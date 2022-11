Mit 39,72 D-Mark fängt alles an: Christkindlmarkt in Bad Kohlgrub feiert 50. Geburtstag

Von: Manuela Schauer

Rund um den Maibaum stehen inzwischen Stände, der Christkindlmarkt wuchs seit der Gründung durch Rudolf Schnell (kleines Bild) stetig an. © privat

Lehrer Rudolf Schnell hat ihn ins Leben gerufen. Das war 1972. Noch heute gibt es den Bad Kohlgruber Christkindlmarkt. Eine Veranstaltung, die weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt ist.

Bad Kohlgrub – Josef Schöttl hat’s aufgegeben. Er versucht gar nicht mehr, den Gesichtsausdruck von Franz Urbin zu deuten. Wäre ohnehin vergeblich. Der Herr über die Finanzen des Bad Kohlgruber Christkindlmarkts lässt sich nie auch nur ansatzweise anmerken, wie das Ergebnis ausgefallen ist. Wirklich nie. „Er verzieht keine Miene“, sagt der 72-Jährige. Meistens verkündet Urbin gute Nachrichten. Oft hervorragende. Mehrmals knackte der Markt bereits seinen eigenen Rekord-Erlös. Der taugt aber in der Regel nur zur Randnotiz bei den beiden Männern. „Das Geld ist nicht entscheidend“, betont Urbin. „Es geht um die Sache.“

Spaß hat der Bad Kohlgruber trotzdem beim Geldzählen. Als einstiger Bankmitarbeiter und jahrzehntelanger Kassier der Bergwacht-Bereitschaft wahrscheinlich eine Art Berufskrankheit. Nach dem Markt sitzen er und seine fünf, sechs Helfer stets zusammen, um den Erlös zu eruieren. „Es war scho immer schee, wenn man die Tasche ausgeleert hat und der Tisch voller Scheine, die Kiste voller Kleingeld war“, sagt er und lächelt. Nur einmal vor einigen Jahren fuchste ihn das Ganze. Die Münzmaschine verweigerte das Kleingeld. Zu nass war es vom Regen. Na bravo. Urbin und Co. durften es per Hand zählen. Funktioniert auch, dauert nur länger. Am Erfolg ändert das nichts.

Startschuss fällt in der Schule

Die zwei Chef-Organisatoren der beliebten Veranstaltung sitzen gerade im Bergwachthaus an einem Tisch. Sie schauen ein paar Fotos von früher an, stöbern in einer Mappe mit Zeitungsberichten. Da haben sich durchaus ein paar angesammelt in den vergangenen fünf Jahrzehnten. Heuer feiert der Christkindlmarkt sein 50-jähriges Bestehen.

Schwelgen in Erinnerungen: Josef Schöttl (l.) und Franz Urbin begutachten alte Fotos und Berichte. © Schauer

1972 fand er zum ersten Mal statt. Damals wie heute am zweiten Adventssonntag. Unter der Regie von Rektor Rudolf Schnell verkauften Kinder einer Bad Kohlgruber Schulklasse nach dem Engelamt selbstgebastelten Weihnachtsschmuck. Sie nahmen 39,72 D-Mark ein. Den Erlös spendeten sie an die Kinder- und Jugendhilfe in Garmisch-Partenkirchen (heute KJE), um körperlich und geistig behinderte Menschen zu unterstützen. „Das haben wir beibehalten“, verdeutlicht Urbin. Nur ist die Zahl an Empfängern gestiegen.

Mitte der 1970er-Jahre zog der Markt um, ins Freie, vor das Rathaus. Man wollte mehr Leute erreichen. Weitere Klassen schlossen sich an, Hausfrauen, Handwerker, Bauern und Vereine. Verpflegungsstände mit gebrannten Mandeln, Leberkassemmeln und recht bald auch mit Glühwein kamen dazu. Der kleine Markt profitierte von den Kontakten, die Lehrer Schnell, der Initiator und Motor, pflegt. „Er hat Gott und die Welt gekannt“, sagt Schöttl, ehemaliger Gemeinde-Angestellter. Ihm gelang sogar, dass die Isar-Amper-Werke einen Elektroanschluss herstellten – wohlgemerkt zum Nulltarif. „Das wäre heute undenkbar.“

Max Streibl lässt sogar eine Demo sausen und kommt nach Bad Kohlgrub

Auch Max Streibl konnte er für die gute Sache gewinnen. Jahrelang eröffnete der Oberammergauer den Markt, erst als bayerischer Umwelt-, dann als Finanzminister und später, ab 1988, als Ministerpräsident. 1992 verzichtete der Politiker sogar auf seine Teilnahme an einer Demonstration gegen Fremdenhass in München. Stattdessen kam er nach Bad Kohlgrub. „Hier sind Menschen, die das ganze Jahr arbeiten, um anderen, die in Not geraten sind, zu helfen“, argumentierte er damals. Das fände er wichtiger, als nur auf die Straße zu gehen und Parolen auszurufen. Ein Zeichen gegen den Rechtsradikalismus setzte er trotzdem, nur eben im Ammertal. Er ließ Kerzen auf dem Christkindlmarkt verteilen und rief zu einer Schweigeminute auf. Kritik hat er trotzdem kassiert, erinnert sich Urbin.

Mit Streibls Auftritten – seit seinem Tod 1998 ist Harald Kühn, damaliger Landrat und heutiger Landtagsabgeordneter für die Eröffnung zuständig – wurde der Markt bekannter. Und größer. Vom Rathaus bis zum Jager-Anwesen, dann weiter zum Haus des Gastes. Inzwischen führt er komplett um den Maibaum herum. Heuer, schätzt Schöttl, gibt es circa 30 Stände plus Verkaufsstellen, also an die 50 Anlaufpunkte für die Besucher. „Größer“, betont sein Mitstreiter, soll die Veranstaltung nicht mehr werden.

