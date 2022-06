Dringender Handlungsbedarf: Bad Kohlgrub will Wildbach ausbauen lassen - zum Schutz der Bürger

Von: Manuela Schauer

Ab Sonnen soll der Wildbach ausgebaut werden. grafik: Bayernatlas © Bayernatlas

Das Unwetter im Mai hat ein Nachspiel: Die Gemeinde Bad Kohlgrub möchte gerne den Kraggenaugraben ausbauen lassen, der für Schäden gesorgt hatte.

Bad Kohlgrub – Die Lage ist ernst. Wie ernst, hat das Unwetter Anfang Mai gezeigt. Es besteht dringender Handlungsbedarf, sagt Bürgermeister Franz Degele (Freie Wähler) im Gemeinderat. Zwar waren die Auswirkungen des Starkregens in Saulgrub – dort lief bekanntermaßen die Umgehungsstraße voll, ein Mann ertrank – deutlich ausgeprägter, doch auch in Bad Kohlgrub entstanden Schäden. Anwesen in Kraggenau wurden überflutet. Das soll, das darf sich nicht wiederholen, sind sich die Ortspolitiker einig. Mit einem Maßnahmenpaket wollen sie erneute Überschwemmungen verhindern.

Die Quelle allen Übels ist bereits ausgemacht: Der nicht ausgebaute Kraggenaugraben konnte die Wassermassen nicht in ausreichendem Maße transportieren. „Der Regen war unwahrscheinlich stark“, sagt Horst Hofmann vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim (WWA) auf Tagblatt-Nachfrage. „Dafür ist der Bach nicht ausgelegt.“ Mindestens sechs Kubikmeter müsste er in dem Ortsteil erfassen, „packt aber nicht einmal die Hälfte“.

Wasserwirtschaftsamt empfiehlt, Konzept erstellen zu lassen

Vertreter des WWA, des Staatlichen Bauamts Weilheim sowie der Gemeinde kamen vier Tage nach dem Unwetter zu einer Ortsbesichtigung zusammen. Sie inspizierten die Schäden und tauschten sich über mögliche Schutzvorkehrungen aus. Die Rathausverwaltung vertritt eine klare Haltung: Der Kraggenaugraben muss so bald wie möglich ausgebaut werden, um bei einem künftigen Hochwasser ausreichend Schutz für die umliegenden Anwesen bieten zu können. Das WWA stellte die Maßnahme in Aussicht. Jetzt befürwortete der Gemeinderat, das Vorhaben zwischen dem Ortsteil Sonnen und der Gemarkungsgrenze zu beantragen. Die so genannte Unterhaltslast des Wildbachs geht mit dem Ausbau auf den Freistaat Bayern über. Wann dieser über die Bühne gehen wird, ist noch nicht absehbar. „Das WWA Weilheim hat 80 Ausbaubäche“, erläuterte Degele. „Da weißt du, wann du drankommst.“ Es wäre Wunschdenken, zu glauben, dass in den kommenden zwei Jahren das Projekt startet.

Über die Notwendigkeit mussten die Ortspolitiker gar nicht erst diskutieren. Sie stand außer Frage. Für mehr Gesprächsstoff sorgte die Empfehlung des Wasserwirtschaftsamtes. Dieses riet der Gemeinde, durch ein geeignetes Ingenieurbüro ein so genannten Sturzflutenrisikomanagement erstellen zu lassen. Das Konzept wird mit einem Fördersatz von 75 Prozent bezuschusst und deckt auf, welche örtlichen Gewässer im Unterwetterfall zur Bedrohung werden könnten. wo das Wasser hinfließt, welche Gebäude gefährdet sind und welche Maßnahmen – von Bürgern wie Kommune – zu ergreifen sind. Die Kosten liegen bei circa 50 000 Euro.

Geht’s ums eigene Geld, beraten die Gemeinderäte freilich ausgiebiger. Ob der Ausbau des Kraggenaugrabens denn davon abhängt, erkundigte sich Martin Niklas (Neue Liste). „Offiziell nein“, antwortete Degele. „Aber das Wasserwirtschaftsamt will, dass das gemacht wird.“ Auch andernorts, im ganzen Alpenraum. Der Bürgermeister rechnet sogar damit, dass ein solches Konzept einmal verpflichtend wird. „Es regnet ja nicht mehr normal“, sagt er und warb um Zustimmung. „Das wäre ein Stück weit vorausschauend.“ Niklas sah das ähnlich, befürwortete, diesen Weg einzuschlagen und nicht zu warten, „bis der Keller voll ist“. Sogar in gewisser Weise als Pflicht für die Gemeinde erachtete es Simon Eickholt (Neue Liste), der WWA-Empfehlung zu folgen – „auch wenn das für uns eine Anstrengung sein könnte“, falls mehr Bäche ausgebaut werden müssen. Wenn die Gemeinde die Finger davon lassen sollte und es passiert etwas, dann habe man dies seiner Meinung nach mitzuverantworten. Niemand votierte schließlich dagegen.