meinungen zu einem Neubau der Hörnlebahn sehr gespalten sind. Zwei Kommentare: „Wir können mit dem alten Glumb nicht mehr weiterfahren“ (Betriebsleiter Michael Hibler) – „75 Prozent der Grundbesitzer haben bei der Vorstellung des Masterplans ganz klar Nein gesagt. Damit kann’s keinen Neubau geben“ (Martin Fend).

In einer kurzen Einführung legte Bürgermeister Degele dar, dass die Erstellung des Masterplans bereits 2016 vom Gemeinderat beschlossen worden sei: „Wir müssen über eine zukünftige Lösung nachdenken, denn die Schwebebahn ist inzwischen 65 Jahre alt. Es zwickt und zwackt hinten und vorne. Nach dem heutigen Infoabend wollen wir die Bürger einbinden, dass sie sich in einem Arbeitskreis über mögliche Lösungen Gedanken machen.“

Deutliche Worte fand anschließend Jakob Wörmann vom gleichnamigen Steuerbüro im Ort in seiner Situationsanalyse. Bei der Hörnlebahn handle es sich um eine Kommanditgesellschaft. 97 Prozent der Anteile gehören der Gemeinde, die damit auch alle Verluste trage. Eine Sanierung bezifferte Wörmann auf einen Finanzaufwand von über 200 000 Euro, wobei Förderseil und Antriebsmotor (jeweils zirka 50 000 Euro) die zwei Hauptposten wären. Durch dringend notwendige Verbesserungen an Berg- und Talstation sowie eines neuen Pistenbullys stiege laut Wörmann die Investitionssumme auf 315 000 Euro an. Geld, das die Gemeinde nicht hat. Die jährlichen Revisionen durch den TÜV würden nur deswegen zu einem „Toleranzverhalten der Prüfingenieure“ führen, weil in Gesprächen stets auf die Neubau-Planungen hingewiesen würde. Wörmann wörtlich: „Die Belange der Betriebssicherheit, des TÜV und Auflagen der Regierung bergen das Risiko einer nahezu täglichen Einstellung des Bahnbetriebs.“ Bei einem Besuch eines Vertreters der Regierung von Oberbayern in Bad Kohlgrub habe dieser angekündigt, dass bei einer Fortsetzung der derzeitigen Situation die Betriebssicherheit zu prüfen sei.

Ausführlich und detailliert erläuterte anschließend Christian Weiler vom Planungsbüro Klenkhart & Partner im Absam/Tirol eine Zustandsanalyse der Anlagen in Bad Kohlgrub: Hörnle einzigartiger Aussichtsberg, Sesselbahn veraltet, keine Schneesicherheit der Skipisten, Hörnlehütte ohne modernen Standard, überlaufene Wanderwege. Bei einer neuen Bahn plädierte Weiler für eine geschlossene Kabinenbahn für zehn Personen: „Das wäre die beste Lösung.“ Weitere Säulen des Plans wären laut Weiler eine neue Tal- und Bergstation, dazu 500 zusätzliche Parkplätze, eine neue Rodelbahn und zwei ausgeschilderte Aufstiegsrouten für Tourengeher.

Detailliert ging als dritter Redner Christoph Wörmann auf Kalkulationen einer neuen Hörnlebahn ein. Den Gesamt-Invest bezifferte er auf 21,5 Millionen Euro. Bei einer avisierten, 30-prozentigen Förderung („Es hat hier schon Gespräche mit der Staatsregierung gegeben“) in Höhe von 6,5 Millionen Euro blieben 15,0 Millionen Euro übrig. Diese Summe teilte Wörmann wie folgt auf:

. Eigenkapital Gemeinde:

2 Millionen Euro

. Eigenkapital Investoren:

2 Millionen Euro

. Gesellschafterdarlehen:

5 Millionen Euro

. Bankdarlehen:

6 Millionen Euro

Laut Wörmann sei es „kein großes Problem“, Investoren zu finden, und auch eine heimische Bank sei bereit, „dem Projekt als Partner beizustehen“. Als zu erwartenden Umsatzerlös nannte der Steuer-Fachmann einen Betrag von 2,9 Millionen Euro und einen Jahresüberschuss von 120 000 Euro. Wörmann abschließend: „Wir sehen keine großen Risiken durch die neue Bahn. Die genannten Zahlen sind alle sehr vorsichtig gerechnet.“