Hier gibt‘s Ware, die man gebrauchen kann.

Die vorderen Plätze waren während der Anfänge heiß begehrt. Man tauschte deshalb durch. „Das hat sich aber nicht bewährt“, sagt Urbin. Ihre Wunschprodukte suchen die Kunden gezielt an gewohnter Position. Und davon pilgern zahlreiche in den Ort. Nicht mehr nur Einheimische erscheinen. Menschen aus dem Raum Augsburg und München strömen in das Dorf, sogar aus Trier.

Warum sie die weite Strecke in Kauf nehmen? Was den besonderen Reiz ausmacht? Urbin glaubt, das Erfolgsrezept zu kennen. An diesem Christkindlmarkt haftet nichts Kommerzielles. Außerdem „gibt’s hier Ware, die man gebrauchen kann“. Handgemacht in Bad Kohlgrub und Umgebung. Janker, Socken, Holzspielzeug, bemalte Christbaumkugeln, Keramikarbeiten, Weihnachtsgestecke, Ringelblumensalben und Marmeladen – alles Dinge, die Besucherherzen höher schlagen lassen. Maroni, Brennsuppe, Schnupfnudeln, Griebenschmalzbrote und dazu Jagertee, Glühwein oder heißen Apfelsaft für Kinder gibt’s zur Stärkung. Mit dem traditionellen Sauschätzen, dem Nikolaus-Besuch und dem Kasperltheater zum Beispiel ist für Unterhaltung gesorgt. „Oft“, erzählt Urbin, „wurden die Ideen an uns herangetragen.“ Und realisiert, wenn sie überzeugten.

Wahrscheinlich seit Anfang der 2000er-Jahre liegt die Verantwortung auf den Schultern der beiden Männer. So genau wissen sie das nicht. „Wir sind reingeschlittert“, sagt Schöttl, zuständig für den Aufbau. Bedingt durch Schnells Funktion als Bereitschaftsleiter übernahm die Bergwacht, bei der sich das Duo engagiert, früh die Organisationsarbeit. Die zwei wurschtelten stets mit, bastelten und packten an, wo Hilfe nötig ist. Nach Schnells Rückzug stand für Schöttl fest: Der Markt muss weitergeführt werden. Er suchte sich seinen Partner. Oder wie es Urbin ausdrückt: „Er hat mich gedrängt, dass ich einsteige.“ Aus gutem Willen. Und wohlwissend, dass sie in „sehr große Fußstapfen“ treten.

Erlös geht stets an Mitmenschen mit Behinderung

Die Köpfe der Veranstaltung sind ein eingespieltes Team. Selbst bei Härtefällen. 2017 wehten Sturmböen zwei Stände um. „Die waren schon mit Strickzeug eingeräumt“, erzählt Urbin. Gemeindemitarbeiter schafften Streusalz herbei, um die anderen Stände zu beschweren. „Die wären sonst auch weggeflogen.“ Ein Jahr später: Regen, Regen, Regen. Im Radio wurde bereits durchgesagt, dass der Markt ausfällt. Von wegen. Urbin rief beim Sender an, korrigierte die Nachricht. Drinnen statt draußen lautete das Motto. Die Veranstaltung wurde ins Kurgästehaus verlegt. Ja, sogar zu viel Schnee brachte die Ausrichter einmal mächtig ins Schwitzen. „Der Pfarrer musste einen Aufruf in der Kirche machen, dass die Leut’ beim Schneeschaufeln helfen sollen“, erinnert sich Schöttl. Und prompt: Sogar mit den Bulldogs kamen sie angefahren. Heuer, im Jubiläumsjahr und nach den Corona-Erschwernissen, findet er, „würde uns gutes Wetter zustehen“.

Erst recht, weil eine große Gemeinschaftsleistung hinter dem Gelingen steckt. 200 bis 300 Freiwillige werkeln in irgendeiner Form mit, viele im Hintergrund – vor, während und im Anschluss. Die Vorbereitungen für die 51. Auflage am 4. Dezember laufen bereits. Der Christkindlmarkt beginnt wie immer um 15.30 Uhr, um 18 Uhr endet er. Kurz und knackig, so soll das trotz anderer Stimmen bleiben. Dann wird das Geld eingesammelt. Insgesamt erwirtschafteten die Bad Kohlgruber bis Dezember 2021 rund 1,365 Millionen Euro. Eine unglaubliche Summe. „Vielleicht geben die Leute hier mehr aus, weil sie wissen, wo das Geld hinkommt“, spekuliert Urbin. Zu den Oberlandwerkstätten in Polling, der St.-Christopherus-Förderschule in Farchant oder der Mucoviscidose-Selbsthilfegruppe Oberland zum Beispiel. Selbst bei den Tombola-Losen gibt es keine Niete im klassischen Sinn, sagt der Organisator. Denn wer eine erwischt, hilft mit dem Kauf behinderten Menschen. Genau das, betont Urbin, „ist der gute Gedanke dahinter, der zählt“.

Benefizkonzert zum Jubiläum Am Samstag, 12. November, findet im Kursaal ein Benefizkonzert zum 50-jährigen Bestehen des Christkindlmarktes statt. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Der Erlös kommt der Betreuung von Mitmenschen mit Behinderung zugute. Auftreten werden der Schongauer Bergsteigerchor, der Gospelchor Joyful People aus Hohenpeißenberg, die Uffinger 6 und die Septimerl-Musik aus Bad Kohlgrub.