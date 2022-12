Erfolgsgeschichte Bad Kohlgruber Christkindlmarkt: 40.307 Euro für guten Zweck

Großer Andrang: Der Bad Kohlgruber Christkindlmarkt dauert keine drei Stunden. In dieser kurzen Zeit genießen viele Besucher die Atmosphäre und Gemeinschaft. © Antonia Reindl

Seit 1972 gibt es den Bad Kohlgruber Christkindlmarkt. Der Erlös für den guten Zweck damals: 39,72 Mark. 50 Jahre später sind über 40.000 Euro zusammengekommen.

Bad Kohlgrub – Die Lichter sind aus, der Trubel ist weg. Sobald nach dem Christkindlmarkt von Bad Kohlgrub die Ruhe eingekehrt ist und alle Münzen und Scheine gezählt sind, greift Mitinitiator Franz Urbin zum Hörer. Jahr für Jahr verkündet er den Erlös, quasi das Fazit des Marktes zusammengefasst in einer einzigen Zahl. Heuer: 40 307,01 Euro. Geld, das Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen zugutekommt – seit bereits 50 Jahren. Einmal mehr setzte sich nun ein ganzes Dorf dafür ein, um diese Zahl besonders hoch werden zu lassen. In ein paar gemeinsamen weihnachtlichen Stunden.

1972 fing alles an. Den Erlös von damals wusste Bürgermeister Franz Degele auf den Pfennig genau: 39,72 Mark. Die Einnahmen wuchsen, bis Dezember 2021 kamen insgesamt mehr als 1,36 Million Euro zusammen. Diese Summe soll weiter steigen. „Macht Eure Geldbeutel auf!“, appellierte Degele an die Besucher. „Bitte lassen Sie das Geld da, es ist für einen guten Zweck“, bat Landrat Anton Speer. In den höchsten Tönen lobte der Landtagsabgeordnete Florian Streibl (Freie Wähler) den 50 Jahre alten Christkindlmarkt. Er sei „etwas ganz Besonderes“ und „ein Licht der Freude“ in dunkler Zeit.

Schirmherr Harald Kühn: Der Christkindlmarkt, eine „sagenhafte Erfolgsgeschichte“

Als Schirmherr und CSU-Landtagsabgeordneter Harald Kühn – er sprach von einer „sagenhaften Erfolgsgeschichte“ – den Markt eröffnete, schien dieser längst eröffnet zu sein. Nur etwa zweieinhalb Stunden dauert er offiziell, doch schon vor dem Start war der Andrang rund um Rathaus und Lampl-Tenne groß. Die Besucher stöberten, lachten, schlemmten an einem der vielfältigen Kulinarik-Standerl, unterhielten sich, genossen die Klänge der Musikkapelle, die Gemeinschaft und weihnachtliche Atmosphäre. Und sie kauften natürlich ein.

Etwa am Stand mit den Mistelzweigen, an jenem mit selbst gemachten Marmeladen, bei den Öl- und Essig-Kreationen und bei den Handwerkskünsten. Denn auf dem Christkindlmarkt in Bad Kohlgrub gibt es ausschließlich Handgemachtes. Gestrickte Topflappen, genähte Schürzen, Adventsgestecke, Kerzenhalter, Holzarbeiten, dekorative Sterne oder Spielerisches wie Kinderschaukeln. Geoden wurden ebenfalls angeboten, die ein altertümliches Gerät gleich aufbrach und so das funkende Innere des Gesteins zum Vorschein brachte. Wie gewohnt wartete zudem eine Tombola mit handwerklichen Arbeiten als Preise. Weiteren Traditionen blieben die Organisatoren treu: dem Sauschätzen, dem Kasperltheater und dem Christkindlmarkt-Café, dieses Mal in der Lampl-Tenne.

Zu Beginn hatte Urbin noch gehofft, dass der Markt „wird wie in den vergangenen Jahren“. 2019 fand er zuletzt statt, damals mit einem Erlös von 43 871 Euro. Dann kam Corona. Am Sonntagabend hat sich Urbins Hoffnung angesichts der vielen Menschen, der schönen Stimmung und der wunderbaren Zahl am Ende erfüllt. „Wir sind absolut zufrieden.“